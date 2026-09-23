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    “Es bastante inexplicable ante la opinión pública”: Arrau lamenta rechazo a reforma que extendía plazo de detención para expulsiones administrativas

    Asimismo, el secretario de Estado señaló que se comunicó con la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, tras el homicidio de quien la habría amenazado de muerte. Señaló que se desplegaron servicios preventivos y que el funeral sería declarado de alto riesgo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Ministro Martín Arrau en operativo de fiscalización en Estación Central.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lamentó el rechazo a la reforma que permitía ampliar el plazo de detención para migrantes irregulares y así permitir su expulsión administrativa y afirmó que la actuación de los 47 diputados que se abstuvieron o rechazaron la medida “es inexplicable” frente a la población.

    La reforma, impulsada desde su cartera junto a Interior y Justicia, necesitaba 89 apoyos para su aprobación, equivalentes a 4/7 de la Cámara de Diputados. Sin embargo, le faltó un voto y terminó siendo rechazada con 88 apoyos, 28 votos en contra y 19 abstenciones.

    En ese contexto, en medio de un operativo de fiscalización realizado junto a Carabineros de Chile en la “pequeña Caracas” de Estación Central, abordó el rechazo a la iniciativa que buscaba ampliar el plazo para mantener la detención por un período de hasta 30 días, y prorrogable por hasta tres veces consecutivas.

    Arrau dijo lamentar el resultado en la Cámara, “donde algunos parlamentarios, 47 parlamentarios, impidieron hacer mejor en este proceso, que es bastante trabajoso, que permitía retener por mayor plazo de tiempo a las personas que estuvieran en situación migratoria irregular, para poder concretar la expulsión administrativa”.

    “Esperemos que puedan recapacitar, porque no le niegan a un sector político una herramienta, le están dando al país la posibilidad de tener herramientas más efectivas”, reclamó Arrau.

    En esa línea, el secretario de Estado evitó responsabilizar a los diputados oficialistas que no estuvieron durante la votación y apuntó contra quienes rechazaron o se abstuvieron.

    Esto, ya que algunos legisladores, como Guillermo Ramírez (UDI), y los republicanos, Felipe Ross y Stephan Schubert, estaban de gira con el Presidente José Antonio Kast, en Nueva York. Además, estaban con licencia médica las diputadas Marlene Pérez (UDI) y Francesca Muñoz (PCC).

    “Hubo 47 votos que no lo permitieron. Yo creo que habría que preguntarle a esas 47 personas que no dieron el voto, que votaron en contra o se abstuvieron cuáles son sus razones, pero más hay que entrar en la polémica política, yo les pido que recapaciten, el Presidente ha sido claro desde Estados Unidos y parece que va a estar la intención de insistir con el proyecto”, agregó Arrau.

    “Es una cosa bastante inexplicable ante la opinión pública”, planteó el ministro Arrau.

    En esa línea, relevó que “es un proyecto demasiado importante, un proyecto que está consensuado en la Comisión, que hay un acuerdo, que eran 30 días de plazo de retención muy por debajo de los estándares de la Unión Europea y otros países, con revisión judicial al cabo de los 30 días, y por tanto, no entendemos qué pasó ahí, por qué esos acuerdos no se han respetado, o estas personas prefirieron negarle a Chile una herramienta tan básica de sentido común”.

    Homicidio en Lo Espejo: funeral de alto riesgo

    En medio del operativo, el ministro Arrau también abordó el homicidio ocurrido en Lo Espejo del narcotraficante Héctor Cárdenas Venegas, conocido como “El Poroto”, quien habría amenazado de muerte a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), en febrero pasado, tras ofrecer $100 millones como recompensa.

    En esa línea, Arrau respondió por qué este sujeto aún no era capturado y no existía una orden de detención en su contra, pese a que ya estaba identificado.

    “Son procesos judiciales que lleva el Ministerio Público, por supuesto que los que ejecutan la acción policial son las policías. Lo que sí le puedo asegurar es que se han tomado todos los resguardos”, afirmó Arrau.

    De igual forma, el secretario de Estado afirmó que, en medio del crimen del delincuente, se comunicó con la jefa comunal y con el delegado presidencial en la RM, Germán Codina.

    “Se están tomando todos los resguardos. Esperamos que el día de mañana esto sea calificado como funeral de alto riesgo para darle tranquilidad a la población”, sostuvo Arrau, quien detalló que se han desplegado servicios preventivos por distintos puntos de la comuna para resguardar a la población.

    Sobre la comunicación con la alcaldesa Reyes, Arrau reveló que “ella está preocupada por la situación, por la seguridad de su comuna”.

    “Le dimos a conocer todas estas acciones que se están tomando. Esperemos cómo se desarrolla esto en los próximos días, pero estamos muy al pendiente de esta situación”, complementó el ministro de Seguridad Pública.

    Más sobre:Martín ArrauCongresoReformaExpulsiones administrativasMinisterio de SeguridadGobierno

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