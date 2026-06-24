Megarreforma: Senadores de oposición rechazan cambios que explora Hacienda y piden apertura “real” a recibir propuestas

La megarreforma del gobierno está en su etapa decisiva para lograr acuerdos. Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha planteado en varias oportunidades que está abierto a recibir propuestas de la oposición y a realizar modificaciones. De hecho, el lunes en un seminario organizado por Tax Foundation entregó algunas nociones de posibles cambios.

Según publicó DF, una de ellas apunta a reducir los plazos de la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años estableciendo, además, una prima de 1,5% que deberá pagar el titular del proyecto para acceder al sistema de certeza jurídica.

Junto a ello, también se ha planteado y ha estado sobre la mesa de discusión el focalizar el crédito tributario al empleo, ya que es la medida que genera más costo fiscal. Una idea que se explora desde Hacienda, en ese sentido, es avanzar en estos cambios, pero siempre y cuando la rebaja de la tasa de impuesto a las empresas sea de 27% a 22%, es decir un punto porcentual más de lo establecido en la iniciativa.

Esto, porque Quiroz ha mencionado que el crédito tributario al empleo que se plantea es equivalente a reducir la tasa corporativa en otros tres puntos porcentuales, es decir, sería como llevarla a 20% en el proyecto original.

De hecho, este martes Quiroz volvió a referirse al tema: “Está la idea de hacer un ajuste en el artículo de invariabilidad. Estamos llanos a considerarlo. Ha estado presente la idea de, por ejemplo, bajar el número de años de 25 a 20 y de tener una prima para el que se acoge a la invariabilidad pague un poco más. Y eso siempre lo hemos conversado en el contexto en que la meta, en ese caso, de impuesto corporativo, baje a 22%”.

El secretario de Estado añadió se “está conversando con los parlamentarios, con los senadores y senadoras que van a tener que votar y viendo posibilidades de ajustes que, sin cambiar el corazón de la reforma y su foco en crecimiento, puedan generar mayor consenso”.

Pero desde la oposición consideran que estos cambios son insuficientes y que no responden a los requerimientos que ellos han planteado.

La senadora del PS e integrante de la comisión de Hacienda, Paulina Vodanovic, dijo que “nosotros como Partido Socialista, así como el gobierno ha planteado un proyecto que tiene una coherencia, al modo de ver de ellos, nosotros también hemos hecho una propuesta coherente, íntegra, y solicitamos que se nos responda de la misma manera”.

24 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA Y PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA, PAULINA VODANOVIC, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En ese sentido, la legisladora afirmó que “cambiar parcialmente algunas de las medidas propuestas no soluciona el problema de fondo, y que es el que hemos tomado a partir de las 49 proposiciones que hicieron en el Senado, que han señalado que la única certeza que entrega este proyecto es que hay una menor recaudación y, en segundo lugar, el déficit fiscal que puede ser hasta el 2031 o más allá de aquello”. Y agregó que “en consecuencia, tampoco hemos tenido respuesta satisfactoria por parte del ministro de Hacienda en relación a cómo va a enfrentar el escenario a partir de ese déficit que se crea, y cómo va a financiar los derechos sociales de los chilenos y chilenas”.

Por lo tanto, aseveró que “modificaciones parciales de algunas medidas no cambian la posición que tenemos como Partido Socialista de rechazar este proyecto en general”.

Postura similar entregó el senador del PC, Daniel Núñez, quien criticó la forma que está teniendo el ministro Quiroz de negociar. “Es impresentable la forma en que el ministro Quiroz intenta construir supuestos acuerdos. Insiste en su obsesión de rebajar impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes de mayores ingresos, a cambio de reducir los años de invariabilidad tributaria, cuando ambas propuestas le hacen daño a Chile. La primera desfinancia al Estado mediante regalos tributarios a los sectores más ricos. La segunda compromete la soberanía futura del país y limita la capacidad democrática de los próximos gobiernos para definir su política tributaria”.

El senador argumentó que la invariabilidad y baja de impuestos a las empresas “forman parte del corazón del proyecto del gobierno y seguimos esperando señales de que exista una disposición real a modificarlas. Mientras se mantenga la lógica de reducir impuestos a los grandes grupos económicos a costa de menores recursos para el Estado, será muy difícil alcanzar acuerdos”.

17/11/2025 - DANIEL NUÑEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Desde el PPD, el senador Ricardo Celis si bien valoró el hecho de que se quiera reducir a 20 años la invariabilidad tributaria, señaló que no es suficiente. “Hay que sumar a ello el aumento del umbral propuesto, hoy día de US$50 millones, a al menos al doble en inversión”. Además, ve como “absolutamente necesario establecer un seguro, o pudiese entenderse como un peaje, para las nuevas empresas que quieran acogerse a la invariabilidad tributaria”.

Y en la DC, el senador Iván Flores se manifestó en contra de los ajustes propuestos a la invariabilidad. “Si se trata de bajarle el impuesto a las grandes empresas, tiene que subir el umbral de inversión a US$300, US$ 500 o US$ 800 millones y no de US$50 millones. Si ese es el escenario, no es el camino. No sé a quién le está haciendo el juego el ministro, porque no hay ninguna prueba empírica en el mundo que diga que la invariabilidad tributaria haya generado mayor crecimiento”.

Los plazos y acuerdos

Si bien hasta última hora de este martes se barajó la opción de postergar la votación en la sala del Senado, por el momento se mantendría para este miércoles, ya que el oficialismo cuenta con los 26 votos que requiere para aprobar la idea de legislar.

De hecho, desde temprano en la mañana del martes Quiroz trasmitía que no era partidario de postergar la fecha. “Siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas, yo a veces trabajo 14 horas al día o 16, así que son muchas horas por delante. No hay necesidad de extender el plazo en semanas”, afirmó.

Quiroz apuntó además a que los cambios que se hagan o se acuerden se ingresarán cuando se comience la votación en particular. “Las indicaciones, muchas de ellas, no todas porque algunas son de iniciativa propia del Ejecutivo, pero otras van a incluir estas conversaciones (con los senadores) y si en estas conversaciones pueden sumar más apoyo, mejoran el proyecto y generan más acuerdos, bienvenido”.

En la oposición no consideran que el ministro esté con una apertura real a recibir sus propuestas, y por lo mismo, alguno de ellos piden postergar la votación de este miércoles.

“Se puede abrir espacio y en vez de votar en general el proyecto tan rápido, analizarlo durante los días de la semana distrital, donde podemos hacer un buen debate para efecto de entregarle un mejor proyecto al país”, indicó Vodanovic.

Más crítico fue Núñez: “El estilo del ministro Quiroz ha sido pasar la máquina. Hace como que escucha, pero se mantiene inamovible en los aspectos centrales de su proyecto. Le ha faltado una genuina vocación de diálogo y un interés real por construir acuerdos amplios. Más bien da la impresión de que busca imponer su propuesta, aunque sea por un solo voto”.