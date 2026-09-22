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    Oposición focaliza críticas por alto desempleo en el ministro Rau y oficialismo culpa al gobierno de Boric

    La Cámara de Diputados realizó una sesión especial para abordar la situación del mercado laboral. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el alto desempleo se debe a los mayores costos laborales y a factores cícliclos.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    RENE LESCORNEZ

    La desocupación está en 9,5% en el país, máximo en cinco años, y la creación de empleo cayó en el trimestre mayo-julio. Esta situación preocupa al Congreso y por lo mismo la Cámara de Diputados realizó este martes una sesión especial para abordarla. Como representantes del gobierno estuvieron el ministro del Trabajo, Tomás Rau, junto al subsecretario de esa cartera, Gustavo Rosende, a quienes se sumó más tarde el ministro Segpres, José García Ruminot.

    En la oposición los cuestionamientos fueron directamente a la gestión del gobierno y, por lo mismo, los dardos apuntaron al titular de Trabajo. “Tenemos un ministro del Trabajo que no se impone frente al ministro Quiroz, y cuando lo intenta es sólo para disminuir expectativas respecto de lo que son capaces de lograr. Ya no comprometen una meta de 6% de desempleo, tampoco de 6,5%, tampoco la creación de 600 mil empleos, ya tampoco de 300 mil”, apuntó la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

    En ese sentido añadió que, “en apenas seis meses de este gobierno, se han destruido más de 177 mil empleos netos. No estoy hablando de que sólo subió el desempleo. Estoy hablando de que hay 177 mil personas menos trabajando en Chile que cuando este gobierno asumió”.

    Mientras que la diputada, también del Frente Amplio, Constanza Schonhaut, interpeló directamente a Rau: “Es la cara del gobierno que traía todas las soluciones y después de seis meses el resultado es una caída de 16 mil empleos. Es definitivamente el gobierno del desempleo”.

    Juan Santana del PS se sumó a esas críticas y pidió un plan claro para reimpulsar la creación de empleo.

    Desde la oficialismo, la respuesta no se dejó esperar. Una de las más duras en su intervención fue la diputada de la UDI, Constanza Hube: “La audacia de la oposición no tiene límites. Chile vivió más de tres años con desempleo sobre un 8%, todo bajo el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y hoy pretenden darnos lecciones de empleo. Es la liviandad de formular diagnósticos temerarios sin hacerse cargo de su propia historia reciente. Casi un millón de chilenos busca trabajo y no lo encuentra. El desempleo llega un 9,5% y entre los jóvenes supera el 20%”.

    La legisladora indicó que “el salario mínimo real subió un 29% en 2018, la jornada se reduce un 11% con las 40 horas y las demandas laborales se triplican. En septiembre del año pasado, el Banco Central, en su informe de política monetaria, midió el impacto del alza del salario mínimo de las 40 horas y constató que la creación neta de empleo formal era negativa o cercana a cero. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno Gabriel Boric, el mismo que nunca le achuntó a los números, dijo tener discrepancias”.

    Por su parte, Pier Karlezi, diputado del Partido Republicano, junto con criticar las medidas del gobierno anterior, hizo un énfasis en que el propio Congreso aprobó esas medidas que hoy afectan la creación de empleo. “Para que existimos si no paramos las malas ideas y las aprobamos. Es hora que los políticos nos corramos del medio y que los chilenos saquen adelante al país. Tenemos una agenda clara, facilitar la creación de empleo, pero dando atribuciones a los empresarios y destrabando proyectos como Dominga”.

    Al cierre de esta edición tomaba la palabra el minsitro Rau, quien dijo que el alto desempleo se debe a los mayores costos laborales. “Eso es algo que no se debe desconocer”, sostuvo, pero agregó que también hay factores cíclicos.

    Más sobre:DesempleoTomás Rau

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