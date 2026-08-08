Tiroteo en escuela de Tailandia deja nueve muertos: atacante de 14 años había asesinado antes a sus abuelos

El tiroteo registrado la mañana del viernes en la escuela secundaria Debsirin Nonthaburi, en la provincia de Nonthaburi, unos 15 kilómetros al noroeste de Bangkok, deja hasta ahora nueve víctimas fatales, luego de que las autoridades confirmaran la muerte de una estudiante de 12 años que permanecía hospitalizada tras el ataque.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades tailandesas, entre los fallecidos se encuentran tres estudiantes, tres profesores, los dos abuelos del atacante y el propio tirador. Otras 15 personas resultaron heridas mientras intentaban escapar del establecimiento.

La última víctima confirmada fue una estudiante de séptimo grado que había resultado gravemente herida y fue trasladada hasta un centro asistencial. El Ministerio de Salud de Tailandia confirmó su fallecimiento durante este sábado.

La escuela había solicitado el viernes, mediante sus redes sociales, donaciones de sangre para dos estudiantes heridas durante el ataque. “Deseamos que descanse en paz eterna. Enviamos nuestro apoyo a su familia. Les deseamos mucha fuerza para superar esta pérdida”, expresó posteriormente el establecimiento.

Tiroteo en escuela de Tailandia deja nueve muertos: atacante de 14 años había asesinado antes a sus abuelos. Imagen referencial.

Según la reconstrucción policial, el atacante era un estudiante del mismo establecimiento y antes de llegar al colegio asesinó a sus dos abuelos, con quienes vivía, utilizando una pistola que les pertenecía.

Posteriormente se trasladó hasta la escuela y abrió fuego contra alumnos y profesores. Las primeras alertas a la policía se registraron alrededor de las 10.00 horas locales del viernes.

Las autoridades indicaron que el adolescente fue localizado posteriormente en una sala de computadores del establecimiento. La información más reciente señala que se quitó la vida con un disparo, aunque los primeros reportes habían entregado versiones distintas sobre las circunstancias de su muerte.

Hasta ahora, se desconocen los motivos que habrían llevado al estudiante a cometer el ataque.

Gobierno cuestiona acceso a armas

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, calificó el ataque como un hecho “terrible” y volvió a poner el foco sobre la posesión de armas en el país.

“Es un incidente terrible. Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro país?”, manifestó. “Es por eso que el gobierno no permite la posesión de armas de fuego”.

Tailandia registra una elevada presencia de armas de fuego entre la población. Según los antecedentes recopilados tras el ataque, se estima que existen alrededor de 10 millones de armas en circulación, equivalente aproximadamente a una por cada siete habitantes.

El país ha registrado otros ataques armados contra establecimientos educacionales. En 2022, un expolicía ingresó con una pistola y un cuchillo a una guardería del norte del país y asesinó a 24 niños y 12 adultos, en una de las peores masacres registradas en Tailandia.