Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

Irak se mide contra Noruega en el marco de la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026.

Las selecciones integran el Grupo I, que comparten con Francia y Senegal, que también debutan este martes.

Cuándo juega Irak vs. Noruega

El partido de Irak contra Noruega es este martes 16 de junio, a las 18:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Boston de Estados Unidos.

Dónde ver a Irak vs. Noruega

El partido de Irak contra Noruega se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.