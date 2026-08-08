Los clásicos que se toman este fin de semana en la Liga de Primera

La fecha 18 de la Liga de Primera se alista para recibir dos atractivos cruces con equipos peleando por sus propias metas. Uno de los más destacados es el que enfrentará a Coquimbo Unido contra Deportes La Serena en un nuevo clásico del norte.

El elenco aurinegro viene de caer en la última jornada contra Palestino, cuando tenía la posibilidad de quedar como escolta de Colo Colo en la parte alta de la tabla. Ese tropiezo le significó quedarse en el sexto lugar, aunque todavía tiene que ponerse al día con un duelo pendiente que fue suspendido por uno de los frentes de mal tiempo en la zona.

Por su parte, los granates necesitan la victoria no solo para quedarse con el honor en el duelo. El elenco papayero está sufriendo en la zona baja de la clasificación, donde acumula 19 puntos que lo tienen en el 13 puesto, solo dos unidades por delante de Cobresal, cuadro que abre la zona de descenso.

Un punto que le juega a favor de los serenenses es el hecho de que su rival debió cerrar a mediados de semana su grupo en la Copa Chile. Los piratas se midieron este miércoles contra San Marcos de Arica, cosechando una victoria por 1-0 que les permitió quedarse con el liderato del Grupo A.

Cabe mencionar que La Serena había cerrado su participación en la competencia el pasado 12 de julio, cayendo por la mínima contra Cobreloa, resultado que los dejó en el tercer lugar del Grupo C, eliminándolos de la competencia.

En la previa de este duelo, Hernán Caputto tomó la palabra. “Los clásicos siempre son importantes. No son un partido más y seguramente será un encuentro duro y difícil”, señaló en conferencia de prensa, adelantando el duelo.

También hizo referencia al duelo de la copa Local y lo que significa el derbi nortino. “El encuentro anterior ya pasó y el que viene siempre será el más importante, más aún porque se trata de un clásico”.

“Jugamos en nuestro estadio y queremos volver a estar en los lugares de vanguardia del campeonato nacional”, añadió el DT.

Del otro lado, Felipe Gutiérrez tomó la palabra. “Entendemos que cada rival es duro y difícil, más aún Coquimbo, que ha tenido un año importante en cuanto a rendimiento. Hacer un buen partido el sábado puede ser muy influyente para lo que venga durante el resto de la temporada”, señaló el adiestrador.

También apuntó a las dificultades que ha tenido el equipo en los últimos encuentros. “Debemos reducir los errores, especialmente en materia defensiva y disciplinaria. Confío mucho en el trabajo y en la dedicación diaria; tenemos que sostener por más tiempo los buenos momentos que mostramos”.

El sur también tiene su duelo

Este domingo, también se disputará un encuentro atractivo en el sur de país. El estadio Ester Roa será testigo del cruce entre Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

Ambas escuadras están necesitadas de puntos para escapar de la zona baja de la clasificación. El León de Collao llega en mejor forma, ocupando el 11° lugar de la tabla con 20 unidades, mientras que el Campanil lo hace en el 14° puesto con 19 positivos.

En la primera rueda, quienes terminaron celebrando fueron los universitarios. Joaquín Larrivey abrió el marcador para la escuadra lila. Sin embargo, Cristhofer Mesías y Cecilio Waterman dieron vuelta el resultado en el segundo tiempo.

La programación de la fecha 18 de la Liga de Primera

Viernes 7 de agosto

20.30 Universidad Católica vs. Cobresal

Sábado 8 de agosto

15.00 Huachipato vs. Everton

17.30 Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Domingo 9 de agosto

12.30 Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción

15.00 O’Higgins vs. Deportes Limache

17.30 Unión La Calera vs. Colo Colo

20.00 U. de Chile vs. Palestino

Lunes 10 de agosto