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    PIB de Argentina sube más de lo esperado en el primer trimestre

    El mercado esperaba que el Producto Interno Bruto (PIB) creciera un 1,7%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: REUTERS.

    El Producto Interno Bruto (PIB) creció más respecto al trimestre pasado y por sobre lo que esperaba el mercado para el arranque de este año.

    Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer trimestre de 2026, el PBI de Argentina creció 0,7% en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre del año anterior. Mientras que, en comparación con igual período del año anterior, la serie original del PIB mostró un crecimiento de 2,3%.

    Las expectativas del PIB argentino a doce meses estaban en 1,7%, según datos de Investing. En el reporte anterior, el PIB de Argentina al cuarto trimestre del 2025 subió 2,1%.

    Sobre las razones que explican el desempeño de la economía, el Indec destacó al PIB de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con su alza de 18,1% e incidencia de 1,05 puntos porcentuales en el PIB total.

    Otro sector que destacó fue la pesca. Durante el primer trimestre del 2025, el sector subió un 27,5% con un 0,10 p.p de aportes al PIB total. También destacó la subida de 12,3% en el PIB de explotación de minas y canteras, que tuvo un peso de 0,49 p.p del PIB.

    Intermediación financiera (7,5% en doce meses), hogares privados con servicio doméstico (6,3% interanualmente) y hoteles y restaurantes (2,8% en doce meses) fueron los tres sectores que siguieron en importancia en términos de crecimiento; en el último caso, empujado principalmente por el empleo informal, dijo el Indec.

    Por su parte, los sectores industria manufacturera (-1,7% interanual) y Administración pública (-1,4% interanual) fueron los dos de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al PIB.

    Respecto a la demanda, el componente que más creció fue el de las exportaciones, con una suba de 9,8% interanual. Le siguió en importancia el consumo privado (2,7% en doce meses), impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles).

    Más sobre:EconomíaArgentinaJavier Milei

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