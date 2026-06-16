Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

Los cuatro mayores canales de televisión del país reportaron pérdidas para el primer trimestre. Algunos mantuvieron su última línea en rojo, y otras como Megamedia pasó de ganancias a pérdidas. Tres subieron sus ingresos y una los disminuyó.

Chilevisión, entre enero y marzo de este año, registró pérdidas por $3.464 millones , profundizando el saldo negativo de $1.376 millones del mismo periodo del ejercicio previo.

En su análisis razonado, explicó que las pérdidas se debieron, principalmente, a “gastos extraordinarios y no recurrentes por $1.452 millones, asociados al plan de reestructuración derivado del cambio de controlador implementado durante el primer trimestre de 2026″.

Además, indicó que “esta iniciativa estratégica tiene como objetivo fortalecer la estructura de costos, optimizar procesos internos y posicionar al canal con mayor competitividad hacia el mediano y largo plazo”.

Para el primer trimestre el Ebitda fue de -$2.742 millones, profundizando los -$402 millones de 2025.

Los ingresos por actividades ordinarias cayeron 8,5%, explicado por “menos ingresos por venta de contenido y por publicidad”.

En el periodo los ingresos totalizaron $15.107 millones. En el detalle, las ventas de publicidad bajaron desde $14.280 millones a $13.733 millones, en tanto los ingresos por nuevos negocios se contrajeron desde $2.150 millones a $1.373 millones.

Por su parte, los costos de venta descendieron 6% a $13.094 millones.

“La variación se observa principalmente en costo elenco, material fímico y producciones provisionadas y otros costos de producción”, indicó la estación.

De dicha cifra la más relevante es producción nacional propia, que se elevó desde $8.667 millones a $9.044 millones

En relación con los gastos de administración y venta, se observó una expansión de 3,82% a $4.044 millones, explicado principalmente en sueldo base, Bono compensatorio, otros gastos de marketing”.

Megamedia

Megamedia -controlada por Bethia- reportó pérdidas atribuibles a los controladores por $1.381 millones en el primer cuarto, una comparación negativa respecto de las ganancias por $43,3 millones registradas para el mismo periodo del 2025.

El retorno sobre el patrimonio fue negativo del periodo fue de -1,54%). En su análisis razonado explicó que “si bien al 31 de marzo de 2025 este indicador era positivo, su magnitud era prácticamente 0% (0,05%), lo que resulta coherente con el comportamiento habitual de los resultados de la sociedad durante la primera parte del año”.

Durante el primer cuarto los ingresos de explotación crecieron 5,7% año contra año, “impulsados por el alza de 20,5% en los ingresos publicitarios de televisión e internet y por el crecimiento de 27,6% en los ingresos provenientes de filiales”, indicó la compañía

Dichas alzas compensaron “la disminución de 32,8% en los ingresos de plataformas y contenidos respecto del cierre de marzo de 2025″.

En concreto, los ingresos totalizaron $30.354 millones, mientras que las ventas por publicidad e internet sumaron $22.647 millones.

En tanto, los costos de venta se expandieron un 5,9% hasta los $26.644 millones. Con esto, la ganancia bruta de Megamedia sumó $3.711 millones en el primer trimestre 2026, cifra 4,1% superior a la registrada al 31 de marzo de 2025.

Canal 13

En el caso de Canal 13, al cierre del primer cuarto reportó pérdidas por $2.738 millones , prácticamente iguales que las pérdidas de $2.729 millones de 2025.

Los ingresos de actividades ordinarias llegaron a $17.511 millones al 31 de marzo de 2026, lo que representa un aumento de un 5,5% con respecto al mismo periodo del 2025.

Los ingresos por publicidad se expandieron 4% hasta los $12.832 millones.

“Este aumento se explica principalmente por los ingresos publicitarios en bloques de alta audiencia y en el crecimiento de las ventas en plataformas digitales”, dijo en su análisis razonado.

Respecto de los costos de venta, la compañía detalló que crecieron 7,9% a $16.297 millones.

En el ítem, el mayor peso lo exhiben los costos de publicidad exhibida, que subieron desde $12.866 millones a $14.289 millones.

En su análisis razonado explicó que “este aumento se explica principalmente por la inversión programática en contenido de producciones internas, programación de franjas en vivo y horario prime, en comparación con el primer trimestre del 2025″.

Con esto, el Ebitda del periodo alcanzó los -$1.733 millones, por sobre los -$1.336 millones de marzo del 2025.

TVN

Televisión Nacional de Chile disminuyó sus pérdidas desde los $5.689 millones de marzo de 2025 a $3.818 millones para el mismo periodo de 2026.

Los ingresos avanzaron 3% a $10.801 millones. Las ventas por publicidad se contrajeron 6,9%a $5.978 millones, mientras que los otros ingresos avanzaron 18,5% a $4.823 millones.

“El incremento en otros ingresos considera $676 millones por la glosa presupuestaria aprobada en la Ley N° 21.796 publicada en el diario oficial el 12 de diciembre de 2025 para el financiamiento de la señal de NTV 2026 conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 19.132”, indicó en su análisis razonado.

En tanto los costos de ventas y gastos de administración bajaron 5,7%, una merma “asociada principalmente a menores costos de exhibición y a los ahorros y contención del IPC”, dijo la firma.

Con esto, el Ebitda fue de -$2.840 millones, lo que se compara positivamente con los -$3.972 millones del mismo periodo de 2025.

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