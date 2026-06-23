Quiroz por informe del CFA que descartó inconsistencias en proyecciones deuda de Boric: “Las cifras cuadran con un número que es imaginario”

Valparaiso, 3 de junio 2026 el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

La Comisión de Hacienda del Senado comenzó a analizar el proyecto que eleva la deuda pública en US$6.200 millones. Y si biene se era el foco principal, el tema que se tomó la atención fue el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que descartó que existieran “incosistencias aritméticas” en las proyecciones de deuda que hizo el gobierno anterior.

Ante ese informe, Quiroz entregó una nueva interpretación sobre las conclusiones que realizó el CFA sobre los errores de estimación de la deuda pública para el plazo 2026-2030.

Y si bien el titular de las finanzas públicas retiró en la instancia que “no quería entrar en este tema porque se está votando la acusación constitucional contra el exministro Grau”.

Pese a ello, y dada la pregunta que reiteró la senadora Daniella Cicardini (PS), Quiroz entró en el debate.

“Cuando el CFA dice que es internamente consistente es una cuadratura contable que verifica que 2 más 2 es cuatro, pero cuando verifica eso hace relación con que eso cuadra con una partida que es identificable que no tiene ninguna base, y que después se cita donde se dice que nada de lo que esta acá está juistificado. Ese es el punto nuestro”.

Claudio Cavalieri

Para explicarlo, el ministro citó un pie de página del informe para explicar su alocución: “La celda de Excel en que se imputa el monto “Ajustes medidas correctivas” en 2026 contiene el comentario (a continuación, los puntos aparte se representan con “;”): “disminución de ingresos; disminuye presupuesto definida en reunión de caja anual 02Feb; 2.144.000; Fonasa 700k; FET 400k; Devol. 600k; Presupuesto 444k; Total 2.144k”. 79. Cabe precisar que en ningún IFP anterior o posterior al IFP4T25 se han explicitado los supuestos tras la fluctuación de los flujos de consolidación y/o otros requerimientos”.

Y Quiroz añadió que “el informe dice que hay 2,1 billones de pesos no explicado ni en los informes de finanzas públicas ni antecedentes recibidos que permiten reconstruir su origen ni el criterio utilizado para explicar su monto”.

A la salida de la sesión Quiroz insistió en su explicación: “Ese error de cálculo existió, definitivamente, porque está basado en supuestos que no han sido explicitados,y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error.Y tanto es así que el informe que hace recientemente el Consejo Fiscal Autónomo, ahora al que usted se refiere,no hace sino confirmar que hay problemas hacia adelante en materia de deuda,que son los que se advirtió originalmente el primer informe del primer trimestre de este año.