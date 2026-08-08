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    Continúa búsqueda de excursionista desaparecido en cerro Panul: Carabineros pide evitar la zona para no entorpecer el operativo

    De acuerdo a la información policial, las labores de búsqueda se realizarán tanto por tierra como por aire.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este sábado continuó la operación de búsqueda del excursionista desaparecido el pasado lunes 3 de agosto en el cerro Panul, en la comuna de La Florida.

    El joven, identificado como Jonnatan Hio Hio, de 32 años y nacionalidad colombiana, desapareció el pasado lunes luego de sufrir un accidente mientras realizaba trekking en la zona.

    De acuerdo con lo detallado por la mayor del GOPE de Carabineros, Jennifer Muñoz, durante la jornada se realizó una reunión técnica con las distintas instituciones convocadas para participar de la búsqueda.

    En ese sentido, explicó que el operativo se desarrolla en base a un plan de emergencia que contempla la participación de Senapred, la Municipalidad de La Florida, Socorro Andino, el Ejército y Carabineros, entre otros organismos especializados.

    Respecto al audio que habría enviado el excursionista, la mayor detalló que “hay una investigación que la está llevando el SEP, ellos tienen instrucciones particulares que obviamente por la complejidad de esto no puedo entregar mayor antecedentes, pero si efectivamente hay un organismo técnico especializado que es el SEP que ellos están a cargo de esa triangulación”.

    En cuanto al despliegue, la funcionaria explicó que las labores se realizarán tanto por tierra como por aire. En ese sentido, señaló que “gracias a Dios las condiciones meteorológicas nos favorecen un poco, si bien esperábamos otra meteorología, pero vamos a aprovechar el día de hoy de avanzar lo que más podamos”.

    Llamado a evitar la zona

    En la ocasión, la mayor también realizó un llamado a las personas a evitar visitar el cerro durante este fin de semana, debido a que podrían interferir con las labores de búsqueda.

    “Básicamente hacer un llamado a la comunidad. Que por favor eviten este fin de semana, por lo menos, de venir a estos cerros, a estos puntos, ya que pueden entorpecer el proceso de búsqueda”, señaló.

    En la misma línea apuntó que “lamentablemente el día de ayer se generó otro rescate más, entonces todos estos medios y todo nuestro foco está para poder encontrar a Jonnatan y estas personas extraviadas que fueron encontradas el día de ayer obviamente dificulta todo el trabajo que estamos haciendo”.

    Por otro lado, respecto a los voluntarios, señaló que existe un puesto de mando en el lugar para coordinar la búsqueda apuntando que es importante que todos esos voluntarios no vayan por sí solos a buscar a Jonnatan, las condiciones meteorológicas son sumamente adversas, son muy complejas”.

    Más sobre:Cerro PanulExcursionistadesaparecidoCarabineros

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