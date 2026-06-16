Candelabro sufre la partida de dos de sus integrantes
El grupo chileno del momento sufre un quiebre y comunicó la salida de dos de sus músicos; la saxofonista María Lobos y el guitarrista Luis Ayala. Un momento en que acaban de llegar de su gira europea y alistan su primer Cauplicán.
Candelabro, la banda del momento en el rock chileno, informó de la salida de dos de sus músicos; la intérprete de saxo alto y sintetizador, María Lobos y el guitarrista Luis Ayala.
“Luis y María no seguirán en el proyecto. Queremos agradecerles por su participación en Candelabro durante este tiempo; valoramos su dedicación y esfuerzos desde su incorporación, así como su trabajo en nuestros dos primeros álbumes publicados y todas las presentaciones en estos años, en los que han sido fundamentales para la banda”, informó un comunicado publicado en las redes sociales.
La salida ocurre en un momento especial; el grupo acaba de llegar de una serie de shows en España y alistan su debut en el teatro Caupolicán, tras repletar La Cúpula en el lanzamiento oficial de Deseo, carne y voluntad.
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