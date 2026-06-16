SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    En mayo el flujo de viajeros en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez tuvo una merma de 2,2%, y acumula en los primeros 5 meses del año una caída de 1,9%.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Aeropuerto de Santiago activa pago anticipado para taxis oficiales. Foto referencial: Carlos Acuna/Aton Chile Carlos Acuna/Aton Chile

    El tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez continúa en una mala racha, sin poder repuntar. El flujo de viajeros en el terminal de Santiago no ha parado de caer y acumula a mayo 10 meses seguidos a la baja, una tendencia que no se observaba desde la pandemia, cuando los flujos en los aeropuertos se redujeron a nada ante las medidas sanitarias implementadas.

    De acuerdo a datos del Grupo ADP y de Vinci Airports, dos de las empresas que forman el concesionario del aeropuerto Nuevo Pudahuel, en el quinto mes del año el tráfico aéreo de pasajeros tuvo una reducción de 2,2%. El aeropuerto de Santiago sumó un total de 1.899.430 viajeros que se movilizaron por las instalaciones, 15 mil menos que los 1.941.717 de mayo del año pasado.

    La tendencia se sostiene desde agosto de 2025, donde se registró la primera contracción del tráfico aéreo desde febrero de 2021, pues entonces comenzaban a flexibilizarse las restricciones sanitarias. De esta forma, en lo que va del año el flujo de viajeros en el terminal aéreo de la capital no ha tenido ningún mes positivo. Con esto, en los cinco meses que va del año, el tráfico aéreo cae 1,9%, desde los 11.426.552 a mayo del 2025, a 11.213.985.

    Respecto al movimiento de aeronaves en el aeropuerto de Santiago, se observa una caída de 0,6% en mayo, y de 1,6% en el acumulado enero-mayo.

    El subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos del Aeropuerto Santiago de Chile, Manuel Valencia, señaló que “la evolución del tráfico aéreo evidencia que la industria sigue enfrentando desafíos asociados a la disponibilidad de aeronaves, ajustes en la capacidad de las aerolíneas, costos operacionales y distintos factores. Desde nuestro rol, continuamos trabajando junto a las aerolíneas y otros actores del sector para fortalecer la conectividad y ampliar las opciones de viaje desde y hacia Santiago”.

    En esta línea, destacó que en las primeras semanas de junio varias aerolíneas han anunciado que aumentarán el número de frecuencias internacionales para la temporada de invierno, como Latam Airlines en su ruta hacia Melbourne (6 en total) y la ruta de temporada Recife (3), Copa Airlines hacia Ciudad de Panamá (42), Turkish Airlines hacia Estambul (7) y Arajet hacia Punta Cana (4).

    El informe de Grupo ADP explica que a nivel general, en los 26 aeropuertos que maneja, han visto disminución de tráfico como efecto de la guerra entre Estados Unidos e Irán. “En un contexto de inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, el tráfico en mayo de 2026 sigue viéndose afectado por los ajustes en los horarios de vuelo, así como por las restricciones de acceso a determinados espacios aéreos. Sin embargo, los efectos observados desde marzo se están atenuando gradualmente, con una recuperación del tráfico y una mejora en los índices de ocupación de los vuelos. Otras rutas siguen viéndose influidas principalmente por los ajustes en la capacidad ofrecida por determinadas compañías aéreas”.

    “El grupo sigue de cerca la evolución de la situación geopolítica y sus posibles consecuencias para el transporte aéreo a corto, medio y largo plazo. En estos momentos, los efectos siguen siendo inciertos, sobre todo en lo que respecta a los retrasos en el tráfico aéreo y al impacto del aumento de los precios del combustible”, concluye ADP.

    Más sobre:TransporteTráfico aéreoNuevo PudahuelAeropuerto Arturo Merino Benítez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próxima decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

    Senado aprueba por amplia mayoría extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    “Se puede”: las recomendaciones de la ministra Rincón para bajar los costos de la energía de las mineras

    Lo más leído

    1.
    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    Canales de TV: las explicaciones de Chilevisión y Mega para justificar sus pérdidas en el primer trimestre

    2.
    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    3.
    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    4.
    Petróleo cae de los US$80 por barril y se dirige hacia su racha de pérdidas más larga del año

    Petróleo cae de los US$80 por barril y se dirige hacia su racha de pérdidas más larga del año

    5.
    Corte levanta valla judicial al proyecto de puerto de Copiapó que pretende levantar una tribu apache

    Corte levanta valla judicial al proyecto de puerto de Copiapó que pretende levantar una tribu apache

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Senado aprueba por amplia mayoría extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur
    Chile

    Senado aprueba por amplia mayoría extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra proyecto de Escuelas Protegidas

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próxima decisiones se “evaluarán reunión a reunión”
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próxima decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia
    El Deportivo

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia

    Mbappé: “No juego por venganza; si tuviera que callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años”

    Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy
    Cultura y entretención

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores