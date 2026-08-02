Flamengo de Erick Pulgar le declara la guerra a Palmeiras: lo acusa de ser favorecido por los árbitros con duro informe

Flamengo le declara la guerra a Palmeiras. El equipo de Erick Pulgar perdió la paciencia y acusó directamente al Verdao de ser favorecido por el arbitraje en el Brasileirao. A través de un extenso informe en el que enumeran uno por uno los beneficios, el elenco carioca intenta establecer un precedente para que ponga la lupa sobre el cuadro paulista, que actualmente marcha como puntero del certamen.

La molestia surge a partir de la larga disputa institucional que ambos clubes mantienen desde hace varios años. Más allá de lo deportivo, donde se han enfrentado en diversas carreras por el título en Brasil y en un par de finales de la Copa Libertadores, ambas escuadras han repartido declaraciones cruzadas por un conflicto que dice relación a los derechos televisivos en el gigante sudamericano.

Poco a poco, aquello ha ido escalando y se ha declarado un odio mutuo que trascendió los límites de la cancha. Este sábado, Flamengo no se guardó nada y aumentó la tensión entre dos de las instituciones más populares de ese país. “Tras el regreso de la Copa del Mundo, el debate sobre el arbitraje volvió a ocupar el centro del fútbol brasileño. Y esto no ocurre por casualidad. En los últimos años, se ha consolidado entre los aficionados, los profesionales del fútbol y una parte significativa de la opinión pública la percepción de que un determinado club viene siendo reiteradamente beneficiado por decisiones arbitrales“, parten diciendo.

Flamengo cargó contra Palmeiras por el arbitraje en Brasil.

En el escrito, el club de Río de Janeiro detalla cada uno de los episodios que, a su juicio, han sido para beneficiar al Verdao. “Esta percepción no nace solo de la rivalidad deportiva. También encuentra respaldo en los números. Un análisis del Espião Estatístico, de ge, muestra que, desde la implementación del ranking del VAR, en 2020, hasta el Campeonato Brasileño de 2026, el Palmeiras acumula el mayor número de decisiones alteradas a su favor (65), el menor número de decisiones contrarias entre los principales clubes del país (47) y el mayor saldo positivo del fútbol brasileño (+18). También lidera el número total de intervenciones del VAR", puntualizan.

La lista es amplia. “Los números de esta edición del Brasileirão siguen en la misma dirección. El Palmeiras es el 5º equipo que más faltas necesita cometer para recibir una tarjeta amarilla (6,72 faltas por amonestación), mientras que sus adversarios figuran entre los que más tarjetas amarillas y rojas reciben al enfrentarlo. Ningún dato, aislado, prueba un favorecimiento. Pero las estadísticas acumuladas a lo largo de siete temporadas ayudan a explicar por qué este debate no termina y sigue siendo tema de conversación para todos los involucrados en el fútbol", complementan.

En esa misma línea, desde el Mengao interpelaron a los jugadores rivales por su actitud en el campo de juego. “También merece reflexión el comportamiento adoptado dentro y fuera de la cancha. Se ha vuelto frecuente ver a jugadores y cuerpos técnicos rodeando a los árbitros, quejándose de manera ostensiva y colocándose en la condición de víctimas incluso después de faltas evidentes o hasta un simple saque de banda. Una acción estudiada y coordinada", señalan.

Por último, el vigente campeón de América finalizó su protesta con un potente llamado de atención a la CBF. “Son los árbitros quienes interpretan las jugadas, aplican las reglas y toman decisiones capaces de alterar tablas, influir en disputas por títulos, plazas y descensos. Por eso, también necesitan ser responsabilizados cuando cometen errores graves, cuando son pasivos ante la presión incluso en cobros de banda, y cuando no cohiben el mal comportamiento sistemático, como determinan las reglas. La Copa del Mundo, recientemente, mostró el camino; árbitros y atletas que estuvieron allí, muchos de ellos jugando en Brasil, actuaron de acuerdo con la regla del “juego limpio”, y deberían hacer lo mismo aquí. El fútbol brasileño necesita volver a discutir más el juego que el arbitraje. Esto solo será posible cuando los árbitros adopten criterios claros y dejen de premiar a equipos que utilicen la presión durante todo el partido como estrategia. Las reglas deben cumplirse, por todos, incluidos los árbitros. El fútbol es pasión y un gran negocio. Por eso, necesita confiabilidad de parte de quienes están encargados de cumplir las reglas del juego“, sentencian.