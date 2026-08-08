Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación de la oposición

El diputado y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, destacó la coordinación que desarrollan los partidos de oposición a nivel nacional y advirtió que, a su juicio, el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país y desfavoreciendo a las grandes mayorías, especialmente a la clase media, a los sectores vulnerables y también a los emprendimientos”.

“Hoy día hemos desarrollado un hito muy importante. Por primera vez, la oposición en su conjunto se reúne a nivel nacional para coordinar una articulación que permita hacer frente a los desafíos que nos plantea el Gobierno”, señaló.

Soto explicó que el mandato de la mesa nacional de presidentes de partidos de oposición es “construir la unidad en la diversidad”, buscando acuerdos en las materias donde existan posiciones comunes y procesando las diferencias “sobre la base del respeto”.

Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora. En la imagen, Raúl Soto.

El parlamentario sostuvo que la coordinación busca evitar que el Ejecutivo consiga aprobar sus iniciativas mediante “mayorías circunstanciales, frágiles o pirquineando algunos votos” sin capacidad de incidencia de la oposición.

“Este es un hito de muchos otros que vamos a realizar”, afirmó.

Megarreforma tributaria y Tribunal Constitucional

Respecto de la megarreforma tributaria, Soto sostuvo que el Gobierno consiguió una “mayoría circunstancial”, pero calificó ese triunfo como “frágil”.

El diputado puso sus expectativas en el Tribunal Constitucional, señalando que ya fueron declarados admisibles los tres requerimientos presentados por la Cámara y el Senado.

“Estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional se va a formar la convicción que nosotros tenemos: que los argumentos son suficientemente sólidos y robustos para que se declaren inconstitucionales aspectos tributarios y medioambientales de esta mega reforma”, afirmó.

Consultado sobre un eventual fallo favorable, sostuvo que sería una victoria “no para la oposición, sino que para la ciudadanía” y aseguró que, si la megarreforma fuera plebiscitada actualmente, “la mayoría estaría en contra”.

Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Rechazo a suspender la Ley Karin

Soto también abordó las propuestas para modificar la Ley Karin y rechazó su suspensión.

“Decimos fuerte y claro que no estamos por la suspensión de la Ley Karin. Muy por el contrario, creemos que hay que profundizarla, probablemente mejorarla, ver cómo está operando en la práctica y dónde están los problemas”, señaló.

El dirigente afirmó que una cosa es impulsar correcciones a la normativa y otra “tratar de suspender o derechamente debilitar aquellos procedimientos que buscan resguardar a los trabajadores y trabajadoras”.

Asimismo, recordó que la legislación obtuvo una amplia mayoría tanto en la Cámara como en el Senado y pidió al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y a su mesa realizar una “defensa institucional” de la ley.

Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Agenda de seguridad

Sobre la agenda de seguridad del Ejecutivo, Soto manifestó una “predisposición positiva y constructiva”, aunque aseguró que la oposición revisará en detalle los más de treinta proyectos que el Gobierno pretende presentar.

“Vamos a mirar con lupa el detalle de cada uno de los más de treinta proyectos que el Gobierno va a ingresar, para que no se intente pasar de listo y meter otras cosas que poco o nada tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico y con las nuevas formas de victimización”, afirmó.

Respecto de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), sostuvo que son necesarias para establecer contextos normativos claros sobre los derechos, deberes, límites y herramientas con que eventualmente podrían actuar las Fuerzas Armadas.

Soto cuestionó además que el Gobierno no incorporara en su agenda la ley de infraestructura crítica, señalando que la iniciativa viene siendo tramitada desde el gobierno anterior y que requiere impulso del Ejecutivo.

Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

También planteó la necesidad de considerar el alzamiento del secreto bancario como herramienta contra el crimen organizado.

“La mejor manera de combatir el crimen organizado es desbaratando las bandas criminales desde adentro, debilitando su poder económico, persiguiendo la ruta del dinero. Y para hacerlo, lo más eficiente y efectivo es el alzamiento del secreto bancario”, sostuvo.

Agenda laboral y derechos sociales

El presidente del PPD adelantó que la oposición trabajará coordinadamente en los próximos debates laborales para “defender los derechos de los trabajadores” y evitar retrocesos en materias como las 40 horas y las indemnizaciones por años de servicio.

Asimismo, anunció el próximo lanzamiento de la campaña “PPD en la calle”, mediante la cual la colectividad buscará conversar con la ciudadanía sobre lo que calificó como los “efectos nocivos” de la megarreforma del Gobierno.

Finalmente, Soto propuso abrir un debate constitucional para “blindar en la Constitución los derechos sociales”, mencionando entre ellos la PGU, las 40 horas, las indemnizaciones de los trabajadores y la gratuidad.

Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

Ampliar coordinación de la oposición hacia la ciudadanía

El presidente metropolitano del PPD, Patricio Muñoz, valoró la reunión como un paso necesario para “enfrentar a un gobierno de extrema derecha” y sostuvo que la coordinación no debe limitarse a las militancias de los partidos, sino que debe “ampliar el mensaje a toda la ciudadanía”.

Muñoz también cuestionó la megarreforma, asegurando que “es regresiva, no ha funcionado en ninguna parte del mundo y disminuye el rol del Estado”.

“La megarreforma va al bolsillo de los grandes empresarios y las grandes riquezas de este país, no a la comunidad”, afirmó. En esa línea, mencionó el alza en las tarifas de los combustibles y el impacto en el municipalismo como ejemplos de un gobierno que, según sostuvo, “no está pensando en las personas comunes y corrientes”.

Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora Cristobal Escobar

Respecto de la tramitación legislativa, Muñoz señaló que las mesas nacionales de los partidos progresistas están coordinando su acción para instalar temas prioritarios más allá de la megarreforma, entre ellos una eventual reducción de derechos laborales.

“Tenemos que cuidar nuestras 40 horas, tenemos que reforzar y cuidar los años de servicio”, afirmó, calificando el actual escenario político como inédito en la historia reciente del país.