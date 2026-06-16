SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno defiende que jefa de gabinete de Kast cumplió “todos los requisitos legales” para subsidio en 2009

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en una vocería en La Moneda, dijo en torno al beneficio que está con todos los requisitos legales cumplidos. Desde el Frente Amplio, en tanto, anunciaron que oficiarán al SII y que remitirán antecedentes a la Contraloría y la Fiscalía.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Catalina Ugarte, jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast.

    Una dura ofensiva emprendió el Frente Amplio contra la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte, luego que se conociera que fue beneficiaría, junto a tres de sus hermanos, de un subsidio de clase media en 2009.

    Desde la tienda del exmandatario Gabriel Boric los cuestionamientos surgieron luego de un reportaje de Fast Check, en que se señala que con esos aporte estatales la familia Ugarte Millán financió parte de la compra de unos departamentos en la comuna de Santiago, de los que aún son dueños.

    Se apunta, además, que entre los requisitos para obtener esos subsidios los postulantes ni sus grupos familiares debían tener propiedades. Pero que al momento de aprobado el beneficio, la jefa de gabinete del Mandatario y sus hermanos participaban en una inmobiliaria familiar con terrenos en copropiedad en Lampa. Y por otra parte, su madre era dueña de una casa en Las Condes.

    Ante estos antecedentes, desde el FA anunciaron que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que remitirán antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público.

    En una publicación en redes sociales, el diputado Jorge Brito señaló: “¿El Presidente Kast incluirá a su propia jefa de gabinete en el registro de vándalos? Oficiaremos al SII y remitiremos antecedentes tanto al Ministerio Público como a Contraloría, para que investiguen, sancionen y se restituya el dinero de subsidios otorgados a la familia Ugarte Millán".

    Luego, desde el Congreso emplazó que “esto es una aberración. Todo funcionario público tiene que tener una conducta intachable”.

    “El Servicio de Impuestos Internos tiene la capacidad de retener y devolver los subsidios mal asignados o fraudulentos a ciudadanos como la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, razón por la cual también oficié al Servicio de Impuestos Internos, y remitiré estos antecedentes al Ministerio Público para que pueda descartar que la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast no se haya convertido en una delincuente más”, remarcó.

    Desde la misma colectividad, el diputado Gonzalo Winter cuestionó que “el gobierno que prometió ser intachable, que hizo de la persecución al fraude social una bandera y que dedicó años a señalar a los supuestos “parásitos del Estado”, hoy enfrenta una acusación gravísima que involucra a la persona de mayor confianza del Presidente: su jefa de gabinete. Si la denuncia es falsa, que lo aclaren. De ser cierta, corresponden las sanciones más altas".

    Gobierno: “Cumplió con todos los requisitos legales”

    Desde el gobierno, en tanto, no esquivaron la polémica y defendieron que al momento de recibir el subsidio, en la primera administración de Michelle Bachelet, Ugarte cumplía con los requisitos para ser beneficiaria.

    Fuentes de Presidencia ya habían transmitido este lunes que el patrimonio actual de la jefa de gabinete del Presidente Kast no puede ser comparado con el 17 años atrás.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en tanto, este martes respondió en un tono similar en una vocería en Palacio.

    “La información que nosotros tenemos, es que el subsidio que hace 20 años durante el gobierno de la presidenta Bachelet se entregó a la hoy día jefa de gabinete del Presidente de la República está con todos los requisitos legales cumplidos”, afirmó.

    Más sobre:Frente AmplioFACatalina UgarteUgarte MillánSubsidioGobiernoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau

    Gobernadores le piden a Kast frenar recortes presupuestarios y afirman que Quiroz se comprometió a futura reunión con ellos

    Defensa de Grau expone ante comisión revisora de AC y afirma que no hay “nada” que logre identificar una “regla jurídica”

    Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

    Gobierno anuncia revisión completa a las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

    Colegio de Abogados bajo presión: las gestiones para activar un pronunciamiento contra el exconsejero Zaliasnik

    Lo más leído

    1.
    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    2.
    Messi y “la bomba atómica”: las metáforas del abogado de Grau para advertir el riesgo de una espiral de acusaciones

    Messi y “la bomba atómica”: las metáforas del abogado de Grau para advertir el riesgo de una espiral de acusaciones

    3.
    Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

    Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

    4.
    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso ante investigaciones judiciales

    5.
    Kast ante empresarios: destaca megarreforma, hace llamado a inversionistas extranjeros y lanza dardos a Boric

    Kast ante empresarios: destaca megarreforma, hace llamado a inversionistas extranjeros y lanza dardos a Boric

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau
    Chile

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau

    Gobernadores le piden a Kast frenar recortes presupuestarios y afirman que Quiroz se comprometió a futura reunión con ellos

    Defensa de Grau expone ante comisión revisora de AC y afirma que no hay “nada” que logre identificar una “regla jurídica”

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”
    Negocios

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda
    El Deportivo

    El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda

    El peor arranque en más de 50 años: las razones por las que Sudamérica no logra brillar en el inicio del Mundial 2026

    En vivo: la selección de Colombia intenta imponer sus términos contra la debutante Uzbekistán

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica
    Cultura y entretención

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”
    Mundo

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar