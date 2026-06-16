En vivo: Ghana y Panamá intentan comenzar su participación en el Mundial con un triunfo
Africanos y centroamericanos esperan quedarse con los puntos para poder pelear por el paso a la siguiente ronda, considerando que los otros integrantes del grupo son Croacia e Inglaterra.
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