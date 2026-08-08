Vanessa Kaiser: “Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30% y tiene que trabajar por mantenerlo”

Detrás de la negativa de la ministra May Chomali al proyecto “Escucha su corazón”, la senadora Vanessa Kaiser identifica un problema mayor. Sostiene que el gobierno de José Antonio Kast arriesga perder su base de legitimidad al intentar “calmar las aguas” con la oposición.

En esta entrevista, la parlamentaria del Partido Nacional Libertario (PNL) llama a no descuidar al “30%” del electorado. También insta al Ejecutivo a escuchar más a su colectividad. “No podemos ser aliados naturales si es que el gobierno está dispuesto a jugar más a favor de los señores Walker y Parisi que de apoyarnos”, advierte.

La ministra de Salud dijo que no tiene sentido avanzar en el proyecto “Escucha su corazón”. ¿Qué le parece?

Sus palabras se enfocan en el resultado de las clínicas abortivas. Ahí tiene razón, menos del 2% de las mujeres cambia de opinión. Pero si se va a la encuesta que hizo en 2013 el Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida, un 78% de mujeres que dudaba en continuar su embarazo siguió con él. El problema es que ella dijo que este debate no agrega nada.

¿Por qué?

Se desautoriza a sí misma, a menos que sea abortista. Desde que el diputado Urruticoechea levantó esto, a nadie se le ocurre decir “eso es una mórula”, empezamos a hablar del niño. Es un triunfo cultural gigantesco.

La Moneda se resiste a entrar en temas valóricos. ¿Cómo se lo explica?

Es una manera de poner énfasis que me parece que comunicacionalmente induce a un error.

4 AGOSTO 2026 RETRATO A LA SENADORA VANESSA KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Qué error?

Tú quieres recuperar el crecimiento económico. Una empresa en la que por lo que no le dijiste a una mujer te puede denunciar por ley Karin está liquidada. Ir contra eso, contra la ley de humedales ecocentrista, contra la narcocultura, eso es dar la batalla cultural.

¿El gobierno da la batalla cultural?

Ha hecho avances en cosas que me alegran, pero no se ve como el lineamiento. Está bien, ponen énfasis donde prometieron, pero la batalla cultural es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que cumplan con lo propuesto en materia de emergencia. El combate contra la inmigración ilegal, contra mostrarles pornografía a los niños o que un niño de tres años empiece una terapia afirmativa es batalla cultural, que se traduce en política pública.

¿Por qué es una condición necesaria?

En una democracia, para poder implementar una política necesitas generar legitimidad y apoyo. Lo que quiera hacer el gobierno requiere de ese proceso, que se llama batalla cultural. Si empiezas a hablar ahora de los derechos humanitarios de gente octogenaria que está muriéndose en cárceles, y me refiero a Punta Peuco entre ellas, la gente se da cuenta. Pero si no das esa batalla cultural, puede ganar la idea de que una competencia de galgos es más cruel que el asesinato de un niño en el vientre de la mamá.

¿Kast se ha alejado de la expectativa que había en torno a una administración de derecha sin apellidos?

Este gobierno es un milagro. Si hubiésemos seguido en la ruta de la tumba del neoliberalismo, realmente seríamos una tumba. Kast ha permitido tener un poco de oxígeno. Pero, por otra parte, nos ha faltado una pelea radical en contra de la ley indígena, el Convenio 169, la ideología de género.

4 AGOSTO 2026 RETRATO A LA SENADORA VANESSA KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿A qué atribuye que no se avance hacia allá?

A una falta de voluntad de poder.

¿De Kast?

De muchos en el gobierno. Veo que los ministros Quiroz y Poduje tienen voluntad de poder, entienden que este es el momento de hacer las cosas, que no va a haber otro. Dan la batalla cultural sin miedo. Sé que hay distintos roles y tengo una buena evaluación de García, Alvarado, pero me falta más ñeque. Cuando uno está en el poder, tiene que ejercerlo, pasando por el Congreso, siendo probos, todo eso, pero se tiene que ejercer. Tienes muchas facultades a través de decretos, que las usó Boric, que no se ve que las esté usando el presidente. Yo me sentaría con mis ministros y vería dónde hay vacíos de poder, dónde se puede ejercer.

En otras palabras, se está al debe en dar la batalla cultural.

Quizás lo que le falta al gobierno es voluntad de poder (...). Si llegaste al poder y no tienes la voluntad de ejercerlo, eso puede generar decepción.

¿En qué sentido?

¿Qué es lo que nunca perdió Boric? Su 30%. Piñera lo perdió. ¿Qué es el desde de este gobierno que nunca puede perder? Su 30%. Eso es lo más importante si quiere mantenerse y tener éxito, su piso mínimo es su 30%. Cuando decepcionas a la derecha, sí te da la espalda. Lo vimos con Piñera, con Cubillos. En cambio, el seguidor de Boric no lo deja, pase lo que pase. Este gobierno tiene que trabajar por mantener ese 30% y yo quiero que lo mantenga. Tú no puedes dejar de actuar con tus principios.

Sin ser parte del gobierno, ¿cuál es el rol del PNL en esta administración?

Que no sea administración, que sea un gobierno. No necesitamos un Piñera III, estamos en un momento de crisis institucional mayor.

¿Ve un riesgo de caer en un Piñera III?

Sí, porque la tendencia a la mera administración es muy propia de la derecha.

Kast ha dicho que va a indultar. ¿Por qué aún no lo ha hecho?

No ha querido abrir una caja Pandora. Las palabras de la ministra de Salud tienen que ver con eso, con calmar las aguas en la oposición. No se dan cuenta de que así se empiezan a disolver ellos, pierden su base de legitimidad.

¿Ve espacio para que el PNL entre al gobierno? Alvarado dijo que las puertas están abiertas.

La entrada de libertarios implicaría la salida de otros sectores. Eso es complejo.

El presidente de Evópoli es uno de los que quieren que entren.

Claro, porque de esa manera nos ahorquillan. En el fondo, es “si ingresan y les damos dos subsecretarías, se tienen que quedar callados”.

¿Entonces no?

En este momento no están dadas las condiciones.

Los republicanos han dicho que su aliado natural es el PNL. ¿Es mutuo?

No podemos ser aliados naturales si es que el gobierno está dispuesto a jugar más a favor de los señores Walker y Parisi que de apoyarnos. Estamos dispuestos a apoyar al gobierno, porque queremos el bien de Chile, pero de ahí no se puede seguir si no apoyan las iniciativas que dijeron que apoyarían.

¿Habrá consecuencias si el gobierno no apoya las iniciativas del PNL?

Siempre hay consecuencias. Así como al no defender sus principios horada sus propias bases, al no cumplir con sus compromisos de apoyo horada también el apoyo del PNL.

¿Cuál es su opinión del PDG?

Desde la perspectiva de la ciencia política, es un atrápalo todo. Me preocupa mucho que Pamela Jiles lo esté liderando. Ella es ex FPMR, excomunista. Fue la vocera de la primera línea en el Congreso. Si los miembros del PDG no le toman el peso a eso es porque no cachan mucho de política.