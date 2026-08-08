PDI del Maule detiene al principal imputado por un homicidio frustrado ocurrido en Curicó durante mayo

En prisión preventiva quedó el principal imputado por un homicidio frustrado ocurrido en mayo en la ciudad Curicó, ubicada en la Región del Maule.

Los hechos ocurrieron en la vía pública, en la población Santa Lucía. La víctima recibió un disparo de escopeta en la parte inferior de su cuerpo y resultó con lesiones graves, por lo que permaneció hospitalizada por más de dos meses.

Tras órdenes del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios consiguieron establecer la identidad y participación del imputado en el homicidio frustrado. La fiscalía obtuvo una orden de entrada y registro que permitió el allanamiento de tres domicilios en el sector Aguas Negras por la misma causa.

Además de detener al presunto autor del ataque, los uniformados detectaron drogas durante los operativos. Por lo mismo capturaron a dos personas adicionales en situación de flagrancia , entre las que figura un menor de edad.

”Estamos en condición de formalizar por homicidio simple, por tenencia ilegal de municiones y también por delitos de tráfico en pequeñas cantidades", detalló el fiscal Rodrigo Pizarro.

Los tres aprehendidos son chilenos. El principal imputado por el homicidio frustrado quedó en prisión preventiva, mientras que los otros detenidos quedaron con diferentes medidas cautelares.