Asamblea General de la ONU: Desde la advertencia de Trump de “aniquilar” a Irán a los llamados de Macron y Lula a respetar la soberanía

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente estadounidense Donald Trump dijo este martes que debía tomar una decisión sobre Irán: llegar a un acuerdo con Teherán o “aniquilar la república islámica”.

Su amenaza se produjo cuando los aliados comenzaron a cuestionar abiertamente si Estados Unidos sigue siendo un socio creíble. El mandatario republicano fue el segundo líder mundial en intervenir en la Asamblea General de la ONU, y en su discurso celebró su operación militar en Venezuela este año, en la que Estados Unidos amplió su acceso y control sobre las vastas reservas petroleras de ese país. Además, alabó su gestión en su segundo mandato.

“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que fue antes?”, dijo.

“¿O acaso aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿O los conduzco al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura o de generaciones venideras?”, indicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

Afirmó que creía que se llegaría a un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Además, reiteró que nunca permitirá que Irán tenga un arma nuclear, lo que provocó un breve aplauso.

“Eran los matones de Medio Oriente, pero ya no lo son”, dijo Trump refiriéndose a Irán.

“Hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros en la imposición del aislamiento económico total de Irán hasta que detenga sus ataques contra el transporte marítimo comercial, renuncie a sus ambiciones nucleares y cese su apoyo al terrorismo”, sostuvo.

Según dos funcionarios iraníes, que hablaron con The New York Times, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió con Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump, en el marco de la Asamblea General en la sede de la ONU en Nueva York.

La reunión fue mediada por Pakistán y Qatar, países que habían estado presionando a Teherán y Washington para que retomaran la vía diplomática y redujeran la tensión, indicaron las fuentes. Las conversaciones se centraron en la búsqueda de una vía para alcanzar un acuerdo.

Asimismo, Trump aseguró este martes que había mantenido un encuentro con la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. “Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena”, indicó en presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que #Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano.



Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en @ONU_es y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho.



Cuba no es una amenaza para EEUU ni… pic.twitter.com/jqG2CpD9yk — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 22, 2026

Trump también tuvo palabras para Cuba. “Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista está bajo una enorme presión, la mayor presión que jamás haya tenido. Es un Estado absolutamente fallido. Y caerá”, afirmó en su discurso ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York.

La delegación cubana abandonó la asamblea mientras Trump pronunciaba su discurso. Pero el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las declaraciones de Trump. “El gobierno de Estados Unidos es incapaz de aceptar que Cuba es y tiene el derecho a ser un país plenamente soberano e independiente. Ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU puede negar ese hecho”, aseveró el jefe de la diplomacia cubana en redes sociales.

Rodríguez insistió en que “Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ni para ningún país” y remarcó que, en cambio, el bloqueo económico y la “asfixia energética” de Washington si pone en riesgo a la isla.

El inquilino de la Casa Blanca dijo que el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, está a cargo de las negociaciones con la isla. Indicó que Estados Unidos “no permitirá que un refugio para adversarios extranjeros amenace a Estados Unidos en nuestra propia puerta, justo en nuestra puerta”.

Por otro lado, Trump atacó a la Corte Penal Internacional en términos virulentos, describiéndola como una institución “rebelde” y “fuera de control”, por lo que hizo un llamado a abandonarla.

“Hago un llamado a todas las naciones miembros de la CPI para que renuncien oficialmente de inmediato a esta institución deshonesta”, declaró.

Sus declaraciones se produjeron mientras su administración prepara sanciones contra el tribunal, las que planea anunciar próximamente. Con sede en La Haya, Países Bajos, el tribunal juzga crímenes de guerra y genocidio en todo el mundo. Estados Unidos nunca ha sido miembro, pero muchos de sus aliados tradicionales sí lo son.

La administración Trump no ha ocultado su desdén por el tribunal y ha trabajado para socavarlo. Los funcionarios estadounidenses quieren que la corte retire las órdenes de arresto contra los líderes israelíes, así como una investigación anterior sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

El mandatario señaló en su alocución que utilizarán su “poderío militar sin parangón” para proteger los intereses vitales de Estados Unidos.

Trump también habló sobre la guerra de Rusia en Ucrania. “Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y lo lograremos”, dijo. “Creo que sucederá más rápido de lo que la gente imagina”.

En su discurso, Trump afirmó que solo fomentará la inteligencia artificial y no frenará la tecnología. “Ahora mismo estamos muy por delante de China y de todos los demás... No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la revolución industrial”, dijo.

“Limpieza étnica”

Cuando llegó el turno del Presidente francés, Emmanuel Macron, que dejará el cargo el próximo mes de mayo, aprovechó su último discurso ante la Asamblea General para instar a la ONU a estar a la altura de sus ideales fundacionales. Condenó el doble estándar que existe en el trato que el mundo da a la soberanía de los países occidentales en comparación con la de los países de Medio Oriente y otras regiones.

Macron inició su discurso con un tono combativo, preguntando: “¿Queremos vivir en un mundo regido por la ley del más fuerte?”. Rechazó este concepto, argumentando que la ONU sitúa a las naciones del mundo en igualdad de condiciones, e hizo un llamado al multilateralismo. “No cederemos ante el fatalismo ni el derrotismo”, afirmó.

Macron pidió una reforma del Consejo de Seguridad, en el que Francia tiene un asiento permanente. Afirmó que el Consejo se había paralizado ante las violaciones del derecho internacional y que “no podemos aceptar este nuevo orden de impunidad”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó duramente a Israel y advirtió sobre lo que describió como asesinatos y destrucción sin precedentes en Gaza y el riesgo de una “limpieza étnica” en Cisjordania.

“No debemos perder de vista la devastadora situación en el territorio palestino ocupado”, declaró Guterres. Casi tres años después del atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas, al que calificó de “abominable”, afirmó que los palestinos de Gaza habían sufrido una magnitud de asesinatos y destrucción que no había presenciado durante sus años como secretario general.

Guterres también se refirió a Cisjordania, afirmando que la violencia, el desplazamiento y la expansión de los asentamientos israelíes estaban erosionando las perspectivas de paz y suscitando preocupación por la limpieza étnica.

En referencia a los enfrentamientos que se extienden por todo Medio Oriente, Guterres señaló que las guerras deben terminar y argumentó que los altos el fuego en la región a menudo no han sido más que períodos de reducción de los combates, mientras que los civiles siguen pagando las consecuencias.

En su último discurso ante la Asamblea, el secretario general también se refirió a los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, indicando que esta ha emitido medidas provisionales jurídicamente vinculantes en el caso de Sudáfrica, en el que acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en Gaza. La CIJ no se ha pronunciado sobre si Israel cometió genocidio; sus medidas provisionales se emitieron mientras el caso permanece pendiente.

El discurso de Lula

En un mensaje claro al gobierno de Estados Unidos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este martes, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Brasil “no cabe en el patio trasero de nadie”. El líder brasileño no mencionó explícitamente al presidente Donald Trump en ninguna de las críticas, si bien habló reiteradamente sobre las acciones del gobierno del republicano.

“Volvemos a presenciar la injerencia externa en procesos electorales”, dijo Lula, quien ha manifestado preocupación por la influencia de Washington en los comicios presidenciales de octubre próximo en Brasil. “Las diferencias ideológicas no deben ser un obstáculo para la integración entre vecinos. La democracia está en jaque”, continuó, tras mencionar interferencias llevadas a cabo por la “mayor potencia militar del mundo”.

À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies. https://t.co/tXAHq17hyy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

“Esta Asamblea (...) debe ahora ocuparse de temas determinantes para el futuro de la humanidad. Estamos llamados a optar entre multilateralismo o unilateralismo, democracia o extremismo, soberanía o subordinación”, afirmó el presidente brasileño.

En tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan afirmó que Ankara mantiene contactos con Rusia y Ucrania para garantizar la seguridad de la navegación en el mar Negro. Añadió que los ataques contra buques mercantes en la zona son inaceptables, independientemente de quién los lleve a cabo.

Erdogan también afirmó que Turquía continúa con todas las partes para poner fin a los combates entre Arabia Saudita y el movimiento hutí de Yemen, respaldado por Irán, y añadió que la continuación de las hostilidades no beneficia a nadie.

El líder turco también condenó la situación en Gaza, diciendo que “nadie con conciencia puede cerrar los ojos” ante lo que estaba sucediendo allí.

Dijo estar entristecido por la ausencia del Presidente palestino Mahmoud Abbas en la reunión e instó a los países que no reconocen un Estado palestino a que revisen su postura y a todas las naciones a que aumenten la presión sobre Israel para que ponga fin a la guerra.