Gobierno defiende que jefa de gabinete de Kast cumplió “todos los requisitos legales” para subsidio en 2009

Una dura ofensiva emprendió el Frente Amplio contra la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte, luego que se conociera que fue beneficiaría, junto a tres de sus hermanos, de un subsidio de clase media en 2009.

Desde la tienda del exmandatario Gabriel Boric los cuestionamientos surgieron luego de un reportaje de Fast Check, en que se señala que con esos aporte estatales la familia Ugarte Millán financió parte de la compra de unos departamentos en la comuna de Santiago, de los que aún son dueños.

Se apunta, además, que entre los requisitos para obtener esos subsidios los postulantes ni sus grupos familiares debían tener propiedades. Pero que al momento de aprobado el beneficio, la jefa de gabinete del Mandatario y sus hermanos participaban en una inmobiliaria familiar con terrenos en copropiedad en Lampa. Y por otra parte, su madre era dueña de una casa en Las Condes.

Ante estos antecedentes, desde el FA anunciaron que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que remitirán antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público.

En una publicación en redes sociales, el diputado Jorge Brito señaló: “¿El Presidente Kast incluirá a su propia jefa de gabinete en el registro de vándalos? Oficiaremos al SII y remitiremos antecedentes tanto al Ministerio Público como a Contraloría, para que investiguen, sancionen y se restituya el dinero de subsidios otorgados a la familia Ugarte Millán".

Luego, desde el Congreso emplazó que “esto es una aberración. Todo funcionario público tiene que tener una conducta intachable”.

“El Servicio de Impuestos Internos tiene la capacidad de retener y devolver los subsidios mal asignados o fraudulentos a ciudadanos como la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, razón por la cual también oficié al Servicio de Impuestos Internos, y remitiré estos antecedentes al Ministerio Público para que pueda descartar que la jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast no se haya convertido en una delincuente más”, remarcó.

Desde la misma colectividad, el diputado Gonzalo Winter cuestionó que “el gobierno que prometió ser intachable, que hizo de la persecución al fraude social una bandera y que dedicó años a señalar a los supuestos “parásitos del Estado”, hoy enfrenta una acusación gravísima que involucra a la persona de mayor confianza del Presidente: su jefa de gabinete. Si la denuncia es falsa, que lo aclaren. De ser cierta, corresponden las sanciones más altas".

Gobierno: “Cumplió con todos los requisitos legales”

Desde el gobierno, en tanto, no esquivaron la polémica y defendieron que al momento de recibir el subsidio, en la primera administración de Michelle Bachelet, Ugarte cumplía con los requisitos para ser beneficiaria.

Fuentes de Presidencia ya habían transmitido este lunes que el patrimonio actual de la jefa de gabinete del Presidente Kast no puede ser comparado con el 17 años atrás.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en tanto, este martes respondió en un tono similar en una vocería en Palacio.

“La información que nosotros tenemos, es que el subsidio que hace 20 años durante el gobierno de la presidenta Bachelet se entregó a la hoy día jefa de gabinete del Presidente de la República está con todos los requisitos legales cumplidos”, afirmó.