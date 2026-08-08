Yan Diomande encabeza el listado: los diez fichajes más caros en la historia del Real Madrid

Este miércoles el Real Madrid dio un nuevo golpe en el mercado. El elenco español oficializó la llegada de Yan Diomande, extremo marfileño de 19 años que llega procedente del Leipzig con un contrato que lo vincula a los merengues por siete años.

“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomande, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033”, señalaron a través de un comunicado oficial.

Claro que uno de los aspectos que genera más impacto es el alto valor del traspaso. Según dio a conocer Marca, este contempla un pago fijo de 144 millones de dólares, cifra que podría aumentar hasta US$ 160 millones si se cumplen distintos objetivos.

Un precio que se justifica por la actuación que tuvo en la temporada pasada con el Leipzig, en la que disputó 33 partidos, anotó 13 goles y entregó nueve asistencias; así como en el Mundial de 2026. En Norteamérica junto a Costa de Marfil llegó hasta dieciseisavos de final y fue eliminado ante Noruega. En la fase de grupos fue segundo, detrás de Alemania y por delante de Ecuador y Curazao.

Así se completa el Top 10 de los fichajes más caros del Real Madrid

10.- Luka Jovic - 63 millones de dólares

El delantero serbio fue en su momento uno de los jugadores más cotizados. Llegó en la temporada 2018-19 en la que junto a Eintracht Frankfurt convirtió 27 goles.

Con estos números, el Real Madrid desembolsó 63 millones de dólares para quedarse con sus servicios. Sin embargo, el rendimiento no fue el esperado en España, pues dejó al equipo con solo tres goles en 51 partidos disputados. De todas maneras, se quedó con una Champions League (2022) y dos Ligas (2020, 2022).

9.- Kaká - 67 millones de dólares

En el octavo puesto aparece el brasileño Kaká quien se transformó en uno de los galácticos de Florentino Pérez en su segundo mandato en 2009. El atacante había recibido dos años antes el Balón de Oro por su desempeño en el Milan.

No obstante, con la llegada de Mourinho en 2010 comenzó a perder protagonismo en la estructura, dejando el equipo 4 años más tarde con una marca de 29 goles y 49 asistencias.

8.- James Rodríguez, 75 millones de dólares

Otro sudamericano aparece en el listado. James Rodríguez ostenta el séptimo lugar después de que el Real Madrid pagara 75 millones de dólares por su pase al Mónaco.

Esto se dio después de la gran desempeño que tuvo en el Mundial de Brasil 2014 junto a la selección colombiana.

En su primera temporada con los blancos registró 17 goles y 18 asistencias. Luego, mostró una baja en su poder ofensivo hasta que fue cedido en 2019 al Bayern Múnicj y desde ahí al Everton.

7.- Zinedine Zidane - 77, 5 millones de dólares

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El francés Zinedine Zidane también se sumó como una de las grandes contrataciones del Real Madrid en 2001, trayéndolo desde la Juventus. Su presencia en la cancha significó uno de los periodos más gloriosos para el conjunto de la capital española.

Con los merengues consiguió una Champions League (2002), una Copa Intercontinental (2002), y una liga (2003) entre otros títulos. Se retiró del club en 2005 convertido en una verdadera leyenda y regresó varios años después como técnico en dos periodos. El primero en 2016 y luego en 2019, obteniendo tres Champions League consecutivas y dos Ligas.

6.- Aurélien Tchouaméni - 80 millones de dólares

El siguiente en el listado es el francés Aurélien Tchouaméni tras el pago de 80 millones de dólares al Mónaco en 2022. Desde entonces se ha mostrado como uno de los jugadores fijos del equipo y ahora se prepara para buscar su mejor versión bajo el mando de José Mourinho.

5.- Cristiano Ronaldo 94 millones de dólares

Otra estrella que se sumó al Real Madrid por un fichaje fuera de órbita fue el de Cristiano Ronaldo. Llegó junto a Kaká en 2009 y las cifras terminaron dándole la razón a Florentino Pérez para concretar esta inversión.

El portugués anotó 451 goles en 438 partidos oficiales durante sus nueve temporadas en el club (2009-2018).

Su papel fue clave para conseguir cuatro Champions League (2014, 2016, 2017, 2018), tres Supercopas de Europa (2014, 2016, 2017), tres Mundiales de Clubes (2014, 2016, 2017), dos ligas (2012, 2017), dos Copas del Rey (2011, 2014) y dos Supercopas de España (2012, 2017).

4.- Gareth Bale - 101 millones de dólares

El lateral galés se unió al Real Madrid tras sostener intensas negociaciones con el Tottenham en 2013. Si bien su presencia les permitió sumar la décima Champions League, las lesiones sufridas lo pusieron en puestos secundarios. A pesar de aquello, logró anotar 106 goles en las ocho temporadas en las que estuvo presente.

3.- Jude Bellingham - 103 millones de dólares

El volante se sumó en 2023 al Real Madrid tras el pago de 103 millones de dólares, cuando solo tenía 20 años y se mostraba como una de las grandes proyecciones del fútbol mundial.

En su primera temporada aportó para quedarse con la Champions League de ese mismo año y ahora espera conseguir nuevos títulos tras mostrarse de muy buen nivel en el Mundial de Norteamérica en la que alcanzó las semifinales con la selección inglesa.

2.- Eden Hazard -120 millones de dólares

OSCAR DEL POZO

Eden Hazard fue una de las grandes inversiones que presentó el Real Madrid tras pagar 23o millones de dólares al Chelsea e 2019, pero no pudo estar a la altura del precio.

Anotó siete goles y entregó 12 asistencias en 76 partidos disputados. Así, en junio de 2023 el belga llegó a un acuerdo para poner fin al contrato con los merengues, retirándose del fútbol pocos meses después.

1.- Yan Diomande - 160 millones de dólares

El costamarfileño se transformó en el fichaje más caro del Real Madrid tras el pago de 160 millones de dólares. Ahora, se prepara para poder asumir el desafío bajo las órdenes de Mourinho.