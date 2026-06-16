Cámara de Diputados aprueba nueva extensión del estado de excepción constitucional para la Macrozona Sur por 30 días

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este martes una nueva prórroga de 30 días del estado de excepción constitucional para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

La solicitud por parte del gobierno fue aceptada por 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones.

Los rechazos y abstenciones estuvieron por parte de diputados del Partido Comunista, además de algunos del Frente Amplio y el Partido Socialista.

Cámara de Diputadas y Diputados

El pasado mes de mayo, desde el Ejecutivo se anunciaron una serie de medidas para el control de la violencia rural, entre las que se encuentran nuevas facultades para las Fuerzas Armadas en estados de excepción, como la posibilidad de detenciones en flagrancia durante la medida constitucional. A ella también se sumó la urgencia al proyecto de reparación de víctimas de la Macrozona Sur.

“La trayectoria en el tiempo claramente nos demuestra que estos estado de excepción, renovado sucesivamente, han tenido un efecto positivo desde el punto de vista de la tranquilidad de la población” detalló sobre la petición esta jornada el ministro de Interior, Claudio Alvarado.

Por su parte, también defendió la medida el ministro de Seguridad Martín Arrau a través de redes sociales.

“No es un trámite: sigue siendo una herramienta necesaria para reforzar el control territorial, proteger las rutas y apoyar el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y policías. Mientras persistan la violencia y las amenazas contra las familias, el Estado debe mantener una presencia firme y sostenida. Seguiremos fortaleciendo esta medida con más inteligencia, coordinación y persecución penal”, escribió Arrau a través de X.

Martín Arrau en X

Por lo general, existió un apoyo casi transversal a la extensión, aunque con diversas peticiones y aprensiones sobre la situación

El inicio de la discusión la dio el diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares, quien aunque entregó su apoyo a la extensión también hizo un llamado a la aprobación de la reforma que permite la detención en flagrancia durante el estado de excepción.

“No podemos seguir relegando a nuestros protectores al rol de medio espectadores frente al delito. Esta urgencia se vuelve hoy más imperiosa que nunca ante el inicio de las obras en caminos rurales, anunciadas precisamente por su excelencia el Presidente de la República y el Ministerio de Obras Públicas”, señaló al respecto.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, defendió la prórroga y explicó que “hoy sigue siendo una herramienta necesaria para proteger a las familias, pero también porque vemos con esperanza que la fuerza de tarea para la Macrozona Sur, una estructura permanente que busca coordinar inteligencia, investigación y capacidad operativa para perseguir a las organizaciones responsables, dé los resultados".

La diputada por la región de La Araucanía Andrea Parra (PPD) apoyó la prórroga, aunque consideró que hace falta “una discusión más profunda” respecto al conflicto en la Macrozona Sur.

“No podemos estar renovando indefinidamente esta herramienta excepcional, por eso es que debemos construir condiciones para que el Estado pueda garantizar seguridad con sus instituciones permanentes, con policía fortalecida, con inteligencia eficaz, con persecución penal oportuna, pero con una estrategia clara frente a las economías ilícitas que operan en la zona", detalló la legisladora.

Desde Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán enfatizó que aunque existe un esfuerzo gubernamental por frenar esta situación, todavía la excepcionalidad resulta una medida necesaria.

“Los hechos de violencia no han parado en su totalidad y por ello es que mientras existan atentados incendiarios, cortes de ruta u otros actos violentos, el Estado tiene la obligación de mantener el resguardo especial en esas zonas para restablecer el orden público y el Estado de derecho”, señaló al respecto.