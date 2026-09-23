Acribillan a disparos en Lo Espejo a sujeto que era investigado por amenazas contra la alcaldesa Javiera Reyes

Un hombre de 45 años fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes en la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo.

La víctima fue atacada cuando salía de su domicilio a bordo de un vehículo particular y recibió múltiples impactos de bala.

El procedimiento quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, por instrucción de la Fiscalía ECOH, cuyos detectives comenzaron las primeras diligencias para reconstruir el ataque ocurrido cerca de las 16.30 horas.

De acuerdo con lo relatado por el subprefecto Robert Briones, jefe de esa unidad policial, la víctima fue abordada por sujetos desconocidos que portaban armas de fuego. Los atacantes efectuaron de ocho a diez disparos y luego huyeron del lugar.

Tras resultar herido, el hombre fue auxiliado por familiares, quienes lo trasladaron hasta el consultorio Julia Acuña Pinzón, ubicado a pocas cuadras del sitio del ataque. Pese a la asistencia recibida, falleció en ese recinto debido a la gravedad de sus lesiones.

“Estamos levantando pruebas testimoniales, tanto de familiares como de testigos, y de igual forma levantando cámaras de vigilancia para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, y también establecer la identidad de los autores”, explicó el subprefecto Briones.

El oficial precisó que el procedimiento se encontraba en una etapa inicial y que los detectives todavía realizaban la fijación del sitio del suceso y la toma de declaraciones.

En tanto, el fiscal ECOH Ernesto González, precisó que “lo que se ha podido establecer hasta el minuto es que esta persona se encontraba a bordo de un vehículo, venía llegando hasta su domicilio y al momento de ingresar al pasaje donde se encontraba su casa, fue interceptado por uno o más sujetos, quienes con armas de fuego proceden a disparar en su contra mientras se encontraba al interior del vehículo, provocándole estas lesiones, las que posteriormente le provocaron la muerte”.

Ocho impactos de bala y vainillas de pistola

Los antecedentes recogidos por la PDI dan cuenta de la cantidad de disparos efectuados durante el ataque. Briones detalló que el examen preliminar del cuerpo permitió contabilizar alrededor de ocho impactos balísticos, aunque el procedimiento médico aún no había concluido.

“Tenemos bastante evidencia balística, precisamente vainillas, también tenemos alrededor de 8 o 10 que todavía estamos inspeccionando”, agregó.

Según afirmó, las vainillas corresponderían a disparos efectuados con un arma de tipo pistola. El vehículo utilizado por la víctima, en tanto, figuraba inscrito a nombre de su familia y todavía no había sido sometido a una inspección policial al momento de las declaraciones de Briones.

Según información publicada por Radio Bío Bío, la persona fallecida correspondería a Héctor Aladino Cárdenas Venegas, conocido como “El Poroto”, a quien se identifica como uno de los líderes del narcotráfico en la población José María Caro.

El reconocido delincuente habría estado vinculado a una amenaza de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, en la que se habría ofrecido una recompensa de $100 millones.

La denuncia se remonta a febrero de este año, cuando la jefa comunal comunicó que recibió antecedentes sobre un supuesto plan para atentar contra su vida.

En esa oportunidad, medios reportaron que el nombre de Héctor Cárdenas aparecía vinculado a esa acusación.

PDI indaga antecedentes de la víctima

Consultado por la situación judicial de Cárdenas, Briones confirmó que existían varias investigaciones en desarrollo relacionadas con la víctima, aunque recalcó que esos antecedentes forman parte de causas distintas al homicidio que ahora indaga la Brigada de Homicidios Sur.

“Son varias investigaciones en curso que tiene la víctima en este caso, pero en este momento es víctima, así que estamos investigando el homicidio propiamente tal”, puntualizó.

El subprefecto agregó que el fallecido era una persona conocida en el sector, pero insistió en que el foco de las diligencias está puesto en establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

“Todos nuestros esfuerzos están enfocados a establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de los autores del mismo”, expresó.