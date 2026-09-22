Óscar Guillermo Garretón: “El PC tiene que renunciar a ser marxista-leninista para poder ser útil al mundo de hoy”

De ser líder del MAPU, subsecretario de Economía del gobierno de Salvador Allende y diputado -depuesto en el golpe militar de 1973, tras lo cual fue una de las personas más buscadas por la dictadura- a convertirse en uno de los fundadores de Amarillos por Chile, Óscar Guillermo Garretón transitó desde la izquierda dura hacia posturas más moderadas con el pasar de las décadas.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el economista de 82 años, entrevistado por los periodistas Rodrigo Álvarez y Andrés Gómez, entregó su diagnóstico sobre los seis meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, el estado de la política y las “deudas” de la izquierda y la derecha.

De acuerdo con el también exmilitante del Partido Socialista, ambos polos “llegan con desafíos pendientes para poder ser una buena izquierda o una buena derecha”.

“En el caso de la izquierda hay un problema muy profundo: sus recetas históricas tienen que ser revisadas. No puedes tener una política de crecimiento si no asumes que la economía a futuro es una economía capitalista. Si tú sigues creyendo que en el Estado está la clave de todo, la verdad es que nunca vas a tener una respuesta adecuada, porque esa cuestión murió, quedó en el siglo XX y estamos en el XXI ”, planteó.

A raíz de lo anterior, y a propósito de la reciente conmemoración de otro 11-S, reflexionó sobre el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, del cual fue parte. “¿En qué nos equivocamos nosotros para haber llegado a una derrota que se mide en muertos, en torturados, en exiliados?“, inquirió.

22-09-2026 OSCAR GUILLERMO GARRETON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Así, valoró que -según él- quienes fundaron la Concertación cambiaran “la política de izquierda”. “Los que la cambiamos fuimos, precisamente, aquellos que pudimos hacer la Concertación, que es la antítesis de lo que fue la UP” .

“(A la) democracia defenderla a muerte para siempre. Nada de ‘democracia populares’ o ‘democracias burguesas’. Segundo, la economía es de mercado y, por lo tanto, me guste o no, tengo que actuar en esas condiciones si quiero sacar a la gente de la pobreza. Tercero, rechazo absoluto a la violencia”, sostuvo al enumerar los ejes que para él debe tener la izquierda.

En esa línea, marcó una posición crítica frente al Partido Comunista: “En el fondo, en el caso del PC, el tema es más complejo. Tienen que renunciar a ser marxistas-leninistas para poder ser útiles al mundo de hoy”.

A su vez, habló de las “deudas pendientes” en la derecha, afirmando que el crecimiento económico debería ir acompañado de protección social.

“Para la gente la palabra crecimiento no dice mucho, lo que siente es la prosperidad personal de ellos y esa prosperidad está construida, por supuesto, con empleo, con crecimiento, pero también con protección social”, aseveró.

En esa línea, expresó que “ el ‘bencinazo’ fue un misil a algunas de las cosas más queridas por la gente” .

Las diferencias dentro de la derecha, según Garretón, se evidenciaron con las distintas posturas que tomaron los partidos de ese sector -las colectividades de Chile Vamos y libertarios por un lado, republicanos por el otro-, ante la reforma constitucional del Ejecutivo en seguridad, que originalmente planteaba, entre otros aspectos, la posibilidad de un nuevo Estado de Excepción que durara hasta 240 días sin pasar por el Congreso.

Crítica al “cortoplacismo” en política

El economista planteó que la política actual piensa en “el corto plazo” y “maximiza a cuatro años” su rendimiento, lo que es “grave” y “un problema muy delicado de la democracia”, ya que “las soluciones no son de corto plazo”. También porque, desde el punto de vista económico, los inversionistas pueden actuar para “recuperar en 20 años la inversión que se hizo” y no necesariamente en la inmediatez.

En esa línea, elogió la carta conjunta de los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), en la que ambos líderes comunales hicieron un llamado a construir acuerdos hacia los próximos 30 años.

“A mí me parece una perspectiva muy alentadora. Ojalá cunda esto, ojalá se desarrolle, pero en el fondo necesitamos una política que no viva pendiente de la próxima elección ”, afirmó.

Perspectiva sobre el gobierno de Kast

Aunque sostuvo que espera que al actual gobierno “le vaya bien”, reconoció que existe una “sensación de decepción”, que -según él- se ve reflejada en la baja sostenida del Ejecutivo en los sondeos de opinión.

De todas formas, aseguró que las medidas de La Moneda en el ámbito económico son respaldadas por el mundo empresarial, “del cual depende que haya inversión y depende también que haya empleo”.

“No es una medida despilfarradora ni equivocada plantear la posibilidad de inyectar un poquito de recursos, sobre todo en los temas de empleo”, consideró respecto del nuevo foco que ha tomado la administración Kast: medidas que busquen revertir los índices de desocupación laboral, que alcanzó su nivel más alto en cinco años.

En tanto, calificó como “vacilante” la actitud del Mandatario, al ser consultado sobre si respondía más a su núcleo duro o si apostaba a la transversalidad. “De repente parece que le responde solamente a su barra brava el Presidente y de repente que no, que es muy abierto” . Este último punto lo ejemplificó con el discurso que Kast otorgó en el Foro Madrid, donde, a diferencia de Javier Milei, no embistió contra la izquierda.

Así, instó a esperar los resultados a mediano plazo en los dos ejes con los que el actual gobierno llegó al poder: seguridad y economía.

“El tema de la delincuencia no se puede resolver en seis meses, el tema del crecimiento tampoco se puede resolver en seis meses”, expresó, afirmando que “las medidas que ahora se están tomando que son buenas van a tener un impacto positivo, si lo tienen, en el curso del año 2027 y del año 2028. Esperar otra cosa creo que es prácticamente imposible”.

Revisa la entrevista completa en el video: