Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming
Las selecciones del Grupo I debutan este martes en el Mundial de Fútbol.
Irak se mide contra Noruega en el marco de la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026.
Las selecciones integran el Grupo I, que comparten con Francia y Senegal, que también debutan este martes.
Cuándo juega Irak vs. Noruega
El partido de Irak contra Noruega es este martes 16 de junio, a las 18:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Boston de Estados Unidos.
Dónde ver a Irak vs. Noruega
El partido de Irak contra Noruega se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.
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