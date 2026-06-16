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    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    Además, de acuerdo al SII, entre enero y mayo hubo 39 solicitudes de levantamiento de secreto bancario para procesos de recopilación de antecedentes, y en lo que va de junio se sumaron otras 17.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 4 de mayo 2026 El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, durante la comisión de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó su cuenta pública 2025. En su balance de lo que fue el año pasado resaltó los resultados que generó algunas normas que se incorporaron en la Ley de Cumplimiento Tributario. Una de ellas es la que permite acceder a las cuentas de personas que tienen más de 50 transacciones en un mes o más de 100 en un semestre

    “A la fecha, hemos recibido información de 188 mil RUTs, por más de 87 millones de abonos, que suman más de $11,2 billones”, se resalta en la presentación del SII.

    Otra facultad que nos entregó la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias es el procedimiento judicial simplificado para el levantamiento del Secreto Bancario, que permite agilizar el procedimiento judicial general y que suspende los plazos de prescripción para el Servicio. En este punto, entre enero y mayo hubo 39 solicitudes de levantamiento de secreto bancario para procesos de recopilación de antecedentes y ahora, en lo que va de junio, se sumaron otras 17.

    Respecto de la fiscalización, el SII relevó que duplicó su presencia en terreno, con más de 467 mil acciones de control, lo que representó un aumento de más del 100% respecto de 2024, lo que derivó en más de 14 mil infracciones y 5.879 clausuras, un 60 y 73 por ciento más que en 2024, respectivamente. Estas acciones se complementaron con nuevas herramientas tecnológicas y operativos focalizados en sectores de riesgo. En ese sentido, el SII destacó el empadronamiento realizado a los denominados “malls chinos” en todo el país, realizando 2 mil 747 acciones de cumplimiento tributario en terreno, 229 clausuras y 332 infracciones, por un total de 63 millones de pesos. También expuso que se encuentran en desarrollo 72 auditorías y revisiones en Oficinas del Servicio, además de controles de punto fijo a 181 contribuyentes.

    Valparaiso, 4 de mayo 2026 El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, durante la comisión de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Sobre los Grupos Empresariales, el SII fiscalizó a 46, un 64,3% más que en el año anterior. En materia de Tributación Internacional, en tanto, los contribuyentes fiscalizados alcanzaron los 305, un 22% más que en 2024, mientras que en el segmento de Altos Patrimonios se controló a 780 contribuyentes, un 22,6% más que en el período anterior.

    En el control de la evasión, destacaron los avances en la implementación del IVA a plataformas digitales: 92 plataformas de bienes inscritas (con más de $85 mil millones recaudados) y 531 plataformas de servicios, que declararon más de $100 mil millones en el último trimestre de 2025.

    Todos estos procesos contribuyeron a que los ingresos tributarios crecieran un 4,3% en 2025, alcanzando los $60,4 billones (17,3% del PIB), junto con avances en la reducción de la evasión del IVA, indicó el servicio.

    En materia de delito tributario, el SII presentó 227 querellas y denuncias, asociadas a un perjuicio fiscal de $158 mil millones, y detectó más de 18 mil emisores y 81 mil receptores de facturación falsa, logrando acciones preventivas que evitaron el uso indebido de créditos fiscales por $189 mil millones.

    Así, los impuestos totales declarados aumentaron un 1,8% respecto de la Operación Renta anterior.

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