Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

En la presentación del informe mensual Momento Económico correspondiente a junio, del Centro de Estudios Públicos (CEP), el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, se refirió a las perspectivas para la economía chilena en el contexto del fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán y de la próxima caída del precio de los combustibles que anticipó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para este jueves.

En un escenario donde la gran preocupación económica en el país sigue siendo el crecimiento y la inversión, el también investigador senior del CEP destacó en su presentación el fuerte aumento en los proyectos de inversión para 2026-2029 con respecto a lo que se proyectaba a fines de 2025.

Esperando que estas cifras cambien las perspectivas económicas, el economista estimó que si bien el crecimiento del PIB este año sería del orden de 1,5%, podría mejorar a entre 1,5% y 3% en 2027.

En ese sentido, el economista recordó el alza de las bencinas en marzo, el cual tuvo, dijo, “un impacto brutal en las expectativas económicas” en Chile.

“Por una parte, uno entiende que hay un tema fiscal fuerte que uno tiene que contener, pero por otra parte el impacto en las expectativas económicas es brutal”, manifestó.

Con este escenario, señaló que “parte importante de la labor de las autoridades debería ser tratar de revertir estas expectativas”.

“Creo que el proyecto de reconstrucción, todo lo que va a pasar ahora con las bencinas, todo debería ayudar en ese sentido, pero no es fácil. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío importante”.

Reforma al mercado de capitales

Consultado sobre el crecimiento económico adicional de 0,7% que pretende conseguir la megarreforma y lo que falta para alcanzar el 3,5% esperado, Vergara valoró positivamente el adelanto del ministro Quiroz de presentar una reforma al mercado de capitales y cambios laborales en materia de flexibilidad, además de otras medidas.

“Me parece muy bien que el ministro haya hablado de reformas adicionales al mercado laboral, al mercado de capitales. Creo que tenemos un tema también con la educación, eso tiene efecto más de largo plazo, pero ahí hay una posibilidad. Creo que todo el tema de infraestructura y concesiones tiene que también activarse bastante, hay un esfuerzo importante en eso”, indicó.