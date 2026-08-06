Orrego solicita a Quiroz modificar norma del Código de Comercio que crea las pólizas de seguro tras conflicto con Aspor

Hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda llegó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, para presentarle una carta al ministro de la cartera, Jorge Quiroz, donde le solicita que se modifique un artículo del Código de Comercio.

La solicitud del gobernador se enmarca en la disputa que, en el marco del caso ProCultura, mantenía la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) con el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana, por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio que la entidad suscribió con la fundación.

Tras el término anticipado del convenio asociado al proyecto de prevención del suicidio Quédate, el GORE exigió el pago de las pólizas, equivalentes a más de $1.000 millones. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a la aseguradora con una multa, la Corte de Apelaciones ratificó esa sanción y esta semana la Corte Suprema confirmó que dicho monto debe ser devuelto por incumplir las obligaciones asociadas a las pólizas.

En la carta -a la que tuvo acceso La Tercera- el gobernador le plantea al ministro que “pese al amparo judicial, a casi tres años, seguimos sin recibir los recursos”.

“El caso deja una lección incómoda: la ley dice que este seguro debe pagarse de inmediato y que no se pueden “oponer excepciones” para dilatarlo, pero nada dice sobre el uso de medidas judiciales para conseguir doblegar la norma ", sostiene la misiva.

Si bien, el gobernador destaca que tanto la CMF como los tribunales y el Consejo de Defensa del Estado les han dado la razón, señala que “el vacío legal sigue ahí, y cualquiera puede volver a usarlo”.

En ese escenario, le solicita al ministro “que evalúen y, si comparten el diagnóstico, impulsen una modificación al inciso final del artículo 583 del Código de Comercio ”.

En concreto, el gobernador pide que se evalúe “establecer que, dentro del plazo de la póliza, el pago no se pueda suspender ni postergar por acciones o medidas judiciales solicitadas por la propia aseguradora”.

Además solicita “dejar consagrada la regla de ‘pagar primero y discutir después’: la compañía paga y luego cobra a quien incumplió; precisar que las discusiones sobre el incumplimiento de fondo no pueden frenar el pago inmediato; y reforzar las facultades de la CMF para sancionar cuando no se paga a tiempo y con ello el aumento de multas a los infractores”.

Para Orrego “ esta propuesta apunta al nivel legal, que es donde está el vacío de fondo, pero comparte también nuestra preocupación por el funcionamiento de la industria de seguros ”.

En un punto de prensa, la autoridad regional señaló que “lamentablemente la norma del Código de Comercio que crea las pólizas de seguro de primer requerimiento no está funcionando”.

“Lamentablemente el caso de Aspor no es el único. Hay otros siete casos en la RM donde las empresas de seguros no han querido pagar algo que están obligadas por ley”, aseveró.

En ese sentido, solicitó que se “modifique esta legislación para que las empresas aseguradoras no puedan dilatar los pagos que corresponden por ley”.

Además, el gobernador comunicó que el GORE de Santiago no aceptará “ninguna póliza de seguro de la empresa aseguradora Aspor hasta que cumpla con la ley y pague 100% los más de mil millones de pesos que nos deben”.