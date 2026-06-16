La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

El tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez continúa en una mala racha, sin poder repuntar. El flujo de viajeros en el terminal de Santiago no ha parado de caer y acumula a mayo 10 meses seguidos a la baja, una tendencia que no se observaba desde la pandemia, cuando los flujos en los aeropuertos se redujeron a nada ante las medidas sanitarias implementadas.

De acuerdo a datos del Grupo ADP y de Vinci Airports, dos de las empresas que forman el concesionario del aeropuerto Nuevo Pudahuel, en el quinto mes del año el tráfico aéreo de pasajeros tuvo una reducción de 2,2%. El aeropuerto de Santiago sumó un total de 1.899.430 viajeros que se movilizaron por las instalaciones, 15 mil menos que los 1.941.717 de mayo del año pasado.

La tendencia se sostiene desde agosto de 2025, donde se registró la primera contracción del tráfico aéreo desde febrero de 2021, pues entonces comenzaban a flexibilizarse las restricciones sanitarias. De esta forma, en lo que va del año el flujo de viajeros en el terminal aéreo de la capital no ha tenido ningún mes positivo. Con esto, en los cinco meses que va del año, el tráfico aéreo cae 1,9%, desde los 11.426.552 a mayo del 2025, a 11.213.985.

Respecto al movimiento de aeronaves en el aeropuerto de Santiago, se observa una caída de 0,6% en mayo, y de 1,6% en el acumulado enero-mayo.

El subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos del Aeropuerto Santiago de Chile, Manuel Valencia, señaló que “la evolución del tráfico aéreo evidencia que la industria sigue enfrentando desafíos asociados a la disponibilidad de aeronaves, ajustes en la capacidad de las aerolíneas, costos operacionales y distintos factores. Desde nuestro rol, continuamos trabajando junto a las aerolíneas y otros actores del sector para fortalecer la conectividad y ampliar las opciones de viaje desde y hacia Santiago”.

En esta línea, destacó que en las primeras semanas de junio varias aerolíneas han anunciado que aumentarán el número de frecuencias internacionales para la temporada de invierno, como Latam Airlines en su ruta hacia Melbourne (6 en total) y la ruta de temporada Recife (3), Copa Airlines hacia Ciudad de Panamá (42), Turkish Airlines hacia Estambul (7) y Arajet hacia Punta Cana (4).

El informe de Grupo ADP explica que a nivel general, en los 26 aeropuertos que maneja, han visto disminución de tráfico como efecto de la guerra entre Estados Unidos e Irán. “En un contexto de inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, el tráfico en mayo de 2026 sigue viéndose afectado por los ajustes en los horarios de vuelo, así como por las restricciones de acceso a determinados espacios aéreos. Sin embargo, los efectos observados desde marzo se están atenuando gradualmente, con una recuperación del tráfico y una mejora en los índices de ocupación de los vuelos. Otras rutas siguen viéndose influidas principalmente por los ajustes en la capacidad ofrecida por determinadas compañías aéreas”.

“El grupo sigue de cerca la evolución de la situación geopolítica y sus posibles consecuencias para el transporte aéreo a corto, medio y largo plazo. En estos momentos, los efectos siguen siendo inciertos, sobre todo en lo que respecta a los retrasos en el tráfico aéreo y al impacto del aumento de los precios del combustible”, concluye ADP.