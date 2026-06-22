Vodanovic entrega propuesta de alcaldes por exención de contribuciones a presidenta del Senado

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, a quien le entregó personalmente las propuestas de los alcaldes agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) respecto al pago de contribuciones.

La propuesta se enmarca en la iniciativa del gobierno de eximir el pago de contribuciones a los adultos mayores. Sin embargo, varios alcaldes coinciden en que este es el principal mecanismo de financiamiento de los municipios.

Tras el encuentro, Vodanovic destacó que “hay un ánimo de encontrar puntos de acuerdo, de trabajar por el bien del país y entender que más allá de las diferencias políticas tenemos que velar por el desarrollo de leyes que no perjudiquen a los vecinos de las distintas comunas que representamos”.

El jefe comunal detalló que la propuesta busca que “solamente las personas que tengan ingresos mensuales permanentes de más de $3 millones -sobre 65 años en caso de hombres y sobre 60 años en mujeres- paguen la totalidad de sus contribuciones”.

“Quienes tengan ingresos entre un millón y medio y 3 millones pagan la mitad de sus contribuciones y toda persona que gane menos de un millón y medio todos los meses no paga ni un peso de contribuciones quedando totalmente exento”, indicó.

Según argumentó, estas “son medidas que buscan aliviarle la carga a las personas mayores que están complicadas con el pago de contribuciones y permitir que aquellas que tienen buena situación y mayor ingreso puedan pagar y no desfinanciar por completo a los municipios de Chile”.

Se espera que durante la tarde este lunes, estas propuestas sean presentadas por la ACHM al subsecretario de Hacienda.