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    Colo Colo no puede con el orden de Audax y solo rescata un empate en la ida de los octavos de final de Copa Chile

    En un partido que tuvo varias situaciones de gol, los albos igualaron sin goles en su visita a los itálicos en el Estadio Nacional. Este viernes se juega la revancha en el mismo escenario.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Colo Colo y Audax animaron un partido entretenido en el Nacional. Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport.

    Después de las celebraciones de fiestas patrias, el fútbol criollo regresó a través de la Copa Chile. Colo Colo visitó a Audax Italiano en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Los 7.407 espectadores que llegaron a Ñuñoa vieron un partido con varias situaciones, pero abúlico en goles.

    Los albos presentaron una formación que juntó a figuras estelares con jugadores con pocos minutos ante las numerosas bajas con las que llegó. Además, Eduardo Villanueva ocupó el pórtico ante las bajas de Vozinha (en la selección de Cabo Verde) y del lesionado Gabriel Maureira. La gran novedad, eso sí, estuvo en la banca con el retorno de Fernando de Paul tras recuperarse de su larga lesión.

    El partido se desarrolló bajo algunos incidentes protagonizados por barristas en las tribunas del recinto de Ñuñoa, mientras que en la cancha ambos elencos protagonizaron un entretenido partido, con predominio del Cacique, que se volcó en ataque. No obstante, los floridanos también tuvieron chances a través del contraataque, con Damián Pizarro y Favián Loyola como ejes ofensivos. La más destacada, un disparo que exigió al golero del cuadro de Macul.

    Por su parte, los albos se generaron ocasiones que hicieron trabajar al portero Tomás Ahumada. No obstante, durante la primera mitad carecieron de la lucidez necesaria para definir de cara al arco rival. Las más claras fueron en el tiempo adicional. Primero, un cabezazo de Maximiliano Romero, que fue sacado notablemente por el meta audino, y luego un disparo potente de Javier Correa, que también fue contenido de gran manera por el golero local.

    Opaco complemento

    La tendencia del cierre del primer tiempo se prolongó hacia el segundo, pero por poco tiempo. De hecho, pasaban los minutos y los pupilos de Fernando Ortiz no lograban capitalizar esa superioridad territorial. Por el contrario, casi sufrieron la caída de su valla, pero Villanueva estuvo fenomenal para sacar un gran disparo de Ariel Uribe, a los 65′. Una muestra de que los verdes no estaban dispuestos a dar las facilidades de la primera parte.

    En el tramo final del encuentro, Ortiz mandó a la cancha a jóvenes valores, como el hábil puntero chileno-venezolano Gedeón Díaz, quien se transformó en el décimo cuarto canterano que debuta en la era del Tano.

    “En el primer tiempo tuvimos más ocasiones, hay que tratar de romper esa zona muy defensiva de ellos. 5-4-1 es muy difícil de entrar. Pero bueno, ahí está el trabajo semanal, donde nosotros tenemos que buscar las variantes para romper. Trabajaremos para abrir el marcador”, afirmó el DT Fernando Ortiz tras el partido a TNT Sports.

    Mientras que el audino Marco Collao, valoró el empate conseguido: “Preparamos un partido trabado, donde teníamos que cerrar los espacios en el medio. Sabíamos que iba a ser complicado, pero es meritorio lo que hicimos. Colo Colo ha tenido un buen año, competimos de igual a igual”.

    La revancha se jugará el viernes, a las 20 horas, en este mismo escenario. La llave está abierta.

    Más sobre:Copa ChileColo ColoAudax ItalianoVozinhaEduardo VillanuevaGabriel Maureira

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