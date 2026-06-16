Caso de niños haitianos: Pavez asegura que no confrontarán a Boric y detalla nuevo protocolo de ingreso de menores al país sin sus padres

Santiago 2 de junio 2026. El Subsecretario del Interior, Maximo Pavez, realiza un punto de prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile

Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), se refirió a la serie de vuelos chárter provenientes desde Haití en el 2025 para “reunificación familiar”, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores haitianos sin el adecuado control.

Al respecto, el subsecretario sostuvo que lo que se ha dado a conocer sobre el caso es un “preinforme de fecha del 14 de abril, que es parte de una investigación donde hay hechos potencialmente muy graves”.

En esa línea, aseguró que lo que ha hecho el gobierno frente a esta problemática es “poner a disposición todo el Servicio de Migración y extranjería con el objeto de aportar todos los antecedentes necesarios para que esta grave situación se pueda esclarecer”.

Asimismo, el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN), “ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes que está contenido en el Código Penal”.

Además de ello, adelantó, el Servicio de Migraciones “va a instruir los sumarios respectivos una vez que se conozca el informe final de la Contraloría que aún no se conoce”.

Por último, Pavez afirmó que “con ocasión del preinforme de fecha 14 de abril, el gobierno a través del Servicio de Migraciones ya había tomado una medida concreta el 6 de mayo con un nuevo protocolo de ingreso de menores al país cuando no vinieran acompañados por sus padres ”.

“En ese sentido ya se encuentra vigente un protocolo especial que impide que un menor de edad ingrese al país sino con la autorización de su padre o de su madre además de un tercero que tiene que ser autorizado especialmente por el padre o la madre”, detalló.

A eso, agregó: “Desde el 6 de mayo los menores de edad que han ingresado a través de un paso fronterizo a nuestro país deben ser puestos a disposición de sus padres en el mismo paso y control fronterizo”.

Sin apuntar a Boric

Con todo, el subsecretario fue consultado sobre el rol de la administración de Gabriel Boric en esta situación. Frente a la pregunta, la autoridad de Kast aseguró que no pretenden sacar rédito político por el tema.

“Yo no quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación nos parece que es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior , la opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para poder esclarecer esta circunstancia”, dijo.

En ese sentido, sostuvo: “Lo que le corresponde al gobierno hoy día es prestar toda la colaboración, poner los antecedentes para que la fiscalía pueda empezar cuanto antes la investigación y colaborar en ella”.

Por último, al ser requerido sobre la cifra de los menores involucrados, señaló: “Acá hay entender que hay una investigación de la Contraría que no ha finalizado. Lo que corresponde para conocer la cifra es esperar el informe final para ver el universo de esa muestra y sin perjuicio de ello que se investigue toda irregularidad de niños respecto de los cuales o no se conoce su paradero o está en alguna circunstancia grave de vulnerabilidad”.

“Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político sino colaborar con la situación que nos parece de la más alta gravedad”, cerró Pavez.