Ávida lectora, Dua Lipa siempre ha mostrado un interés por la literatura y los libros. A tres años de haber creado su Club de Lectura Service 95, en el que recomienda libros y ella misma entrevista a los autores, la estrella de Training Season envió un correo a los suscriptores a modo de agradecimiento y celebración.

“No es ningún secreto que soy una ávida lectora. Adondequiera que vaya, si echas un vistazo a mi bolso, encontrarás un libro (o cuatro) muy manoseado. Nunca me cansaré de cómo la lectura me abre los ojos a mundos más allá del mío. Y de su poder para unir a las personas. Precisamente por eso fundé el Club de Lectura Service95 en 2023: para compartir las lecturas que han moldeado y desafiado mi visión del mundo; para adentrarme en la mente de sus autores; y para crear una comunidad en torno a estas conversaciones. Esta comunidad es mucho más grande y participativa de lo que jamás hubiéramos imaginado, ¡y por eso queremos darles las gracias!“.

No conforme con eso, y por haber cumplido 30 años el 2025, la cantante se atrevió a recomendar una particular lista de lecturas que denominó “Libros que reflejan las conversaciones difíciles, los deseos profundos y la naturaleza transitoria de los treinta”.

“Cuanto mayor me hago, más entiendo cómo los libros pueden acompañarte en ciertas etapas de tu vida. Mis veinte fueron mágicos. Me aportaron muchísimo, pero ahora, en mis treinta, siento que estoy en mi mejor momento. Estar en la treintena me hace sentir invencible. Hay tanto de donde inspirarme, y aún me queda mucho por delante”, acotó.

Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

¿Qué libros recomendó? Todos títulos en inglés, por supuesto, pero que se encuentran disponibles en castellano. El primero es un título latinoamericano. El cuerpo en que nací (2011), de la mexicana Guadalupe Nettel. “Si eres una mujer de treinta y tantos años, tendrás un sinfín de conversaciones sobre la maternidad. Still Born plantea preguntas espinosas desde todos los ángulos y no rehúye los temas difíciles. En definitiva, es una obra que reafirma la vida, independientemente de tu postura sobre la crianza".

También Éramos unos niños, de Patti Smith. “Este fascinante relato de Nueva York en los años 60 y 70 me hace desear poder viajar en el tiempo. La historia de Patti sobre su evolución como artista es tan inspiradora como emocionante. Este libro me encontró en la veintena. Lo especial de este libro es cómo te enseña a pasar del ajetreo de los veinte a la seguridad de los treinta, sin renunciar a nada”.

Otro recomendado fue la genial novela La broma infinita, de David Foster Wallace. “Se cumplen 30 años de esta epopeya de más de 1000 páginas y me he dado mis treinta para leerla. Sé que David Foster Wallace genera opiniones encontradas, pero si es lo suficientemente bueno para George Saunders, es lo suficientemente bueno para mí”.

También la poeta Anne Carson tuvo un lugar, con su novela en verso Autobiografía de Rojo. “Durante mucho tiempo, la poesía me intimidó. Al cumplir los 30, decidí superarlo. La clave está en encontrar un poeta que te cautive con su magia; no necesitas entender el porqué ni el cómo. Para mí, esa es Anne Carson. Elige al que te inspire y déjate llevar”.

Su última recomendación fue el ensayo El derecho al sexo, de la filósofa por Amia Srinivasan. Una reflexión feminista: “Este es uno de esos libros excepcionales que te hacen reflexionar sobre algo que creías saber, y es posible que a los treinta años surja un mayor deseo de explorar nuevas perspectivas. Este libro satisface ese deseo. Esta colección de ensayos aborda la pornografía, el deseo y el poder, y concluye que el consentimiento, a pesar de su importancia, es un concepto demasiado simplista para comprender la complejidad del sexo”.

“Algunos libros te acompañan mucho después de terminarlos -remató la estrella-. Algunos son tan buenos que desearías poder leerlos de nuevo como si fuera la primera vez. Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, es una de esas novelas para mí. Sí, es una historia de terror distópica, pero en realidad se lee como un himno al amor, la amistad y lo que significa ser humano. Recuerdo la primera vez que me conmovió la ternura con la que escribe sobre la juventud, la inocencia y la amistad".

“Leer es mi superpoder. Me permite desconectar del ruido. Dondequiera que esté, sin importar las distracciones, puedo sumergirme en un libro. En el aeropuerto, en el autobús de la gira, en el estudio: siempre llevo un libro en mi bolso”.