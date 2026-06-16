SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    El preacuerdo extendería el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por 60 días y crearía un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que podría enviar el memorando de entendimiento alcanzado con las autoridades iraníes al Congreso para su “revisión” por parte de congresistas y senadores que han dicho tener dudas sobre el contenido de este documento.

    Durante un encuentro bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian, Francia, el magnate neoyorquino ha dicho estar dispuesto a “enviar los detalles” a los miembros del Congreso, según informaciones de la cadena de televisión CNBC.

    No obstante, no ha dado información alguna sobre cuándo podrían recibir este texto, que ya fue firmado de forma digital el domingo entre las partes pero será rubricado oficialmente este viernes en Suiza.

    “Lo que me gustaría hacer es enviarlo y decirles que no deben aprobarlo. Entonces lo aprobarán”, ha aclarado, en una aparente broma que llega después de que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmara que no había sido notificado de ninguna reunión informativa del Congreso sobre el acuerdo.

    El preacuerdo extendería el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por 60 días y crearía un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní, entre otras cuestiones. De momento, no se ha hecho público su contenido, pero Trump ha asegurado que dará a conocer los detalles el viernes.

    La noticia del acuerdo se ha topado cono reacciones tibias en el Capitolio esta semana, incluso por parte de algunos aliados clave de Trump.

    El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, ha dicho estar “satisfecho” con un acuerdo para la posible apertura del estrecho de Ormuz, que quedó prácticamente cerrado por el conflicto. Sin embargo, ha expresado que el Congreso debería tener la oportunidad de pronunciarse al respecto.

    Más sobre:Donald TrumpIránEstados UnidosAcuerdo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Exministro Briones reitera críticas a megarreforma y aboga por regularizar sitios de apuestas online para recaudar fiscalmente

    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    Lo más leído

    1.
    Incendio consume antigua propiedad en Alemania ligada a la familia del Presidente Kast

    Incendio consume antigua propiedad en Alemania ligada a la familia del Presidente Kast

    2.
    Termina el conteo de votos del Congreso bicameral en Perú y partidos alistan alianzas

    Termina el conteo de votos del Congreso bicameral en Perú y partidos alistan alianzas

    3.
    Fiscalía de Bolivia anuncia citaciones y al menos 50 allanamientos por megacargamento de 108 toneladas de droga incautado en Chile

    Fiscalía de Bolivia anuncia citaciones y al menos 50 allanamientos por megacargamento de 108 toneladas de droga incautado en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    Senador Walker pide que director de Migraciones de Boric y Kast asistan a Comisión de DD.HH. por caso de niños haitianos

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”
    Negocios

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    En vivo: la selección de Colombia intenta imponer sus términos contra la debutante Uzbekistán
    El Deportivo

    En vivo: la selección de Colombia intenta imponer sus términos contra la debutante Uzbekistán

    A su madre le negaron la visa y no tenía dinero para llevarla: Vozinha, el viral arquero de Cabo Verde que opacó a España

    En vivo: Ghana y Panamá intentan comenzar su participación en el Mundial con un triunfo

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026
    Cultura y entretención

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Candelabro sufre la partida de dos de sus integrantes

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”
    Mundo

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El Caribe, el voto urbano y los abstencionistas: fichas decisivas del balotaje en Colombia

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar