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    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    El ministro de Hacienda abordó el informe del Consejo Fiscal Autónomo. “Ese error de cálculo existió, definitivamente, porque está basado en supuestos que no han sido explicitados,y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error", aseveró.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 23 de junio 2026 Punto de prensa del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La comisión de Hacienda del Senado comenzó a analizar el proyecto que eleva la deuda pública en US$6.200 millones. Y si bien ese era el foco principal, el tema que se tomó la atención este martes fue el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicado el lunes, que descartó que existieran “inconsistencias aritméticas” en las proyecciones de deuda que hizo el gobierno anterior, como denunció el Ministerio de Hacienda.

    Ante ese informe, el titular de la cartera, Jorge Quiroz, entregó su interpretación sobre las conclusiones del CFA acerca de los errores de estimación de la deuda pública para el plazo 2026-2030.

    El secretario de Estado reiteró en la instancia legislativa que “no quería entrar en este tema, porque se está votando la acusación constitucional contra el exministro Grau”. Pese a ello, y dada la pregunta con que insistió la senadora Daniella Cicardini (PS), Quiroz respondió.

    “Cuando el CFA dice que es internamente consistente, es una cuadratura contable que verifica que 2 más 2 es cuatro. Pero cuando verifica eso, hace relación con que eso cuadra con una partida que es identificable, pero que no tiene ninguna base, y que después se cita donde se dice que nada de lo que está acá está justificado. Ese es el punto nuestro”.

    El ministro citó un pie de página del informe del CFA para explicar su alocución: “La celda de Excel en que se imputa el monto ‘Ajustes medidas correctivas’ en 2026 contiene el comentario (a continuación, los puntos aparte se representan con “;”): “disminución de ingresos; disminuye presupuesto definida en reunión de caja anual 02Feb; 2.144.000; Fonasa 700k; FET 400k; Devol. 600k; Presupuesto 444k; Total 2.144k”. 79. Cabe precisar que en ningún IFP (Informe de Finanzas Público) anterior o posterior al IFP4T25 se han explicitado los supuestos tras la fluctuación de los flujos de consolidación y/o otros requerimientos”.

    Luego de leer esa cita, Quiroz sostuvo que “el informe dice que hay 2,1 billones de pesos no explicados ni en los informes de finanzas públicas, ni antecedentes recibidos que permiten reconstruir su origen ni el criterio utilizado para explicar su monto”.

    9 JUNIO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A la salida de la sesión Quiroz insistió en su visión: “Ese error de cálculo existió, definitivamente, porque está basado en supuestos que no han sido explicitados, y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error. Y tanto es así que el informe que hace recientemente el Consejo Fiscal Autónomo, ahora al que usted se refiere, no hace sino confirmar que hay problemas hacia adelante en materia de deuda, que son los que advirtió originalmente el primer informe del primer trimestre de este año”.

    Informe de la Dipres actual

    En el informe del CFA se cita otro reporte: “Metodología y supuestos utilizados para la reestimación de la trayectoria de la deuda bruta proyectada en el Informe de Finanzas Públicas de cuarto trimestre del 2025 (IFP4T2025)”, de fecha 5 de junio de 2026, que la Direccción de Presupuestos (Dipres) actual le envió al CFA. Este se refiere a la reestimación de la deuda bruta del período 2026-2030 estimada en el IFP del cuarto trimestre de 2025, a partir de la cual se realiza un ejercicio incremental considerando el deterioro fiscal entre el IFP del tercer trimestre de 2025 y el IFP del cuarto trimestre de 2025 (aumento del déficit fiscal).

    Al respecto, el CFA manifestó que la revisión que hizo de los cuadros de necesidades de financiamiento de ambos IFP “muestra que estos son internamente consistentes y permite identificar las partidas que compensan el mayor déficit, lo que es corroborado por la Dipres en las conclusiones del informe solicitado por el CFA a Dipres, en el que se concluye que ‘en primer lugar, el deterioro fiscal incorporado en el IFP 4T25 fue efectivamente traspasado a las necesidades de financiamiento del Tesoro Público. Por tanto, la diferencia observada respecto de la trayectoria de deuda no se origina en la transición entre el balance efectivo y la caja del Tesoro Público’”.

    Según el CFA, estas últimas cifras contrastan con los antecedentes iniciales entregados por dicha institución en su minuta “Corrección de proyecciones de deuda - IFP 1T26 del 18 de mayo de 2026, que daba cuenta de mayores gastos fiscales no incorporados y mayores necesidades de financiamiento por servicio de la deuda. Además, dicha minuta indicaba ajustes incorporados manualmente en los archivos de cálculo, sin respaldo técnico o documental suficiente por $2.809.922 millones para el horizonte estimado”.

    Quiroz, consultado por este informe de la Dipres, negó que este valide los cálculos de la exadministración del gobierno de Boric. “Eso es un error, eso está basado en la cita de la primera frase de ese informe de la Dipres, que me sorprende que esté hecho público, porque es un intercambio privado entre la Dipres y el Consejo Fiscal Autónomo. Pero bueno, ya que estamos acá, los invito a leer lo que dice completamente ese informe de la Dipres, y dice exactamente lo contrario”.

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