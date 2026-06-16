Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

Lera Abova, actriz que es parte de One Piece será una de las invitadas de la edición 2026 de la Comic Con 2026. Antes, envió un saludo en video a sus fans chilenos.

“Hola chicos, soy Lera Abova y estoy muy feliz de anunciar que asistiré a Comic Con Chile el 4 y 5 de julio. Y sí, estoy muy feliz de verlos y visitar su país por primera vez“, señaló.

La actriz se suma a los ya anunciados Frankie Muniz, protagonista de Malcolm in the Middle, quien estará presente el viernes 3 de julio, y al legendario Carlos Villagrán, el eterno “Kiko” de El Chavo del 8, quien compartirá con los fans los tres días del evento.

A ellos se agregan también Yaya Han, una de las figuras más influyentes del cosplay a nivel mundial, quien regresa a Chile para participar como jurada del Torneo Cosplay, y Christofer Sundberg, fundador de Avalanche Studios y creador de la saga Just Cause, quien visita Comic Con Chile por primera vez impulsado por la Embajada de Suecia en Chile.

La edición aniversario se realizará los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio de 2026 en Espacio Riesco. Las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket.