Los libros según Dua Lipa: los nombres y títulos esenciales que ha destacado en su club de lectura

No solo es una fenomenal cantante y bailarina, la británica Dua Lipa es también una apasionada por la lectura y los libros. En cada ocasión que puede, se refiere a dicha afición. En una entrevista con Vouge Spain, de diciembre del 2024, le preguntaron qué llevaba en su bolso. Risueña, la mujer de Training season lo abrió y comenzó a sacar lo que tenía, entre otras cosas, portaba dos libros.“Llevo dos en el bolso y otros tantos en la maleta (del auto) por si tardo en pasar por casa”.

Y ese gusto ha quedado plasmado en forma concreta en su iniciativa Service95, un sitio web (que incluye el podcast Dua Lipa: At Your Service) donde pone a disposición del público datos e informaciones sobre cultura, activismo, autocuidado, viajes, mundo fashion y por supuesto, un club de lectura. En él, Dua Lipa recomienda un libro todos los meses, y a veces, ella misma realiza una entrevista a los autores.

El club de lectura Service95 ha ido tomando vuelo propio, tanto así que el usuario puede suscribirse solo al newsletter literario si lo desea. De hecho, ha crecido tanto que este lunes se anunció que tendrá su propia cuenta de Instagram. Con una sugerente foto, dio la bienvenida a los usuarios invitando “a leer el mundo de manera diferente”.

Pero eso no es todo, también se dio a conocer que el club tendrá su propio podcast en Spotify, Service95 Book Club With Dua Lipa , que son básicamente las entrevistas que la estrella ha realizado a los escritores y escritoras que recomienda. Esto, a partir del próximo 10 de junio.

Dua Lipa explicó la iniciativa en declaraciones al sitio Deadline: “Para mí, una de las mejores cosas de leer es poder charlar con mis amigos sobre el libro que me ha fascinado. Pero sin duda, la fantasía máxima sería tener al autor en la misma habitación con nosotros, respondiendo a todas nuestras preguntas sobre el increíble mundo que ha creado. Pues bien, puedo vivir mi fantasía con el podcast del Club de Lectura Service95, donde en cada episodio comparto un libro que me encanta y me acompaña el propio autor. Como alguien que está realmente obsesionada con los libros, es un sueño hecho realidad”.

Dua Lipa.

Los libros que han fascinado a Dua Lipa

En esas mismas declaraciones a Dealine, la cantante aprovechó de recomendar tres libros para el verano: Esta casa de dolor, de la australiana Helen Garner; Conteo de Sueños, lo nuevo de Chimamanda Ngozi Adichie; y Sin Miedo y Libre, de Josephine Baker, las memorias de la cantante y bailarina francesa de inicios del siglo XX (acaso la Dua Lipa de su época), que acaban de publicarse en inglés por primera vez.

Asimismo, en el newsletter de este mes de junio del club de lectura de Service95 hizo su mención al volumen Widow Basquiat , de la escritora estadounidense Jennifer Clement. Hay que aclarar que Service95 destaca principalmente libros en idioma inglés, pensando básicamente en los mercados editoriales de los países anglosajones, por ellos es que hay títulos que no necesariamente están o estarán traducidos al castellano.

Eso sí, ello no ha impedido que Dua Lipa recomiende y entreviste a destacadas escritoras y escritores internacionales, todas disponibles en el canal de YouTube de Service95. Si se revisa la curatoría, se trata por lo general de títulos que abordan temas como las personas de la diversidad sexual, extranjeros, inmigrantes, los cuerpos, o historias donde se abordan de manera crítica aspectos como el dinero o el poder. No hay clásicos ni ningún título canónico.

Por ejemplo, ha entrevistado al estadounidense de origen vietnamita Ocean Voung, por su muy aplaudida novela En la Tierra somos fugazmente grandiosos. También a la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, por su novela Medio sol amarillo (2006), su novela más referencial; o la estadounidense Emma Cline, por su novela La invitada (que sí está en castellano, vía Anagrama).

También han pasado nombres mayúsculos de la literatura por Service 95, como la escritora polaca Olga Tokarczuk, la Premio Nobel de Literatura 2018. En la ocasión, una emocionada Dua Lipa conversó con ella sobre su novela Sobre los huesos de los muertos, que está traducida al castellano por la Editorial Oceano de Mexico.

¿Latinoamericanos? Claro que sí, siempre traducidos al inglés. Ha conversado con el argentino Hernán Díaz, sobre su premiada novela Fortuna (de la que también habló con Culto); o con la mexicana Guadalupe Nettel, sobre su novela La hija única.

¿Chilenos? La única que ha sido mencionada en Service95 es la escritora Daniela Catrileo, aunque no la entrevistó. Su novela Chilco apareció recomendada en diciembre de 2024 como una de las lecturas que la cantante tiene previstas para el 2025, aprovechando que será publicada en inglés durante el presente año, por la casa editorial Charco Press. “Esta es la primera novela de un autor indígena mapuche que se publica en inglés. Ya estamos cautivados por la trama: esperemos que esta sea la primera de muchas”, destacó.

27/09/2023 FOTOGRAFIAS A LA ESCRITORA, DANIELA CATRILEO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

¿Cómo se lo tomó Catrileo? Con bastante mesura, según contó a este medio: “Me lo tomé como un meme que había llegado muy lejos, con el humor que requiere una noticia de ese estilo. Cuando supe que era real, me puse a investigar el Club de Lectura Service95 y la curatoría que realizan. Desde esa perspectiva, me parece significativo que alguien con ese nivel de fama tenga un vínculo con la literatura, especialmente desde el diálogo colectivo: leer con otras. Además, me llamó la atención que varios de los libros y autoras que han escogido son personas que también leo y admiro".

Por lo pronto, las lecturas pueden ser una buena forma de amenizar la espera a los recitales que Dua Lipa dará próximamente en Santiago en el marco de su Radical Optimism Tour: el 11 y 12 de noviembre de 2025, ambos en el Estadio Nacional.