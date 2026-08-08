Homicidio en La Pintana: hombre muere tras ser apuñalado en bus del transporte público

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este sábado tras ser apuñalado por dos sujetos en un bus del transporte público en la comuna de La Pintana.

Los hechos se registraron, cuando la víctima, que se iba trasladando en el vehículo, fue abordada por dos sujetos, uno de ellos premunido con un arma cortopunzante, los cuales lo hirieron en una de sus extremidades.

Según detalló el inspector Pablo Abarca, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “uno de ellos premunido con un cuchillo, tras una discusión lo hiere en sus extremidades inferiores para huir del lugar”.

“Posteriormente, el chofer del bus lo traslada hasta la dependencia del Hospital Padre Hurtado, quien es auxiliado por personal médico y constatan su fallecimiento posteriormente”, añadió.

Personal de la PDI se encuentra investigando los hechos con el fin de identificar a los responsables.