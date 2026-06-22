Petróleo sufre fuerte caída luego que Estados Unidos permitiera a Irán vender crudo en dólares

El precio del petróleo retrocedió con fuerza el lunes luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia que autoriza a Irán para vender petróleo en dólares, incluso a compradores estadounidenses, lo que supone un giro radical respecto a los años en los que utilizaba una oscura red de buques cisterna sancionados para vender su crudo, principalmente a China.

De acuerdo a The Wall Street Journal, el anuncio del Departamento del Tesoro exime de las sanciones vigentes sobre esas ventas durante dos meses, mientras continúan las conversaciones para formalizar la reapertura del Estrecho de Ormuz y abordar los problemas del programa nuclear de Irán y el alivio de nuevas sanciones.

Al cierre de esta edición, el crudo Brent que se cotiza en Londres mostraba una caída de 2,64% a US$ 78,27, mientras que el barril WTI que se transa en Nueva York registra un retroceso de 2,20% a US$ 74,18.

Con este resultado, este crudo ya acumula una contracción de 24,31% en un mes y se acerca a los niveles previos a las guerra.

La Licencia General X, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, autoriza todas las transacciones relacionadas con la producción, venta, entrega y descarga de petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados de origen iraní.

La medida se produce tras los avances reportados en las negociaciones entre Washington y Teherán.

El vicepresidente JD Vance señaló que ambas partes lograron un “gran progreso” en conversaciones de paz celebradas el fin de semana en Suiza.

De acuerdo a CNBC, los países mediadores, Qatar y Pakistán, indicaron que las delegaciones acordaron una hoja de ruta orientada a alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, y que durante la semana continuarán las negociaciones técnicas a través de un comité de alto nivel.

Estados Unidos permite a Irán vender petróleo en dólares por primera vez en décadas

El anuncio se produce luego que el presidente Donald Trump amenazó el domingo con reanudar acciones militares contra Irán, en momentos en que Vance se reunía con funcionarios iraníes en el balneario suizo de Bürgenstock.

Esa reunión fue la primera desde que ambas naciones firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto y extender un frágil alto al fuego por al menos 60 días.

El acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, ruta clave para los envíos mundiales de petróleo, y el cese de hostilidades en la región, incluido el Líbano.

Sin embargo, Irán acusó a Washington de no garantizar el cese del fuego en ese país y anunció el cierre nuevamente del estrecho de Ormuz, lo que generó incertidumbre sobre la durabilidad del acuerdo. Teherán además precisó que las conversaciones en curso se centrarán exclusivamente en la implementación del memorando, dejando fuera asuntos como su programa nuclear.

La clave para el término del conflicto sigue siendo que tanto Estados Unidos como Israel cesen los bombardeos mientras continúan con las negociaciones.

“Desde el punto de vista técnico, de mantenerse la presión bajista, el WTI podría buscar niveles cercanos a los US$71 por barril, mientras que el Brent tendría como próxima zona relevante los US$73. Si las negociaciones continúan, podríamos ver caídas hasta los US$68 por barril en el WTI y US$70 por barril en el Brent”, dijo Lucas Saavedra, analista de Mercados Capitaria.