Alcaldesa de Lo Espejo se reúne con ministro Cordero: confirmó nuevas amenazas

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), confirmó este viernes que recibió nuevas amenazas que se suman a las sufridas de parte de bandas de narcotraficantes, las que ofrecían $100 millones por “su cabeza”.

Reyes se refirió al tema tras sostener una reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para revisar su caso. Las amenazas tendrían su origen en distintas acciones efectuadas por el municipio en contra del narcotráfico y el crimen organizado.

“En ese sentido, también actualizarles que, efectivamente, durante la tarde de ayer, 12 de febrero, recibimos unas nuevas amenazas, en este caso, por vía escrita , las cuales ya se encuentran en manos de la Fiscalía desde la tarde de ayer, y la cual también ya está trabajando el cibercrimen”, sostuvo la jefa comunal, según consignó 24 Horas.

Respecto a este nuevo escenario, la alcaldesa añadió que agradece “a todos y todas quienes nos han enviado sus cariños, sus afectos y decirles que vamos a seguir trabajando con toda la determinación y convicción en que Lo Espejo pueda seguir progresando y también recuperando sus espacios públicos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, junto a miembros del directorio, también se reunió con el ministro Cordero para revisar las medidas de seguridad en este y otros casos de alcaldes amenazados.

En esa línea, Alessandri confirmó que “tenemos un catastro, sabemos también que alcaldes tienen protección policial, pero lo importante es que tenemos que avanzar en la protección de Chile, de los vecinos, y son siete alcaldes que tienen protección policial”.