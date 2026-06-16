SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara de Diputados aprueba nueva extensión del estado de excepción constitucional para la Macrozona Sur por 30 días

    La nueva prórroga fue aceptada por los parlamentarios por 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este martes una nueva prórroga de 30 días del estado de excepción constitucional para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

    La solicitud por parte del gobierno fue aceptada por 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones.

    Los rechazos y abstenciones estuvieron por parte de diputados del Partido Comunista, además de algunos del Frente Amplio y el Partido Socialista.

    Cámara de Diputadas y Diputados

    El pasado mes de mayo, desde el Ejecutivo se anunciaron una serie de medidas para el control de la violencia rural, entre las que se encuentran nuevas facultades para las Fuerzas Armadas en estados de excepción, como la posibilidad de detenciones en flagrancia durante la medida constitucional. A ella también se sumó la urgencia al proyecto de reparación de víctimas de la Macrozona Sur.

    “La trayectoria en el tiempo claramente nos demuestra que estos estado de excepción, renovado sucesivamente, han tenido un efecto positivo desde el punto de vista de la tranquilidad de la población” detalló sobre la petición esta jornada el ministro de Interior, Claudio Alvarado.

    Por su parte, también defendió la medida el ministro de Seguridad Martín Arrau a través de redes sociales.

    No es un trámite: sigue siendo una herramienta necesaria para reforzar el control territorial, proteger las rutas y apoyar el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y policías. Mientras persistan la violencia y las amenazas contra las familias, el Estado debe mantener una presencia firme y sostenida. Seguiremos fortaleciendo esta medida con más inteligencia, coordinación y persecución penal”, escribió Arrau a través de X.

    Martín Arrau en X

    Por lo general, existió un apoyo casi transversal a la extensión, aunque con diversas peticiones y aprensiones sobre la situación

    El inicio de la discusión la dio el diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares, quien aunque entregó su apoyo a la extensión también hizo un llamado a la aprobación de la reforma que permite la detención en flagrancia durante el estado de excepción.

    No podemos seguir relegando a nuestros protectores al rol de medio espectadores frente al delito. Esta urgencia se vuelve hoy más imperiosa que nunca ante el inicio de las obras en caminos rurales, anunciadas precisamente por su excelencia el Presidente de la República y el Ministerio de Obras Públicas”, señaló al respecto.

    La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, defendió la prórroga y explicó que “hoy sigue siendo una herramienta necesaria para proteger a las familias, pero también porque vemos con esperanza que la fuerza de tarea para la Macrozona Sur, una estructura permanente que busca coordinar inteligencia, investigación y capacidad operativa para perseguir a las organizaciones responsables, dé los resultados".

    La diputada por la región de La Araucanía Andrea Parra (PPD) apoyó la prórroga, aunque consideró que hace falta “una discusión más profunda” respecto al conflicto en la Macrozona Sur.

    No podemos estar renovando indefinidamente esta herramienta excepcional, por eso es que debemos construir condiciones para que el Estado pueda garantizar seguridad con sus instituciones permanentes, con policía fortalecida, con inteligencia eficaz, con persecución penal oportuna, pero con una estrategia clara frente a las economías ilícitas que operan en la zona", detalló la legisladora.

    Desde Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán enfatizó que aunque existe un esfuerzo gubernamental por frenar esta situación, todavía la excepcionalidad resulta una medida necesaria.

    “Los hechos de violencia no han parado en su totalidad y por ello es que mientras existan atentados incendiarios, cortes de ruta u otros actos violentos, el Estado tiene la obligación de mantener el resguardo especial en esas zonas para restablecer el orden público y el Estado de derecho”, señaló al respecto.

    Más sobre:Macrozona SurMilitaresEstado de excepciónRegión de La AraucaníaRegión del Biobío

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Gobierno del Senado aprueba modificación del Ejecutivo a indicación que pedía información de migrantes

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau

    Gobernadores le piden a Kast frenar recortes presupuestarios y afirman que Quiroz se comprometió a futura reunión con ellos

    Defensa de Grau expone ante comisión revisora de AC y afirma que no hay “nada” que logre identificar una “regla jurídica”

    Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

    Gobierno anuncia revisión completa a las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

    Lo más leído

    1.
    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    2.
    Messi y “la bomba atómica”: las metáforas del abogado de Grau para advertir el riesgo de una espiral de acusaciones

    Messi y “la bomba atómica”: las metáforas del abogado de Grau para advertir el riesgo de una espiral de acusaciones

    3.
    Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

    Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

    4.
    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    5.
    Gobierno defiende que jefa de gabinete de Kast cumplió “todos los requisitos legales” para subsidio en 2009

    Gobierno defiende que jefa de gabinete de Kast cumplió “todos los requisitos legales” para subsidio en 2009

    6.
    Zandra Parisi (PDG): “Espero que el Senado diga que no a esta acusación constitucional (contra Grau)”

    Zandra Parisi (PDG): “Espero que el Senado diga que no a esta acusación constitucional (contra Grau)”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comisión de Gobierno del Senado aprueba modificación del Ejecutivo a indicación que pedía información de migrantes
    Chile

    Comisión de Gobierno del Senado aprueba modificación del Ejecutivo a indicación que pedía información de migrantes

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau

    Gobernadores le piden a Kast frenar recortes presupuestarios y afirman que Quiroz se comprometió a futura reunión con ellos

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”
    Negocios

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    “Es un genio; soy su gran admirador”: Miroslav Klose revela quién romperá su récord de máximo goleador en los Mundiales
    El Deportivo

    “Es un genio; soy su gran admirador”: Miroslav Klose revela quién romperá su récord de máximo goleador en los Mundiales

    El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda

    El peor arranque en más de 50 años: las razones por las que Sudamérica no logra brillar en el inicio del Mundial 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica
    Cultura y entretención

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”
    Mundo

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar