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    Política

    Gael Yeomans: “Podemos representar mejor a los que firmaron por nuestro proyecto cuando se presentó el presidente Boric”

    La diputada plantea las razones de por qué, a su juicio, su lista es mejor que la de su contendora -Constanza Martínez- en las elecciones internas del Frente Amplio. "Hay gente que firmó que está esperando que el FA esté en el mapa político con una voz incidente", dice.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    06 Agosto 2026 Entrevista a Gael Yeomans, Diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

    La diputada Gael Yeomans aspira a encabezar el Frente Amplio tras las elecciones del 15 y 16 de agosto. De cara a esos comicios, propuso crear una coalición entre fuerzas de izquierda, centroizquierda y organizaciones sociales, con su partido con un rol protagónico de liderazgo.

    La parlamentaria considera que ella representa mejor que su contendora, Constanza Martínez, a la militancia y adherentes de la colectividad que se sumaron para respaldar al entonces candidato presidencial Gabriel Boric, en 2021.

    06 Agosto 2026 Entrevista a Gael Yeomans, Diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

    ¿Por qué usted y no Constanza Martínez?

    Consideramos que la actual dirección cumplió un ciclo y el partido necesita un cambio para retomar protagonismo y hacernos cargo de la responsabilidad de ser el partido más grande. Hay un rol que no debe ser esquivado, sino asumido. Tenemos una mirada diferente de cuál debe ser el protagonismo de la militancia en definiciones políticas. Los firmantes lo hicieron con una entrega de confianza que debe ser respondida.

    ¿Apunta a tener más incidencia?

    La construcción de una coalición progresista del mundo político y social. Esa es la manera de construir fuerza para incidir políticamente. En esa articulación proponemos que el FA asuma su rol de liderazgo. En el sentido que se construya, porque no saldrá de la nada. Tuvimos un incipiente esfuerzo que sentó las bases para que esto sea posible de hablar, en el gobierno pasado, pero ahora proyectamos algo más de futuro. No puede ser solo electoral, sino una de proyecto país no solo para las próximas elecciones, sino que tener estabilidad de 15 a 20 años.

    ¿El FA no tuvo relevancia en la megarreforma?

    Creo que se hizo el esfuerzo. No voy a juzgar eso, pero faltó más anticipación, tener esta unidad con más fuerza. Ahora para lo que viene estamos en mejores condiciones para enfrentar esos planes.

    ¿No quedó conforme con el desempeño de la oposición para hacer frente al gobierno de Kast?

    Podemos hacerlo mejor, tengo esa convicción. Las mayorías del país necesitan que seamos una coalición realmente conformada, con ideas compartidas y agenda común. Que tenga fuerza al momento de votaciones como esta.

    ¿Qué rol debe jugar el FA ahora y por qué lo haría mejor usted?

    Un rol de articulación de todos estos mundos. Lo que ponemos a disposición es la experiencia que tenemos. Queremos un FA con un pie en la política, pero también en el mundo social, conectado con la institucionalidad del Estado, pero conectado con las organizaciones sociales.

    06 Agosto 2026 Entrevista a Gael Yeomans, Diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

    Se juntaron con el expresidente Gabriel Boric. ¿Qué les transmitió?

    Que él está muy orgulloso de militar en nuestro partido, lo importante que ha sido el Congreso y la unidad del mundo progresista.

    ¿Les dijo algo sobre prescindencia?

    Su rol quedó claro. Está haciendo un llamado a la participación.

    Es reconocida la cercanía de él con Martínez. ¿Cree que en la otra lista lo han intentado capitalizar?

    Voy a insistir en que el expresidente es una figura importante, incluso más allá del sector progresista en Chile. Es para todos nosotros importante. Nadie se puede adjudicar eso y la militancia lo tiene claro.

    ¿Cree que usted representa mejor que Martínez a este mundo que firmó por el candidato Boric en 2021?

    Pensamos que esta propuesta de dirección representa hoy un camino de futuro.

    ¿Cree que representa mejor a este mundo?

    Es que no estoy mirando el pasado del FA, sino el futuro.

    Lo pregunto porque ese sector suele ser menos activo en la militancia...

    Representamos la visión de quienes son del FA que quieren que se tenga un rol protagónico, que cuando se pregunten dónde está la oposición exista una vocería con visión y propuesta. Hay gente que firmó que está esperando que el FA esté en el mapa político con una voz incidente. Tomo esta responsabilidad con humildad, porque pensamos que podemos representar mejor a los que firmaron por nuestro proyecto cuando se presentó el presidente Boric en esas elecciones.

    06 Agosto 2026 Entrevista a Gael Yeomans, Diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

    Se habló de haber ensuciado la campaña, a raíz del video sobre Piñera y su acusación de una fuga de 7.000 militantes.

    Entiendo que lo de Piñera fue despejado. Fue un error que cometió Constanza, lo aclaró y para mí se cerró el punto. Pero yo tenía que hacer la aclaración en ese momento y fue lo que hice. Sobre los 7.000 militantes, es justo que uno plantee inquietudes. Es necesario tener un plan de acción y crecimiento que vaya a hablarle a la militancia que se inscribió.

    ¿Cree que la autocrítica tiene que ser general o debe hacerla Martínez como presidenta?

    Pienso que las autocríticas son personales y hay una prioridad de conducción. Lo que espero es que discutamos desde un piso de cómo nos hacemos cargo, si existe un plan. Cada uno debe responder según sus atribuciones.

    ¿Usted se siente más cercana al PC o al PS?

    No tenemos una predilección por uno o por otro, estamos en el camino de construir una alianza fuerte con ambos y más allá.

    ¿Pero a quién considera como aliado natural?

    Diría que estamos en el mismo eje y nos interesa tener una alianza fuerte con esos partidos. Necesitamos consolidar una fuerza que sea más allá de la mezcla de nuestras siglas.

    Pareciera que están siempre tironeados. Tohá dijo el FA sí, pero el PC no. El PC se siente más cercano a ustedes.

    Hace falta que conversemos sobre ideas, visiones. Quizás tengamos más coincidencias, en otros puntos no, pero pienso que ese es el primer requisito para ir consolidando esas fuerzas. No me quedaría tratando de priorizar.

    Más sobre:Gael YeomansYeomansFAFrente AmplioConstanza MartínezGabriel BoricLT Sábado

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