Petróleo sigue a la baja y se dirige hacia su racha de pérdidas más larga del año

El mercado del petróleo sigue optimista respecto al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la expectativa de que el estrecho de Ormuz, donde los iraníes tienen control y circula más del 20% del crudo en el mundo, comience su proceso de normalización de tráfico de embarcaciones.

El valor del petróleo Brent caía 3,19% a US$80,5 por barril, tras una caída del 4,8% el lunes. Así, el precio del crudo de referencia para Chile anotaba su cuarta jornada sesión consecutiva a la baja y alcanzaba el nivel más bajo desde principios de marzo, según resaltó Trading Economics.

El Brent también se acerca a su racha de pérdidas más larga en el año.

Sin embargo, pese al optimismo, el mercado sigue esperando los detalles del acuerdo que pone fin a este conflicto en Medio Oriente. Los inversionistas están a la espera de la implementación del acuerdo y las garantías que existan para las navieras que retomen la circulación por el estrecho de Ormuz.

Otra de las expectativas es que las naciones puedan recomponer sus reservas. Por ejemplo, según informa Trading Economics, las reservas de crudo de emergencia de EE. UU. han caído a su nivel más bajo desde 1983

En lo que va del año, el barril de Brent sube 32,11%.

Hapag-Lloyd, el gigante alemán del transporte marítimo de contenedores y donde el grupo Luksic es parte, acogió con satisfacción la perspectiva de un acuerdo de paz y el fin de toda acción militar en la región, calificándola de “buenas noticias para nosotros, para nuestras tripulaciones y para nuestros clientes”.

“Esperamos que nuestros cuatro barcos restantes puedan atravesar el estrecho de Ormuz este fin de semana”, declaró Hapag-Lloyd en un comunicado citado por CNBC.

Por su lado, el precio del WTI también seguía a la baja. El barril de dicho crudo caía un 3,57% a US$77,8, al igual que el Brent, anotaba su cuarta jornada sesión consecutiva a la baja, alcanzaba el nivel más bajo desde principios de marzo y registraba su racha de pérdidas más largas en lo que va de año.

En el año, el barril del WTI subía 32%.

Antes de comenzar el conflicto, el precio del petróleo Brent rondaba los US$70 y llegó a dispararse hasta los US$114. En tanto, el WTI se ubica en torno a los US$64 por barril y llegó a un máximo de US$112.