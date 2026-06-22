Con un voto a favor y tres en contra: comisión revisora recomienda rechazar AC contra exministro Nicolás Grau

9 JUNIO 2026 CONSTITUCION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, recomienda rechazar el documento que fue presentado por los partidos Republicanos, Nacional Libertario y que contó además con las firmas de respaldo de legisladores del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y el Partido Social Cristiano (PSC).

El libelo acusa al exsecretario de Estado de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en la elaboración de proyecciones fiscales y el Informe de Finanzas Públicas.

Los integrantes de la comisión son los parlamentarios Marcela Hernando (PR), presidenta de la instancia; Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL), Joanna Pérez (Demócratas), Luis Sánchez (Republicanos).

Antes de la votación, la secretaría de la comisión precisó que cada diputado debía fundamentar su voto. La presidenta de la instancia dio la palabra por orden alfabético, iniciando el parlamentario Bernales, quien argumentó que “una acusación constitucional requiere hechos concretos, responsabilidad personal, una norma infringida y antecedentes que permitan acreditar culpa o dolo. No puede construirse sobre percepciones, sospechas o diferencias políticas ”.

“Durante el desarrollo de esta comisión no hemos conocido antecedentes que acrediten ocultamiento de información, engaño deliberado o actuaciones conscientemente contrarias al interés público. La pregunta que debemos hacernos es si estamos frente a pruebas suficientes o simplemente frente a un desacuerdo político respecto a una gestión pasada”, planteó el parlamentario.

Sentenció aseverando que su voto es en contra del libelo, misma posición que tomó su par independiente Carlos Bianchi, quien mencionó que “ no existe ningún mérito jurídico, no existe ningún mérito jurídico para poder acoger esta acusación constitucional ”.

La diputada Joanna Pérez se abstuvo de la votación, asegurando que “no me voy a estar para las trincheras. Yo represento al centro, guste a quien le guste, y sí, quiero que al país le vaya bien y estoy apoyando la gobernabilidad a un gobierno, pero también quiero decir que debemos ser responsables. Yo me voy a sostener en este caso y espero que la sala dirima”.

Por su parte, el republicano Luis Sánchez sostuvo: “¿Vamos a normalizar que un ministro embellezca artificialmente las cifras, engañando de esta forma a la ciudadanía y al Congreso?”.

“Creo que todos quienes detentamos algún tipo de autoridad pública tenemos una responsabilidad muy alta y es en instancias como esta que nos vemos enfrentados a esa decisión tan relevante, que la tomamos día a día, muchas veces, cómo nos mantenemos a la altura del mandato ciudadano que fue encomendado en nosotros más allá de nuestras simpatías doctrinales o ideológicas. Y es en esa convicción, de ese alto deber, que yo voto a favor de esta acusación constitucional”, indicó.

Finalmente, la diputada Hernando, quien preside la instancia, argumentó que “hay conductas reprochables desde el punto de vista ético o moral, pero esas conductas tienen otro tipo de reproches, de la conciencia o sociales”.

Añadiendo que “para que sean exigibles jurídicamente como deberes, deben estar contempladas precisa y exactamente en la ley. La ley humana no prohíbe todos los vicios, sino los más graves, y principalmente aquellos que van en perjuicio de los demás, sin cuya prohibición no podría conservarse la sociedad humana. Esa precisión, colegas, no existe en este nivel, por lo que corresponde a su rechazo; por lo anterior, voto en contra de la acusación constitucional ”.

La acusación constitucional deducida por doce diputados en contra del exministro Nicolás Grau será vista y votada este martes en la Sala de la Cámara a partir de las 10 horas.