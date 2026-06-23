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    Ministro del Trabajo afirma que contratos por hora se deben regular bien para no generar empleos precarios

    Tomás Rau confirmó que van a patrocionar el proyecto de ley que permitirá las jornadas laborales por hora.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    09/04/2026 - TOMAS RAU, MINISTRO DEL TRABAJO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El gobierno patrocinará una moción parlamentaria que permitirá los contratos hora y de esa manera dar mayor flexibilidad al mercado laboral. Esta iniciativa que comenzará a ser analizada el miércoles por la Comisión de Trabajo del Senado es la moción parlamentaria presentada en 2018 por los exsenadores Andrés Allamand (RN); Rodrigo Galilea (RN); José García Ruminot; (RN); Rafael Prohens (RN) y Kenneth Pugh (independiente)

    “Este es un proyecto que está en el Congreso, que nosotros hemos patrocinado. Y básicamente la idea es reconocer que existen actividades donde a veces la demanda fluctúa, no hay una continuidad como, por ejemplo, en el sector gastronómico”, aseveró.

    14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El secretario de Estado añadió que “hay relaciones laborales a veces que con las posibilidades actuales tienden a ser informales, arreglos informales, entonces esto de alguna manera le da una institucionalidad y a va a permitir formalizar y también dar más oportunidades para quienes lo necesitan, sobre todo con una tasa de desempleo del 9,1% que estamos atrás de eso”.

    En cuanto a la preocupación de la CUT por el hecho de que podría precarizar el empleo, Rau dijo que “lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien y por ello tenemos que hacer una regulación que garantice todos los derechos laborales, pero que permita también mayor adaptabilidad laboral”.

    Más sobre:Tomás RauMinistro del Trabajo

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