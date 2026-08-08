SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Electricista, chofer de bus, contratado por LinkedIn: las fantasías que se tejieron tras irrupción de Vozinha en el Mundial

    Tras el estreno del portero de Cabo Verde, figura en el debut ante España tras mantener el cero, un cúmulo de cuentas en las redes sociales esparcieron un montón de fantasía alrededor de la figura del futbolista.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Las fantasías que se tejieron tras irrupción de Vozinha en el Mundial. FOTO: Instagram Vozinha.

    La irrupción de Vozinha en la última Copa del Mundo tejió una serie de leyendas y noticias falsas sobre el origen del portero caboverdiano. Una serie de mentiras acerca de su labor paralela al fútbol o, simplemente, frente a la manera cómo encontró club.

    Cuando el fichaje del portero en Colo Colo ya es una realidad, vale la pena hacer un repaso de las fantasías que elucubraron alrededor del cuarentón arquero que dejó el Chaves de la segunda categoría portuguesa para mudarse a Santiago.

    Lo cierto es que el jugador se dio a conocer mundialmente tras la primera fecha de la fase grupal del Mundial 2026. Ante España, el meta de los Tiburones Azules fue clave para mantener el empate sin goles. De forma inmediata, las redes sociales explotaron para contar la historia del experimentado futbolista.

    “De electricista a figura mundialista: Vozinha frenó a España”, advirtió el titular de un portal web, mientras que otra página web aportó un nuevo elemento al embuste: “Vozinha, el héroe de Cabo Verde que era electricista y llegó a la selección por Linkedin”.

    Información que fue replicada en una decena de medios informales alrededor del planeta. Tanto en lengua portuguesa, castellano o inglés; muchas cuentas hicieron eco de estas inexactitudes sobre la biografía del africano.

    “Electricista de día y portero titular de Cabo Verde de noche”, confirma un mensaje en redes sociales, sin citar fuentes y tampoco con apoyo alguno de los cercanos al futbolista o del propio protagonista.

    En otro post difundido en X afirman que es Vozinha es “un electricista de 40 años que mandó su solicitud a la Federación de Cabo Verde a través de Linkedin”. En una publicación de Instagram también se lee que trabaja como conductor de autobús.

    Los desmentidos

    Una vez que se generó la estampida de mensajes engañosos, la Federación de Fútbol Caboverdiana aclaró a la Radio y Televisión Española la poca veracidad de ese millar de historias que rodean al jugador.

    “Estas afirmaciones son falsas, Vozinha es futbolista profesional y cuenta con una carrera sólida de más de 20 años”, aseguraron en la organización que rige los destinos de la actividad futbolística en el archipiélago.

    En la misma línea, un directivo del Mindelense, club en el que jugó Vozinha, advirtió al mismo medio que el portero juega fuera del país desde 2015 y que, desde entonces, “es un profesional del fútbol y vive exclusivamente de eso”.

    Todos mensajes que exageran historias sobre el portero caboverdiano. A los 40 años, el atleta disputaba su primer partido en una Copa del Mundo, pero lleva desde 2012 defendiendo la portería de Cabo Verde y ha jugado cuatro ediciones de la Copa de África.

    Nada de LinkedIn

    Otro de los cuentos que se derramaron en torno al golero es que fue contactado por la federación caboverdiana a través de LinkedIn, tal como dicen algunas cuentas en las redes sociales. Nada más alejado de la realidad.

    La historia ocurrió, pero el protagonista fue diferente, tal y como confirmó la Federación de Cabo Verde. Se trata de Roberto ‘Pico’ Lopes, jugador de padre caboverdiano quien nació en Irlanda, pero que ha desarrollado toda su carrera en la liga irlandesa.

    El propio futbolista contó a la agencia Reuters que, al menos en un primer momento, no contestó al mensaje de la federación pensando que era falso. Sin embargo, nueve meses más tarde sí respondió. Lopes debutó con Cabo Verde en 2019 y debutó contra España, a la larga el campeón, como defensa central.

    Más sobre:FútbolMundial 2026VozinhaColo ColoSelección de Cabo Verde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Zelenski se queja de que el suministro mensual de Patriots de Estados Unidos no es suficiente

    Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

    Continúa búsqueda de excursionista desaparecido en cerro Panul: Carabineros pide evitar la zona para no entorpecer el operativo

    Lo más leído

    1.
    Impacto en Argentina: fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi

    Impacto en Argentina: fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi

    2.
    Tobías Reinhart queda habilitado para jugar en la U y le da un respiro a Fernando Gago ante las bajas del mediocampo

    Tobías Reinhart queda habilitado para jugar en la U y le da un respiro a Fernando Gago ante las bajas del mediocampo

    3.
    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino

    4.
    Luciano Duthu: “La llegada de Vozinha a Colo Colo ayudará mucho a abrir las puertas del fútbol chileno a otras estrellas”

    Luciano Duthu: “La llegada de Vozinha a Colo Colo ayudará mucho a abrir las puertas del fútbol chileno a otras estrellas”

    5.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    6.
    “Apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”: el fútbol despide a Jorge Messi

    “Apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”: el fútbol despide a Jorge Messi

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: cierran tres estaciones de Línea 5

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: cierran tres estaciones de Línea 5

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual
    Chile

    Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

    Raúl Soto advierte que el Gobierno “está privilegiando a un pequeño grupo del país” y destaca coordinación opositora

    Continúa búsqueda de excursionista desaparecido en cerro Panul: Carabineros pide evitar la zona para no entorpecer el operativo

    Universidad de Chile lidera Ranking de Reputación Digital y retail es el sector mejor evaluado
    Negocios

    Universidad de Chile lidera Ranking de Reputación Digital y retail es el sector mejor evaluado

    El propietario que queremos ser

    Carolina Fuensalida e invariabilidad tributaria en el TC: “Los argumentos que me ha tocado ver son errados”

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación
    Tendencias

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino
    El Deportivo

    Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino

    “Apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”: el fútbol despide a Jorge Messi

    De una fábrica metalúrgica a representante y administrador de un imperio: Jorge Messi, el silente custodio de Lionel Messi

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor

    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia
    Mundo

    Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

    Informe apunta a una colilla de cigarrillo como origen del incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong

    Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres