OPS alerta por fuerte aumento de casos de sarampión en las Américas: región registra 47.459 contagios en 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica por el aumento de los casos de sarampión en las Américas y llamó a los países de la región a reforzar la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida ante los brotes.

Hasta la semana epidemiológica 28 de 2026, que finalizó el 18 de julio, se notificaron 47.459 casos confirmados de sarampión en 16 países y un territorio, además de 44 fallecimientos en tres países.

La cifra representa más de tres veces los 15.011 casos confirmados registrados durante todo 2025, año en que se reportaron además 32 defunciones en tres países.

Según la OPS, Guatemala, México, Estados Unidos y Perú concentran el 95% de los casos confirmados registrados durante este año.

OPS alerta por fuerte aumento de casos de sarampión en las Américas: región registra 47.459 contagios en 2026 Alamy Stock Photo

Aunque algunos de los principales brotes han mostrado señales recientes de desaceleración, la transmisión continúa activa en distintos países. Una evaluación de riesgo actualizada por la organización mantiene el riesgo regional por sarampión en nivel muy alto.

La OPS explicó que la evaluación considera la persistencia de brotes, las brechas de vacunación, la acumulación de personas susceptibles y la elevada movilidad asociada a viajes internacionales y eventos masivos.

También advirtió sobre un incremento de la mortalidad durante 2026 en comparación con el año pasado, junto con la aparición de casos en nuevas áreas geográficas y un mayor impacto en poblaciones con barreras de acceso a los servicios de salud.

OPS alerta por fuerte aumento de casos de sarampión en las Américas: región registra 47.459 contagios en 2026 UNICEF/MARIAME DIEFAGA

“El sarampión no da margen a la complacencia. Sabemos cómo detenerlo: alcanzar altas coberturas de vacunación, detectar cada caso sospechoso de manera temprana y responder con rapidez para cortar las cadenas de transmisión”, afirmó Daniel Salas, gerente de Inmunizaciones de la OPS.

“Cada brote pone de manifiesto las brechas de inmunidad que aún persisten y que deben cerrarse con urgencia, especialmente en niños, comunidades con baja vacunación y poblaciones con menor acceso a los servicios de salud”, agregó.

Guatemala concentra la mayor cantidad de casos

De acuerdo con la alerta epidemiológica, Guatemala registra 30.371 casos confirmados y 26 fallecimientos, la cifra más alta de la región durante 2026.

Le siguen México, con 12.255 casos y 17 defunciones; Estados Unidos, con 2.260 casos; Perú, con 1.277; y Canadá, con 1.107.

La cantidad de contagios confirmados convierte a 2026 en el año con mayor incidencia de sarampión en las Américas desde 2004, lo que representa el nivel más alto registrado en los últimos 22 años.

La situación regional ocurre además en medio de un aumento de casos a nivel mundial. Hasta julio de este año se habían reportado 186.168 casos confirmados de sarampión a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 12% más que en el mismo período de 2025.

OPS alerta por fuerte aumento de casos de sarampión en las Américas: región registra 47.459 contagios en 2026

OPS llama a reforzar vacunación

La organización recordó que los niños pequeños antes de recibir su primera dosis, las personas no vacunadas o con esquemas incompletos, las poblaciones indígenas, migrantes y desplazadas, y otros grupos con dificultades de acceso a los servicios de salud enfrentan un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte.

La OPS reiteró que alcanzar y mantener una cobertura de al menos 95% con dos dosis de la vacuna contra el sarampión es fundamental para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones más vulnerables.

El organismo indicó además que continuará entregando cooperación técnica a los países para fortalecer la vigilancia epidemiológica, acelerar la vacunación, mejorar la preparación y respuesta frente a brotes y reforzar la comunicación de riesgos.