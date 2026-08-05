En medio de tensa carrera por presidencia del FA: Boric recibe a Martínez y Yeomans y aboga por la unidad del progresismo

La tarde de este miércoles, el expresidente Gabriel Boric recibió en su oficina de Bellavista a Constanza Martínez y Gael Yeomans, las dos candidatas que buscan liderar la tienda en la que milita el otrora mandatario.

Esto, a menos de dos semanas de que la actual presidenta del Frente Amplio -y carta de continuidad- y la jefa de la bancada del partido, se enfrenten en las urnas el próximo 15 y 16 de agosto.

En este marco, el mandatario recibió a un grupo de representantes de ambas listas. Todo, además, en medio de la tensa disputa que han protagonizado Martínez y Yeomans durante la campaña presidencial, donde cada candidatura ha buscado marcar diferencias con su oponente.

El expresidente ha apostado, hasta ahora, por la prescindencia en las elecciones internas de su partido, pese a que es conocida por toda la militancia su cercanía histórica con Constanza Martínez, a quien considera como compañera de ruta desde la época universitaria. De hecho, ambos comparten el mismo grupo interno al interior de la colectividad, llamado “Desbordar lo posible”.

Sin embargo, Boric ha buscado asumir un rol de promoción de las elecciones, para así dar una imagen de estar por encima de las polémicas que han surgido dentro de la tienda de calle Esmeralda.

Boric destaca la cita

En este marco, tras la cita el exmandatario ocupó sus redes sociales para destacar la reunión y, en medio de una reflexión sobre el estado actual de la política, hacer un llamado a los militantes del FA a participar en el proceso electoral.

“Hoy me reuní con representantes de las dos listas que, encabezadas por Constanza Martínez y Gael Yeomans, buscan dirigir al Frente Amplio durante los próximos dos años”, partió señalando Boric.

Tras esto, destacó que “en tiempos en donde cualquier mediación está en crisis y el individualismo campea, creo que es importante reivindicar la política como un proceso colectivo a través del cual deliberamos y actuamos en pos de un bien común compartido que va más allá de nuestros intereses personales. Eso al final del día es o debiera ser un partido político”.

Al respecto, el otrora jefe de Estado relevó que “ser militante implica entender que nuestros problemas son colectivos por tanto sus soluciones también, y nos volcamos a trabajar juntos para darles solución desde una matriz de principios e ideas compartidas. Es, en el fondo, creer que nuestro destino no está escrito y que la historia si se puede cambiar para mejor”.

Tras destacar el orgullo por militar en un partido que “ante el pesimismo cultiva esperanza y trabaja para construir un mundo mejor”, el exmandatario indicó que “no somos los únicos en este proceso y por eso siempre hay que estar conscientes que en la diversidad necesitamos la más amplia unidad de las fuerzas progresistas para ofrecer una alternativa convocante y transformadora”.