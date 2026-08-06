SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Orrego solicita a Quiroz modificar norma del Código de Comercio que crea las pólizas de seguro tras conflicto con Aspor

    El gobernador le hizo llegar una carta al ministro de Hacienda, donde además de solicitar la modificación legislativa, le informó que el GORE de Santiago no aceptará “ninguna póliza de seguro" de Aspor, hasta que se paguen los más de mil millones adeudados.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda llegó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, para presentarle una carta al ministro de la cartera, Jorge Quiroz, donde le solicita que se modifique un artículo del Código de Comercio.

    La solicitud del gobernador se enmarca en la disputa que, en el marco del caso ProCultura, mantenía la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) con el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana, por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio que la entidad suscribió con la fundación.

    Tras el término anticipado del convenio asociado al proyecto de prevención del suicidio Quédate, el GORE exigió el pago de las pólizas, equivalentes a más de $1.000 millones. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a la aseguradora con una multa, la Corte de Apelaciones ratificó esa sanción y esta semana la Corte Suprema confirmó que dicho monto debe ser devuelto por incumplir las obligaciones asociadas a las pólizas.

    En la carta -a la que tuvo acceso La Tercera- el gobernador le plantea al ministro que “pese al amparo judicial, a casi tres años, seguimos sin recibir los recursos”.

    “El caso deja una lección incómoda: la ley dice que este seguro debe pagarse de inmediato y que no se pueden “oponer excepciones” para dilatarlo, pero nada dice sobre el uso de medidas judiciales para conseguir doblegar la norma", sostiene la misiva.

    Si bien, el gobernador destaca que tanto la CMF como los tribunales y el Consejo de Defensa del Estado les han dado la razón, señala que “el vacío legal sigue ahí, y cualquiera puede volver a usarlo”.

    En ese escenario, le solicita al ministro “que evalúen y, si comparten el diagnóstico, impulsen una modificación al inciso final del artículo 583 del Código de Comercio”.

    En concreto, el gobernador pide que se evalúe “establecer que, dentro del plazo de la póliza, el pago no se pueda suspender ni postergar por acciones o medidas judiciales solicitadas por la propia aseguradora”.

    Además solicita “dejar consagrada la regla de ‘pagar primero y discutir después’: la compañía paga y luego cobra a quien incumplió; precisar que las discusiones sobre el incumplimiento de fondo no pueden frenar el pago inmediato; y reforzar las facultades de la CMF para sancionar cuando no se paga a tiempo y con ello el aumento de multas a los infractores”.

    Para Orrego “esta propuesta apunta al nivel legal, que es donde está el vacío de fondo, pero comparte también nuestra preocupación por el funcionamiento de la industria de seguros”.

    En un punto de prensa, la autoridad regional señaló que “lamentablemente la norma del Código de Comercio que crea las pólizas de seguro de primer requerimiento no está funcionando”.

    “Lamentablemente el caso de Aspor no es el único. Hay otros siete casos en la RM donde las empresas de seguros no han querido pagar algo que están obligadas por ley”, aseveró.

    En ese sentido, solicitó que se “modifique esta legislación para que las empresas aseguradoras no puedan dilatar los pagos que corresponden por ley”.

    Además, el gobernador comunicó que el GORE de Santiago no aceptará “ninguna póliza de seguro de la empresa aseguradora Aspor hasta que cumpla con la ley y pague 100% los más de mil millones de pesos que nos deben”.

    Más sobre:Claudio OrregoAsporCódigo de ComercioJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Lo más leído

    1.
    Los tres extranjeros que Carabineros detuvo con más de $540 millones en billetes en Coquimbo

    Los tres extranjeros que Carabineros detuvo con más de $540 millones en billetes en Coquimbo

    2.
    TC rechaza por 7 votos contra 3 requerimiento para destituir al entonces diputado Kaiser tras dichos sobre el golpe de Estado

    TC rechaza por 7 votos contra 3 requerimiento para destituir al entonces diputado Kaiser tras dichos sobre el golpe de Estado

    3.
    Impacto de la remodelación de Plaza Baquedano: velocidad de circulación cayó un 67%

    Impacto de la remodelación de Plaza Baquedano: velocidad de circulación cayó un 67%

    4.
    Tribunal rechaza solicitud de Karen Rojo de fijar audiencia para acceder a libertad vigilada y ordena informe a Gendarmería

    Tribunal rechaza solicitud de Karen Rojo de fijar audiencia para acceder a libertad vigilada y ordena informe a Gendarmería

    5.
    El informe del OS7 que analizó la ruta de las platas de la cuenta de Migueles por presunto lavado en caso Fundamenta

    El informe del OS7 que analizó la ruta de las platas de la cuenta de Migueles por presunto lavado en caso Fundamenta

    6.
    Zapallar: Alessandri en la mira por cederle a funcionarios municipales la explotación de estacionamientos públicos

    Zapallar: Alessandri en la mira por cederle a funcionarios municipales la explotación de estacionamientos públicos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”
    Chile

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela