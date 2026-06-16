Millonario robo a automotora en San Joaquín: delincuentes se llevaron 17 vehículos

Un millonario robo se registró durante la madrugada de este martes, luego de que desconocidos robaran 17 vehículos desde una automotora ubicada en San Joaquín.

Los hechos se registraron alrededor de las cuatro de la madrugada, en la automotora Auto Summit, cuando un grupo de cerca de 15 sujetos llegaron hasta la empresa para concretar el robo.

Según detalló el subprefecto Daniel León, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur de la PDI, “habrían ingresado alrededor de las 4:00 y 6:30 de la madrugada, forzando el cierre perimetral, en específico las cerraduras del local”.

De acuerdo a lo que explicó, “fue en varios intervalos la salida de los vehículos, y los tipos se turnaban y podían ir de a poco sacando los vehículos uno a uno”.

El funcionario policial además señaló que se está investigando como es que lograron poner en marcha los vehículos y que no se descarta la hipótesis de un dato interno. "También es materia de análisis criminal del sitio de suceso, y se está trabajando sin descartar ninguna hipótesis al respecto".

Respecto a los vehículos sustraídos, 10 de estos corresponderían a automóviles de alta gama.

“Son 10 vehículos aproximadamente de alta gama, son de la marca Ford principalmente, modelos Mustang, modelos Territory, se encuentran modelos Chevrolet Silverado, y también modelos Toyota, entre otros”, mencionó.