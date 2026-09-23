Katherine Martorell: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

Dos medidas pro empleo que fueron impulsadas en su momento por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera presentó el lunes Renovación Nacional (RN) en medio de un escenario que algunos en Chile Vamos han calificado como de emergencia laboral.

En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, -entrevistada por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano-, la secretaria general del partido, Katherine Martorell, abordó las propuestas y apuntó a que si bien las acciones del Ejecutivo van en la “línea correcta”, también “tienen su tiempo y hay veces que las familias no pueden esperar”.

La también exsubsecretaria de Prevención del Delito defendió, además, que las iniciativas de RN incluyan subsidios, una herramienta que, es sabido, no es del agrado del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “A veces hay que tomar medidas que pueden no gustarnos tanto, pero que generan impactos positivos y necesarios”, señaló.

¿Cómo ha sido la primera recepción del gobierno hacia estas medidas?

Lo primero es que lo planteamos ayer precisamente porque la próxima semana ingresa la Ley de Presupuesto, por lo tanto, era importante hacerlo con la debida anticipación. La presidenta del partido le envió esta propuesta también a los ministros del Trabajo, de Economía. Ayer algo planteó en el comité político ampliado. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros entendemos que se requiere inversión y vemos que el gobierno está anunciando ya proyectos en esa línea, pero hoy día las personas están sufriendo porque no están logrando llegar bien a fin de mes y porque falta empleo. Tenemos una cifra muy compleja y lo que estamos proponiendo es algo que ya está probado, que se hizo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, a propósito de la destrucción de empleos que se generó con la pandemia y que es un subsidio directo al trabajador, a través del empleador, para el trabajo formal, de aproximadamente $ 250.000. Esto, en el plazo de un año, costaría 1.000 millones de dólares. Sabemos que es una cifra alta, pero también podría crear alrededor de 300 mil empleos y eso es muy importante. Lo segundo que estamos proponiendo es reforzar el FOGAPE con aval del Estado, para las pymes (...). Y también es importante, yo sé que estamos en un momento de ajuste fiscal, estos son subsidios...

Que no le gustan al ministro Quiroz...

Bueno, pero a veces hay que tomar medidas que pueden no gustarnos tanto, pero que generan impactos positivos y necesarios, y este tipo de subsidio además genera consumo, por lo tanto, también viene a ser un motivo de estabilidad un poco para la economía y el empleo que es fundamental hoy día, y esto debe complementarse con las medidas que está adoptando el gobierno en materia de inversión,

El jefe de los diputados, Diego Schalper, dijo que quieren piñerizar el gobierno del Presidente Kast en materia de empleo

Yo creo que hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno del Presidente Kast

¿Crees que le va a gustar ese concepto al ministro Quiroz?

Dado los resultados que tuvo el Presidente Piñera en muchas políticas públicas que están probadas con efectos positivos, no sé si el concepto, pero es una muy buena idea, y no hay nada más importante que aprender de las cosas que se han hecho bien, replicarlas y tomarlas como medidas. El gobierno también ha tenido su propio sello, la gran megarreforma económica, lo que viene en la Ley de Mercado de Valores (...). El gobierno del Presidente Kast tiene su sello, pero cuando Diego Schalper habla de piñerizar -concepto que suscribo-, tiene mucho que ver con aquellas cosas que se hicieron en el gobierno del Presidente Piñera y que funcionaron y yo creo que son un gran aporte para el gobierno actual.

La oposición dijo que el de Kast va a ser recordado como el gobierno del desempleo. La encuesta Criteria mostró solo un 29% de aprobación para el gobierno. ¿Cómo ve este punto? Las expectativas económicas que se generaron

Lo primero es que a la oposición la llamo a tener pudor, porque las cifras de empleo con las que ellos dejaron el gobierno deberían llamarlos, por lo menos, a replantear el slogan que quieren instalar. Dicho eso, uno de los motivos por los que desde Renovación Nacional presentamos estas dos medidas es porque tenemos muy claro que las decisiones, las medidas, las políticas, los proyectos de ley que ha presentado este gobierno en materia económica no van a tener efecto este año, quizás a mediados del próximo, o a fines del próximo, entonces para nosotros es importante llegar con esta solución, porque es hoy día cuando las familias necesitan tener algo tan certero que es tener un trabajo. Por eso nosotros estamos apuntando con esto y entendiendo que las medidas que ha adoptado el gobierno van en la línea correcta, pero tienen su tiempo y hay veces que las familias no pueden esperar y para nosotros hoy día la situación es esa y por eso queremos complementar las medidas del gobierno con estas dos que son bastante concretas y probadas.

El gobierno ya dijo que no iba a aumentar el presupuesto. Por su parte, el exministro Ignacio Briones señaló que hay que tener un poco de pragmatismo y que este presupuesto tiene que ser el del empleo. ¿El gobierno tiene que ceder un poco respecto de esta situación?

Siempre he pensado que es muy mala idea partir diciendo que no cuando uno va a presentar un proyecto de ley, porque finalmente todos hemos visto y la experiencia y la cultura nuestra legislativa ha demostrado que a veces los proyectos ingresan de una forma y terminan de otra y, por lo tanto, más vale decir estamos abiertos al diálogo para que cuando se tenga que ceder no parezca que perdiste algo, sino que llegaste a un buen acuerdo.