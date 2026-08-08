Sernac fiscaliza centros de estética en 14 regiones y pone foco en seguridad, publicidad y precios

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) está realizando una fiscalización presencial a centros de estética a nivel nacional, con el objetivo de evitar que los consumidores sean expuestos a riesgos para su salud e integridad física y psicológica o emocional.

En una primera etapa, el despliegue contempla las regiones de Ñuble, Metropolitana, Biobío, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Valparaíso, Maule, Tarapacá, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes y La Araucanía.

Según informó el organismo, la fiscalización se desarrolla ante el “aumento significativo en la demanda de procedimientos estéticos faciales y corporales”, situación que ha generado una amplia oferta en el mercado. La iniciativa busca que los servicios cumplan con estándares de calidad y seguridad.

Sernac fiscaliza centros de estética en 14 regiones y pone foco en seguridad, publicidad y precios

Qué fiscalizará el Sernac

Uno de los puntos que serán revisados corresponde a la información y consentimiento. Las empresas deben informar las características, riesgos y medidas preventivas de sus servicios antes de prestarlos. En procedimientos invasivos, como bótox o ácido hialurónico, o aquellos que impliquen un riesgo relevante, el consentimiento informado debe quedar por escrito.

El organismo también verificará que los establecimientos cuenten con un permiso sanitario visible y adopten las medidas necesarias para garantizar un servicio seguro.

En materia de precios, estos deberán exhibirse en pesos chilenos, con impuestos incluidos y de manera visible y accesible. El documento precisa que el uso de códigos QR no reemplaza la obligación de disponer de una lista física de precios y que, cuando el servicio sea personalizado, debe informarse al menos un “precio base”.

Asimismo, el Sernac pondrá especial atención a la publicidad que pueda inducir a error o engaño, incluyendo aquella que prometa resultados “100% garantizados”. También fiscalizará la identificación del jefe de local y del director técnico, además de las condiciones y vigencia de promociones y ofertas.

Sernac fiscaliza centros de estética en 14 regiones y pone foco en seguridad, publicidad y precios PAUL PLAZA/ATON CHILE

Recomendaciones para los consumidores

El organismo recomendó verificar que los centros cuenten con autorización sanitaria de la Seremi de Salud, que los procedimientos sean realizados por profesionales calificados y que los productos utilizados tengan registro sanitario.

También llamó a desconfiar de precios excesivamente bajos y solicitar documentos que permitan acreditar el origen de los productos, advirtiendo que las complicaciones derivadas de procedimientos mal realizados pueden tener consecuencias irreversibles, tanto físicas como económicas.

Ante problemas con un servicio deficiente, las personas pueden presentar un reclamo a través de SERNAC.cl, llamar gratuitamente al 800 700 100 o acudir presencialmente a las oficinas del organismo en las distintas regiones.