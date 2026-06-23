SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

    El ministro de Hacienda abordó el informe del Consejo Fiscal Autónomo. “Ese error de cálculo existió, definitivamente, porque está basado en supuestos que no han sido explicitados,y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error", aseveró.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 3 de junio 2026 el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Comisión de Hacienda del Senado comenzó a analizar el proyecto que eleva la deuda pública en US$6.200 millones. Y si biene se era el foco principal, el tema que se tomó la atención fue el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que descartó que existieran “incosistencias aritméticas” en las proyecciones de deuda que hizo el gobierno anterior.

    Ante ese informe, Quiroz entregó una nueva interpretación sobre las conclusiones que realizó el CFA sobre los errores de estimación de la deuda pública para el plazo 2026-2030.

    Y si bien el titular de las finanzas públicas retiró en la instancia que “no quería entrar en este tema porque se está votando la acusación constitucional contra el exministro Grau”.

    Pese a ello, y dada la pregunta que reiteró la senadora Daniella Cicardini (PS), Quiroz entró en el debate.

    “Cuando el CFA dice que es internamente consistente es una cuadratura contable que verifica que 2 más 2 es cuatro, pero cuando verifica eso hace relación con que eso cuadra con una partida que es identificable que no tiene ninguna base, y que después se cita donde se dice que nada de lo que esta acá está juistificado. Ese es el punto nuestro”.

    Claudio Cavalieri

    Para explicarlo, el ministro citó un pie de página del informe para explicar su alocución: “La celda de Excel en que se imputa el monto “Ajustes medidas correctivas” en 2026 contiene el comentario (a continuación, los puntos aparte se representan con “;”): “disminución de ingresos; disminuye presupuesto definida en reunión de caja anual 02Feb; 2.144.000; Fonasa 700k; FET 400k; Devol. 600k; Presupuesto 444k; Total 2.144k”. 79. Cabe precisar que en ningún IFP anterior o posterior al IFP4T25 se han explicitado los supuestos tras la fluctuación de los flujos de consolidación y/o otros requerimientos”.

    Y Quiroz añadió que “el informe dice que hay 2,1 billones de pesos no explicado ni en los informes de finanzas públicas ni antecedentes recibidos que permiten reconstruir su origen ni el criterio utilizado para explicar su monto”.

    A la salida de la sesión Quiroz insistió en su explicación: “Ese error de cálculo existió, definitivamente, porque está basado en supuestos que no han sido explicitados,y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error.Y tanto es así que el informe que hace recientemente el Consejo Fiscal Autónomo, ahora al que usted se refiere,no hace sino confirmar que hay problemas hacia adelante en materia de deuda,que son los que se advirtió originalmente el primer informe del primer trimestre de este año.

    Más sobre:DeudaCFAQuiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Mensajes de Boric y despliegue del FA: las complejas horas de Grau ad portas de la votación en su contra

    Plan SAE: Mineduc logra el cierre de filas de diputados oficialistas y blinda a Arzola

    Acusación a Grau: ausencias y desmarques del PDG y de RN estrechan la ventaja de la derecha

    Lo más leído

    1.
    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo
    Chile

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    Mensajes de Boric y despliegue del FA: las complejas horas de Grau ad portas de la votación en su contra

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”
    Negocios

    Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

    Proyecto Alto Santorini obtiene la aprobación ambiental, una iniciativa cerca del edificio Kandinsky de Concón

    Presupuesto para programas públicos con “observaciones” se redujo en 9% el 2025, pero casi 50% del gasto fiscal no es evaluado

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales
    El Deportivo

    Al acecho de Fontaine: Messi, Mbappé y Haaland batallan por la Bota de Oro más peleada de la historia de los Mundiales

    “Espero que sea la última vez”: qué es y cómo Francia enfrentó el protocolo de tormentas que debutó en el Mundial 2026

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago
    Cultura y entretención

    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing
    Mundo

    Cielos limpios y un efecto inesperado: El impacto de la masificación de los autos eléctricos en Beijing

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago