Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

Tras cinco años de proceso, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) decidió aplicar una histórica multa de 4.414 UTA (unos $3.785 millones) en contra de la inmobiliaria Alto Maullín por eludir el sistema de tramitación ambiental para llevar a cabo un proyecto de parcelaciones vecino a un santuario de la naturaleza en el río Maullín, en la Región de Los Lagos.

El Loteo Alto Maullín, ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Puerto Varas y a dos de Llanquihue, de propiedad de la sociedad Alto Maullín SpA, pretendía desarrollar hasta 87 parcelas de 5.000 metros cuadrados cada una, con agua y electrificación subterránea, caminos interiores asfaltados y áreas comunes como plazas, jardines y un mirador.

La SMA, que había formulado cargos en abril de 2021 en contra de la empresa, determinó que la firma no había ingresado su iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a que se trataba de un requisito obligatorio, y generó severos impactos ambientales, como la pérdida de bosque nativo y degradación de suelos.

En esa oportunidad, la SMA dijo que el proyecto se estaba desarrollando en el sitio prioritario de conservación “Río Maullín”, que incluye humedales, y planteó la posibilidad de una pérdida definitiva del hábitat de la flora y fauna del lugar. Ese año, la Conaf denunció además la tala ilegal de bosques para llevar a cabo caminos.

Esto llevó a que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia paralizara las obras momentáneamente como medida de mitigación del daño. Sin embargo, las obras continuaron, pese a fallos adversos en tribunales ambientales, Corte de Apelaciones y Suprema, que dilataron durante cinco años el procedimiento administrativo, que culminaron la semana pasada, con la resolución de sanción de la SMA.

La decisión del fiscalizador se basa en dos cargos considerados graves: 1. Ejecución del proyecto de loteo Alto Maullín en un área colocada bajo protección oficial con afectación de suelo por procesos erosivos y fuerte pendiente, así como por corta de vegetación no autorizada, al margen del SEIA, que fue sancionada con 4.412 UTA; y 2. Incumplimiento de la medida provisional pre procedimental de detención de funcionamiento del loteo Alto Maullín, con 2 UTA adicionales.

La multa resuelta por el fiscalizador fue calculada sobre la base del beneficio económico obtenido por la empresa por la venta de sus parcelas.

“En relación con la infracción objeto del presente procedimiento sancionatorio, la obtención de un beneficio económico se asocia a las ganancias ilícitas adicionales obtenidas a partir de los ingresos percibidos por la venta de terrenos pertenecientes a un proyecto que no ha ingresado al SEIA, estando en la obligación de hacerlo”, dijo la SMA. “Las ganancias ilícitas obtenidas corresponden a la diferencia entre estos ingresos y los costos, gastos e inversiones directamente asociados a su generación″, explicó la SMA.

De acuerdo al cálculo realizado por el fiscalizador, “la ganancia ilícita obtenida por motivo de la infracción asciende a un total de $3.947.779.203″.