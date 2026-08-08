Electricista, chofer de bus, contratado por LinkedIn: las fantasías que se tejieron tras irrupción de Vozinha en el Mundial

Las fantasías que se tejieron tras irrupción de Vozinha en el Mundial. FOTO: Instagram Vozinha.

La irrupción de Vozinha en la última Copa del Mundo tejió una serie de leyendas y noticias falsas sobre el origen del portero caboverdiano. Una serie de mentiras acerca de su labor paralela al fútbol o, simplemente, frente a la manera cómo encontró club.

Cuando el fichaje del portero en Colo Colo ya es una realidad, vale la pena hacer un repaso de las fantasías que elucubraron alrededor del cuarentón arquero que dejó el Chaves de la segunda categoría portuguesa para mudarse a Santiago.

Lo cierto es que el jugador se dio a conocer mundialmente tras la primera fecha de la fase grupal del Mundial 2026. Ante España, el meta de los Tiburones Azules fue clave para mantener el empate sin goles. De forma inmediata, las redes sociales explotaron para contar la historia del experimentado futbolista.

“De electricista a figura mundialista: Vozinha frenó a España”, advirtió el titular de un portal web, mientras que otra página web aportó un nuevo elemento al embuste: “Vozinha, el héroe de Cabo Verde que era electricista y llegó a la selección por Linkedin”.

Información que fue replicada en una decena de medios informales alrededor del planeta. Tanto en lengua portuguesa, castellano o inglés; muchas cuentas hicieron eco de estas inexactitudes sobre la biografía del africano.

“Electricista de día y portero titular de Cabo Verde de noche”, confirma un mensaje en redes sociales, sin citar fuentes y tampoco con apoyo alguno de los cercanos al futbolista o del propio protagonista.

En otro post difundido en X afirman que es Vozinha es “un electricista de 40 años que mandó su solicitud a la Federación de Cabo Verde a través de Linkedin”. En una publicación de Instagram también se lee que trabaja como conductor de autobús.

Los desmentidos

Una vez que se generó la estampida de mensajes engañosos, la Federación de Fútbol Caboverdiana aclaró a la Radio y Televisión Española la poca veracidad de ese millar de historias que rodean al jugador.

“Estas afirmaciones son falsas, Vozinha es futbolista profesional y cuenta con una carrera sólida de más de 20 años”, aseguraron en la organización que rige los destinos de la actividad futbolística en el archipiélago.

En la misma línea, un directivo del Mindelense, club en el que jugó Vozinha, advirtió al mismo medio que el portero juega fuera del país desde 2015 y que, desde entonces, “es un profesional del fútbol y vive exclusivamente de eso”.

Todos mensajes que exageran historias sobre el portero caboverdiano. A los 40 años, el atleta disputaba su primer partido en una Copa del Mundo, pero lleva desde 2012 defendiendo la portería de Cabo Verde y ha jugado cuatro ediciones de la Copa de África.

Nada de LinkedIn

Otro de los cuentos que se derramaron en torno al golero es que fue contactado por la federación caboverdiana a través de LinkedIn, tal como dicen algunas cuentas en las redes sociales. Nada más alejado de la realidad.

La historia ocurrió, pero el protagonista fue diferente, tal y como confirmó la Federación de Cabo Verde. Se trata de Roberto ‘Pico’ Lopes, jugador de padre caboverdiano quien nació en Irlanda, pero que ha desarrollado toda su carrera en la liga irlandesa.

El propio futbolista contó a la agencia Reuters que, al menos en un primer momento, no contestó al mensaje de la federación pensando que era falso. Sin embargo, nueve meses más tarde sí respondió. Lopes debutó con Cabo Verde en 2019 y debutó contra España, a la larga el campeón, como defensa central.