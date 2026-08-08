Guía de restaurantes: Santiago, más rico que nunca

La Guía Santiago Adicto desarrolló una lista de los 70 mejores restaurantes de Santiago.

Boragó

(N° 23 en The World’s 50 Best 2025 / N° 6 en Latin America’s 50 Best 2025)

Dirección: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5970, Vitacura.

Liderado por el chef Rodolfo Guzmán, es el gran referente de la cocina endémica en Chile. A los pies del cerro Manquehue y desde un espacio de arquitectura minimalista, ofrece un menú degustación de 16 a 20 pasos que nace de bocetos a mano e investigación junto a recolectores y científicos. Una experiencia sensorial y profunda que rinde tributo al territorio. (@boragoscl)

Yum Cha

(N° 28 en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025)

Dirección: La Herradura 2722, Providencia.

El chef Nicolás Tapia reinterpreta la tradición china de comer y beber con té a través de un menú degustación íntimo y personal. Su propuesta cruza técnicas orientales —fuego, wok y fermentación— con productos chilenos y un sello propio centrado en la elaboración de salsas. Una experiencia sensorial de barra y pocas mesas, con opción de maridaje de tés de hoja, vinos o mixto. Reconocido entre los 50 mejores por la revista Time. (@yumchacl)

Pulpería Santa Elvira

(N° 63 en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025)

Dirección: Lincoyán 920, Ñuñoa.

Encabezado por el chef Javier Avilés y la diseñadora Florencia Velasco, este proyecto de autor reinterpreta la despensa chilena a partir de ingredientes olvidados y el trabajo con pequeños productores. Trasladado a Ñuñoa, mantiene intacta su esencia cálida y estética patrimonial, ofreciendo una cocina honesta, reflexiva y de marcada identidad territorial que celebra insumos del mar y de recolección como hongos. (@pulperia.santa.elvira)

Casa Las Cujas

Ian Gildemeister

(N° 14 en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025)

Dirección: Alonso de Córdova 2467, Vitacura.

Nacido en las costas de Cachagua y consolidado en Vitacura, este proyecto de los hermanos Raide y el chef Antonio Moreno traslada la frescura de la caleta a la ciudad. Su cocina rinde homenaje al mar chileno con una propuesta contemporánea sustentada en un gran estanque propio con mariscos y peces vivos. Un ambiente luminoso de estética playera que invita a compartir pescados, crustáceos y gran coctelería (@casalascujas)

DeMo Magnolia

(N° 31 en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025)

Dirección: Huérfanos 539, Santiago.

En el primer piso del histórico Hotel Magnolia, el chef Pedro Chavarría evoluciona la propuesta de su laboratorio original en barrio Franklin. Con un comedor íntimo para apenas 15 comensales y cocina abierta, su menú degustación reinterpreta la despensa chilena desde una técnica impecable y sin pretensiones: pescados madurados, caldos profundos y guiños de autor. Una de las experiencias más refinadas del centro capitalino. (@demo.magnolia)

Karai by Mitsuharu

(N° 45 en Latin America’s 50 Best Restaurants)

Dirección: Isidora Goyenechea 3000, piso 4 (Hotel W), Las Condes.

Concebido por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura (creador de Maido en Lima) y ejecutado por el chef Sebastián Jara, es el referente de la cocina nikkei en la capital. Desde el cuarto piso del Hotel W, fusiona la precisión técnica japonesa con la despensa marina y territorial de Perú y Chile. Platos icónicos como tiraditos, diminutos dim sum y pescados braseados se disfrutan en un ambiente zen, elegante y contemporáneo. (@karaiwsantiago)

Demencia

(N° 95 en Latin America’s 50 Best Restaurants)

Dirección: Av. Vitacura 3520, Vitacura.

Ideado por el chef Benjamín Nast, combina gastronomía de autor de alta factura con una atmósfera festiva y vanguardista. Su propuesta de cocina fusión con marcados guiños asiáticos está pensada para compartir al centro de la mesa, complementada por una cuidada mixología creativa. Con música en vivo, DJ sets y un amplio patio lleno de vida, comer se transforma en una experiencia nocturna vibrante y sofisticada. (@demenciastgo)

Fukasawa

(N° 100 en Latin America’s 50 Best Restaurants)

Dirección: Av. Nueva Costanera 3900, piso 4, Vitacura.

En la azotea de Casacostanera, el chef Marcos Baeza y sus hijos rinden tributo a la tradición japonesa y la despensa marina local. Su cocina de técnica impecable destaca por el respeto a las vedas e insumos nobles en niguiris, sashimis y usuzukuris. Un espacio elegante de tonos cálidos y vistas despejadas que se ha convertido en parada obligada para estrellas internacionales de paso por Chile, como Dua Lipa (@fukasawa_chile)

Casa Asa

Dirección: Av. Apoquindo 2730 3.° piso (MUT), Las Condes.

Convertido en un verdadero fenómeno en el MUT, este proyecto del chef Roberto Luque democratiza la buena mesa en torno al ritual de las brasas. Su carta muta según el momento: al almuerzo ofrece opciones ágiles de proteínas a la parrilla con guarniciones creativas, mientras que de noche despliega sabrosos platos para compartir, coctelería directa y una cuidada selección de vinos a precios accesibles. (@casa.asa.cl)

The Loft

Carolina Vargas

Dirección: Av. Apoquindo 2739, 5.° piso (MUT), Las Condes.

Inspirado en un departamento neoyorquino, este espacio en el MUT rinde culto a la coctelería clásica y a los grandes vinos, habiendo obtenido el Award of Excellence 2026 de Wine Spectator. Concebido por Raúl Yáñez junto a la familia Bravo, ofrece tragos impecables en versión tradicional o de alta gama junto a tártaros y mariscos. Todo en una atmósfera con diseño de Rebel Rebel y una fina curaduría musical en vinilo. (@theloftsantiago)

99

Dirección: Alonso de Córdova 4355 (CV Galería), Vitacura.

Liderado por Kurt Schmidt, reinterpreta la memoria gastronómica chilena desde CV Galería. Con espacio para apenas 12 comensales y un diseño inspirado en los palafitos chilotes, ofrece un íntimo menú degustación de nueve pasos dedicado a explorar valles locales como el Aconcagua. Su propuesta se complementa con la coctelería de autor de Prima Bar. (@99_restaurante)

Cora Bistró

Dirección: Monseñor Félix Cabrera 14, Providencia.

Dirigido por el chef Manuel Balmaceda junto a Juan Esteban Merello, este íntimo espacio de 24 puestos en Providencia es un imperdible de la cocina chilena contemporánea. Su propuesta estacional utiliza insumos orgánicos de pequeños productores y cambia cada semana anotada en pizarra, reimaginando la tradición local con audacia y técnica refinada (@cora.bistro)

La Mesa

Dirección: Alonso de Córdova 2767, Vitacura.

Una cálida casona de Vitacura construida alrededor de un roble centenario acoge la propuesta del chef Álvaro Romero. Su cocina celebra el producto local y la estacionalidad con técnica impecable y honestidad. La experiencia se completa en la terraza con la coctelería y los vinilos de Verde Bar, sumado al bar de vinos Masal en su entrada. (@lamesachile)

Naoki

Dirección: Av. Vitacura 3875, Vitacura.

Desde 2014, este icónico local de Vitacura destaca como un referente del encuentro entre la técnica nipona y la despensa marina del país. Pescados de roca y mariscos frescos de la costa chilena brillan en preparaciones minuciosas y en un alabado menú Omakase que varía según la estación. Todo bajo la cálida filosofía del omotenashi o la hospitalidad auténtica (@naokichile)

Fiero

Dirección: Candelaria Goyenechea 3820 (Azotea Plaza Lo Castillo), Vitacura.

En la azotea de Plaza Lo Castillo, el asador Martín Cosmelli —formado en la célebre carnicería Victor Churchill de Sydney— y el chef Jacob Caris dan vida a una cálida taberna contemporánea. Su propuesta colaborativa resalta la cocina de mercado en un ambiente de arcos y tonos terrosos, con guisados profundos, productos nobles y pizzas de autor. (@fierorestoran)

Toni Lautaro

Dirección: Av. Apoquindo 2730, piso 4 (MUT), Las Condes.

Impulsado por el chef Matías Arteaga junto a Jérôme y León Reynes, este espacio en el MUT propone una cocina “99% chilena y 1% napolitana”. La masa madre local es la base de sus pizzas, mientras que sus «AntoniPasti» de estación celebran insumos de pequeños productores de todo el país en una atmósfera amplia, luminosa y relajada. (@toni_lautaro)

Mirai Food Lab

Dirección: Franklin 741 (Factoría Franklin) / Av. Apoquindo 2730 (MUT).

En Factoría Franklin y el MUT, este laboratorio gastronómico creado por Ignacio Roa y Misha Fukuda reinterpreta el formato izakaya. Su propuesta destaca por la investigación alrededor del umami, el uso de fermentos y una aplaudida versión de ramen que integra insumos locales. Un espacio íntimo, de cocina técnica e inventiva profunda. (@miraifoodlab)

Prístino

Dirección: El Coihue 3807, Vitacura.

Bajo la dirección del chef Claudio Úbeda, este proyecto reinterpreta la memoria gustativa chilena mediante una cocina de confort e impecable técnica. Con un cuidado interiorismo a cargo de Gino Falcone, su carta rescata recetas tradicionales llevadas a un plano sofisticado, como la malaya de cerdo con crema de porotos con riendas. (@pristinorestaurante)

Ambrosía / Ambrosía Bistró

Dirección: Pamplona 78, Vitacura / Av. Apoquindo 2730, piso 4 (MUT), Las Condes.

Encabezados por la chef Carolina Bazán y la sommelier Rosario Onetto, ambos espacios destacan por su cocina de mercado y técnica impecable. El restaurante original en Vitacura ofrece una experiencia de autor en formato fine dining, mientras que la sede del MUT entrega una propuesta más casual y urbana, compartiendo clásicos como su afamado raviol solar (@ambrosia_rest)

La Dicha

Dirección: Alonso de Córdova 4355 (CV Galería), Vitacura.

Creado por los banqueteros Pablo Bagnara y Francesca Margozzini, este espacio en CV Galería propone una cocina fusión colorida y viajera, con guiños a Perú, Japón, Tailandia y España. En un refinado ambiente dominado por una barra de mármol de siete metros y arte local, destacan preparaciones memorables pensadas para celebrar y disfrutar.(@ladicharestaurant)