El detalle de la agenda contra el crimen organizado del gobierno: 19 proyectos ingresados, 9 nuevos y una reforma constitucional

Ahora que el gobierno logró despachar la megarreforma del Congreso, el Presidente José Antonio Kast aseguró que la seguridad pública concentrará las prioridades de su mandato durante los próximos meses.

Así lo señaló el miércoles en cadena nacional y lo reforzó este jueves desde la Escuela de Carabineros, donde profundizó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La iniciativa contempla un copamiento legislativo compuesto por 19 proyectos de ley priorizados por el Ejecutivo que ya se encuentran en tramitación en el Congreso, además de nueve nuevos proyectos de ley y una reforma constitucional que se incorporan a esta ofensiva en materia de seguridad.

En detalle, según informó el Ministerio de Seguridad Pública, la cartera que llevará adelante la agenda, estas son las iniciativas que ya se encuentran en trámite:

Reglas de Uso de la Fuerza Modernización carrera Carabineros Legítima defensa privilegiada en franco Ampliación de la retención migratoria Transporte interno migrantes irregulares Anti encapuchados Control de identidad FF.AA. en Estado de Excepción Ley corta de Seguridad Municipal Supresión notificaciones judiciales por Carabineros Aumento sanciones atentado contra autoridad policial Plazo entrega registros telecomunicaciones Protección infraestructura crítica Mejora de las normas de rendición de cuentas y Compliance de los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y policías. Flagrancia y facultades autónomas policías Responsabilidad Penal Adolescente Juicio oral en ausencia Tipificación ingreso clandestino Perfeccionamiento expulsión administrativa Tipifica el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones criminales

Por otro lado, el siguiente listado contempla los proyectos que el gobierno ingresará al Congreso próximamente:

Modificación Ley Antibarricadas: Eliminación del Requisito de Violencia Reforma Zona Primaria de Seguridad Fronteriza Ley de Frontera Cero: Destrucción de Todo Bien Irregular Ingresado por Paso No Habilitado Cierre y Destrucción de Máquinas de Destreza y Azar Ilegales Test de ADN: Habilitación a las Policías Destrucción de Drogas: Colaboración Policial con Servicios de Salud Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería Modernización PDI Agencia de decomiso, destrucción y enajenación de bienes ilícitos

Por último, el Ejecutivo también presentó una reforma constitucional enfocada en fortalecer el sistema nacional de seguridad pública. Estos son los puntos que contempla dicha reforma: